Άλφρεντ Μπρέντελ: Πέθανε ένας από τους σπουδαιότερους πιανίστες του 20ού αιώνα

Ο κορυφαίος ερμηνευτής του Μπετόβεν και πολυπράγμων καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, στο Λονδίνο.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 94 ετών, ο Άλφρεντ Μπρέντελ (Alfred Brendel), ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες του 20ού αιώνα και διακεκριμένος εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής κλασικής παράδοσης. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε την Τρίτη, με την οικογένειά του να γνωστοποιεί πως ο σπουδαίος καλλιτέχνης πέθανε στο Λονδίνο, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Σε κοινή δήλωσή τους, η σύντροφός του Maria Majno, η πρώην σύζυγός του Irene Brendel, τα τέσσερα παιδιά του και τα εγγόνια του, τον αποχαιρέτησαν με «βαθιά ευγνωμοσύνη και αγάπη».

Ποιος ήταν ο Άλφρεντ Μπρέντελ

Ο Άλφρεντ Μπρέντελ γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου 1931 στο Wiesenberg της Μοραβίας – σημερινή Τσεχία. Δεν μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια ούτε επέδειξε ξεχωριστό ταλέντο ως παιδί. Ήταν όμως ένας άνθρωπος με ανήσυχο πνεύμα και ευρύτατο πεδίο ενδιαφερόντων.

Ξεκίνησε τις σπουδές του στη Γιουγκοσλαβία και στη συνέχεια φοίτησε στο Ωδείο του Γκρατς, ενώ αργότερα παρακολούθησε μαθήματα με τον σπουδαίο Edwin Fischer στη Λουκέρνη. Τον θεωρούσε καθοριστικό του μέντορα και τον άνθρωπο που του δίδαξε να παίζει με πάθος, χωρίς να χάνει τη δομή του κλασικού ύφους.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1948 στο Γκρατς, ενώ το 1949 κέρδισε το βραβείο Concorso Busoni στην Ιταλία. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο. Αν και αρχικά επικεντρώθηκε στο έργο του Liszt, αργότερα εστίασε στους συνθέτες της Κεντρικής Ευρώπης, με τον Beethoven να αποτελεί το «ιερό του κέντρο». Απέφευγε σταθερά τη σύγχρονη μουσική, ενώ η φιλοσοφική προσέγγισή του στο πιάνο τον διαφοροποιούσε από άλλους δεξιοτέχνες.

Ηχογράφησε τέσσερις φορές τα Κοντσέρτα για Πιάνο του Μπετόβεν, με αποκορύφωμα την εμβληματική εκτέλεση του 1999 με τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Sir Simon Rattle. Στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση, το 2008 στη Βιέννη, ερμήνευσε το Κοντσέρτο αρ. 9 του Μότσαρτ – μια συναυλία που η Daily Telegraph κατέταξε στις 100 κορυφαίες πολιτιστικές στιγμές της δεκαετίας. Παρότι διεθνώς αναγνωρίστηκε πλήρως μετά τα 45 του, ο Άλφρεντ Μπρέντελ καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες του αιώνα, γνωστός για τη συναισθηματική ακρίβεια και την πνευματική του ευαισθησία.

Ο Μπρέντελ δεν ήταν μόνο πιανίστας. Υπήρξε ποιητής, δοκιμιογράφος, δάσκαλος και μεγάλος χιουμορίστας. Το έργο του εκτός μουσικής περιλαμβάνει τη συλλογή δοκιμίων Musical Thoughts and Afterthoughts (1976) και την ποιητική συλλογή One Finger Too Many (1998), στις οποίες φανερώνει το ιδιαίτερο, λεπτό και συχνά ανατρεπτικό του χιούμορ. «Ένας δάσκαλος μπορεί να είναι υπερβολικά επιδραστικός», είχε δηλώσει κάποτε. «Αν είσαι αυτοδίδακτος, μαθαίνεις να μην εμπιστεύεσαι τίποτα που δεν έχεις καταλάβει μόνος σου».