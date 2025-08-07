Πέθανε ο Έντι Παλμιέρι – Ήταν πρωτοπόρος της Latin jazz και οκτώ φορές βραβευμένος με Grammy

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Έντι Παλμιέρι, εμβληματικός πιανίστας, συνθέτης και μαέστρος της Latin jazz και της salsa, όπως ανακοίνωσε η δισκογραφική εταιρεία Fania Records το βράδυ της Τετάρτης.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η κόρη του, Γκαμπριέλα Παλμιέρι, στους New York Times, διευκρινίζοντας ότι ο πατέρας της πέθανε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ, έπειτα από μακρά ασθένεια.

Ο Παλμιέρι υπήρξε μια από τις σημαντικότερες μορφές στη σύγχρονη μουσική της Λατινικής Αμερικής και ο πρώτος Λατίνος καλλιτέχνης που βραβεύτηκε με Grammy, το 1975, για το άλμπουμ The Sun of Latin Music. Συνολικά τιμήθηκε με οκτώ Grammy σε μια καριέρα που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες και περιλαμβάνει περισσότερα από 40 άλμπουμ.

Γεννήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1936 στο Spanish Harlem της Νέας Υόρκης από Πορτορικανούς μετανάστες. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια όπου η μουσική ήταν παρούσα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όπως και ο αδελφός του, Τσάρλι Παλμιέρι – επίσης γνωστός μουσικός – ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο από μικρός, αλλά στην εφηβεία του στράφηκε στα κρουστά, παίζοντας τιμπάλες στην ορχήστρα του θείου του.

Αργότερα, επέστρεψε στο πιάνο, το οποίο υπηρέτησε με απαράμιλλη ενέργεια, τεχνική και φαντασία. «Είμαι ένας απογοητευμένος κρουστός, οπότε τα βγάζω όλα στο πιάνο», είχε πει με αυτοσαρκασμό στη βιογραφία του.

Ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, παρέμεινε ενεργός, δίνοντας ζωντανές παραστάσεις και διαδικτυακές συναυλίες ακόμη και κατά την περίοδο της πανδημίας. Σε συνέντευξή του το 2011 στο Associated Press, όταν ρωτήθηκε τι του απομένει να κατακτήσει, απάντησε: «Να μάθω να παίζω καλά πιάνο. Το να είσαι πιανίστας είναι κάτι περισσότερο από το να πατάς τα πλήκτρα.»

Ο Έντι Παλμιέρι αφήνει πίσω του ένα βαθύ μουσικό αποτύπωμα, που γεφύρωσε τις κουλτούρες της Καραϊβικής, της Τζαζ και της Νέας Υόρκης με τρόπο που ελάχιστοι κατάφεραν.