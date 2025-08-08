Εντυπωσιακό βίντεο με άλμα 31 μέτρων σε φαράγγι από επαγγελματία καταδύτη

Ένας 34χρονος επαγγελματίας αθλητής καταδύσεων από βράχους κατέγραψε με την κάμερά του εντυπωσιακές στιγμές, πραγματοποιώντας ένα θεαματικό άλμα από ύψος 31 μέτρων πάνω από ένα φαράγγι.

Ο έμπειρος καταδύτης, γνωστός για τις τολμηρές επιδόσεις του, εκτέλεσε το άλμα με ακρίβεια και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο νερό, αφήνοντας άφωνο το κοινό που παρακολουθούσε.







