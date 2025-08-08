Ισραήλ: «Λάθος» χαρακτηρίζει η Βρετανία την απόφαση Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Παλαιστίνιοι σπεύδουν να συλλέξουν ανθρωπιστική βοήθεια που ρίχτηκε με αλεξίπτωτα στην πόλη της Γάζας, στις 7 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

«Λάθος» χαρακτήρισε σήμερα (08/08) ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ το σχέδιο που ανακοίνωσε το Ισραήλ για να «νικήσει» τη Χαμάς στη Γάζα και κάλεσε την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να το επανεξετάσει.

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεσή της στη Γάζα είναι λανθασμένη και την καλούμε να την επανεξετάσει άμεσα», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωση.

«Η ενέργεια αυτή δεν θα κάνει τίποτα για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ούτε θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία».

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την περασμένη νύχτα σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να «ηττηθεί» η Χαμάς και να «αναληφθεί ο έλεγχος» της Πόλης της Γάζας.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κατάπαυση πυρός, μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», δήλωσε ο Στάρμερ, που επανέλαβε ότι το Λονδίνο «μαζί με τους συμμάχους (του)» εργάζεται σε ένα «μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας λύσης δύο κρατών».

The Israeli Government’s decision to further escalate its offensive in Gaza is wrong, and we urge it to reconsider immediately.



Every day the humanitarian crisis in Gaza worsens and hostages taken by Hamas are being held in appalling and inhuman conditions.



We need a ceasefire… pic.twitter.com/UoJhjss81e — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 8, 2025

«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: μια διπλωματική λύση είναι δυνατή αλλά οι δύο πλευρές πρέπει να απομακρυνθούν από τον δρόμο της καταστροφής», δήλωσε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να διαδραματίσει κανένα ρόλο» στο μέλλον του παλαιστινιακού θύλακα και πρέπει να «αφοπλιστεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της υφυπουργού Ενέργειας της βρετανικής κυβέρνησης.

«Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι η λάθος απόφαση και ελπίζουμε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα την επανεξετάσει», δήλωσε η Μιάτα Φάνμπουλε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio. «Δημιουργεί τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας ήδη αφόρητης και αποτρόπαιης κατάστασης».

Διαβάστε επίσης