Βέλγιο: Επιστροφή αιγυπτιακής σαρκοφάγου 3.000 ετών μετά από 10ετή έρευνα

Σε αυτή την αχρονολόγητη φωτογραφία που διανέμεται τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023, από το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, ένα άγαλμα σφίγγας που πιστεύεται ότι είναι κατασκευασμένο με τη μορφή ενός Ρωμαίου αυτοκράτορα αποκαλύπτεται από αρχαιολογικό χώρο στην Κένα της Αιγύπτου. Ο χώρος που περιέχει επίσης ένα ιερό για τον αρχαίο αιγυπτιακό θεό Ώρο που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή εποχή, σύμφωνα με τον κορυφαίο αξιωματούχο αρχαιοτήτων της χώρας Mostafa Waziri. Ο Waziri ανέφερε επίσης σε δήλωσή του ότι οι αρχικές εξετάσεις δείχνουν ότι το άγαλμα έχει ως πρότυπο τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Κλαύδιο, ο οποίος κυβέρνησε τον πρώτο αιώνα μ.Χ.

Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities via AP