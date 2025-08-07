Απίστευτο ρεκόρ στο Ελσίνκι: Ένας χρόνος χωρίς θάνατο από τροχαίο - Πώς τα κατάφερε

Άνθρωποι διασχίζουν το δρόμο της πόλης στο Ελσίνκι της Φινλανδίας (2023)

Πραγματικό επίτευγμα από το Ελσίνκι το οποίο συμπλήρωσε 12 ολόκληρους μήνες χωρίς ούτε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.

Η επιτυχία αποδίδεται σε μια πολύπλευρη προσέγγιση της πόλης και των κατοίκων που περιλαμβάνει χαμηλότερα όρια ταχύτητας, βελτιώσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες και καλύτερο σχεδιασμό των δρόμων.

Στη δεκαετία του 1980, στην πόλη σημειώνονταν περίπου 30 θάνατοι ετησίως από εκατοντάδες συγκρούσεις και δυστυχήματα. Με την πάροδο των ετών, καθώς βελτιώθηκαν τα συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών, όπως τα λεωφορεία και τα τραμ, όλο και λιγότεροι άνθρωποι βασίζονταν στα αυτοκίνητά τους για να μετακινηθούν και τα ποσοστά άρχισαν να μειώνονται.

Ομοίως, τα ίδια τα αυτοκίνητα έγιναν ασφαλέστερα για τους επιβάτες που βρίσκονταν μέσα σε αυτά.

Όμως οι θάνατοι εξακολουθούσαν να είναι ρουτίνα.

Με την πάροδο του χρόνου, η εστίαση στην ασφάλεια των δρόμων οδήγησε στη μείωση των ορίων ταχύτητας σε όλο και περισσότερες λωρίδες της πόλης, από τα 30 μίλια/ώρα στα 18 μίλια/ώρα.

"Πολλοί παράγοντες συνέβαλαν σε αυτό, αλλά τα όρια ταχύτητας είναι ένας από τους σημαντικότερους", δήλωσε στο Yle news ο Roni Utriainen, μηχανικός κυκλοφορίας στο τμήμα αστικού περιβάλλοντος της πόλης.

Μια προσέγγιση βασισμένη σε δεδομένα βοήθησε τους πολεοδόμους να επανασχεδιάσουν τις παλιές διατάξεις του δικτύου για να ενσωματώσουν καλύτερες υποδομές για ποδήλατα και πεζούς σε ασφαλέστερες θέσεις. Έχουν επίσης αναπτυχθεί περισσότερες κάμερες κυκλοφορίας και αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί επιβολής του ορίου ταχύτητας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες που έληξαν τον Ιούλιο, δεν υπήρξε ούτε ένα θανατηφόρο τροχαίο από τότε που σκοτώθηκε ένας άνδρας στη συνοικία Kontula της πόλης.

"Η κατεύθυνση είναι θετική εδώ και χρόνια", δήλωσε ο Utriainen, επισημαίνοντας ότι ούτε το 2019 σκοτώθηκε πεζός στην κυκλοφορία στο Ελσίνκι.

Η προσέγγιση της πόλης πρέπει να επικαιροποιείται διαρκώς καθώς εμφανίζονται νέες τάσεις στους δρόμους, όπως η άφιξη των ηλεκτρικών σκούτερ που πολλαπλασιάστηκαν εντυπωσιακά γρήγορα.