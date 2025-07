«Μας βομβαρδίζουν»: Το συγκινητικό βίντεο για το δράμα του παλαιστινιακού λαού

Ένα συγκινητικό βίντεο, συνοδευόμενο από ένα ποίημα του παλαιστίνιου Μοσάμπ Αμπού Τόχα, ο οποίος έχει κερδίσει βραβείο Πούλιτζερ για μια σειρά δοκιμίων στο περιοδικό «The New Yorker» που καταγράφουν τη ζωή στη Λωρίδα της Γάζας, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

«Αν μείνουμε στα σπίτια μας, μας βομβαρδίζουν», ξεκινάει το βίντεο.

Και συνεχίζει: «Αν βρούμε καταφύγιο σε ένα σχολείο, μας βομβαρδίζουν. Αν τρέξουμε σε ένα νοσοκομείο, μας βομβαρδίζουν. Αν μείνουμε σε μια σκηνή, μας βομβαρδίζουν. Αν πάμε στην τουαλέτα, μας βομβαρδίζουν. Αν τρέξουμε για να γλιτώσουμε από μια αεροπορική επιδρομή, μας βομβαρδίζουν. Αν δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, ακόμα και τότε μας βομβαρδίζουν. Αν μείνουμε όρθιοι σαν δέντρα ή φύγουμε προσωρινά, σαν ένα φύλλο το φθινόπωρο, μας βομβαρδίζουν.

Αλλά θα έρθει η άνοιξη και αυτοί που μας βομβαρδίζουν δεν θα έχουν βόμβες ανάμεσα στα λουλούδια. Εμείς θα είμαστε στα δέντρα και θα απολαμβάνουμε τον ήλιο δίπλα στις φωλιές των σπουργιτιών, ενώ αυτοί που μας βομβαρδίζουν δεν θα έχουν ήλιο, ούτε μέρος για να ξεκουραστούν, ούτε πόδια για να τρέξουν».

Δείτε το βίντεο:

«Είναι οδυνηρό να κερδίζω ένα βραβείο ενώ συνεχίζεται το βασανιστήριο»

Ο Μοσάμπ Αμπού Τόχα είναι Παλαιστίνιος ποιητής, συγγραφέας διηγημάτων και δοκιμιογράφος από τη Γάζα. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Things You May Find Hidden in My Ear: Poems from Gaza», το οποίο κέρδισε το βραβείο Palestine Book Award το 2022. Είναι ιδρυτής της βιβλιοθήκης Edward Said Library και από το 2019 έως το 2020 ήταν επίτιμος ποιητής και βιβλιοθηκάριος στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Το 2025, ο 32χρονος Αμπού Τόχα έλαβε βραβείο Πούλιτζερ για μια σειρά δοκιμίων στο περιοδικό The New Yorker που καταγράφουν τη ζωή στη Γάζα.

«Είναι οδυνηρό να κερδίζω ένα μεγάλο βραβείο ενώ συνεχίζεται το βασανιστήριο για το οποίο έγραψα στο έργο μου», είπε ο Αμπού Τόχα. «Η μεγαλύτερη ελπίδα μου είναι ότι αυτό το επίτευγμα και η αναγνώριση θα αποτελέσουν ένα βήμα προς την κατεύθυνση της καλύτερης κατανόησης της δυστυχίας του παλαιστινιακού λαού και ότι θα εμπνεύσουν τους ανθρώπους, ειδικά εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία, να δράσουν και να βάλουν τέλος σε αυτή την τραγωδία».