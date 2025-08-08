Jim Lovell: Πέθανε ο θρυλικός κυβερνήτης του Apollo 13

Ο Jim Lovell, αστροναύτης του Apollo 13, του οποίου οι ελπίδες για προσεδάφιση στο φεγγάρι χάθηκαν με την έκρηξη μιας δεξαμενής οξυγόνου, κάθεται σε ένα αεροπλάνο κοντά στο Επανδρωμένο Διαστημικό Κέντρο στο Χιούστον του Τέξας, 3 Φεβρουαρίου 1971

Ο ηρωικός κυβερνήτης του Apollo 13 που οδήγησε το πλήρωμα με ασφάλεια πίσω στη γη μετά από διαστημική καταστροφή πέθανε σε ηλικία 97 ετών.

Ο Jim πέθανε στις 7 Αυγούστου, στο Lake Forest του Ιλινόις με τη NASA να ηγείται αφιερωμάτων για τον «αξέχαστο αστροναύτη».

Οι αστροναύτες του Apollo 13 εμφανίζονται στο Ακρωτήριο Κένεντι, στη Φλόριντα, πριν ξεκινήσουν τη διαστημική τους πτήση που μετατράπηκε σε μια απέλπιδα προσπάθεια να επιστρέψουν στη γη. Από αριστερά είναι οι εξής: Τζιμ Λόβελ, Φρεντ Χάιζ και Τζον Σουίγκερτ. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14 Απριλίου 1970 AP

«Η NASA στέλνει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του λοχαγού Jim Lovell, του οποίου η ζωή και το έργο ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.

Ο χαρακτήρας και το ακλόνητο θάρρος του Τζιμ βοήθησαν το έθνος μας να φτάσει στη Σελήνη και μετέτρεψε μια πιθανή τραγωδία σε επιτυχία από την οποία μάθαμε πάρα πολλά.

Θρηνούμε τον θάνατό του, ακόμη και όταν γιορτάζουμε τα επιτεύγματά του.

Σε αυτή τη φωτογραφία της 17ης Απριλίου 1970 που διατίθεται από τη NASA, ο αστροναύτης Jim Lovell, μέσα στη σεληνάκατο Apollo 13, την προετοιμάζει για την εκτόξευση πριν επιστρέψει στη σεληνάκατο για να πέσει στον Ειρηνικό Ωκεανό NASA

«Από δύο πρωτοποριακές αποστολές Gemini μέχρι τις επιτυχίες του Apollo, ο Jim βοήθησε το έθνος μας να σφυρηλατήσει ένα ιστορικό μονοπάτι στο διάστημα που μας μεταφέρει στις επερχόμενες αποστολές Artemis στη Σελήνη και πέρα από αυτήν.

«Γνωστός για την εξυπνάδα του, αυτός ο αξέχαστος αστροναύτης είχε το παρατσούκλι Smilin' Jim από τους συναδέλφους του αστροναύτες επειδή ήταν γρήγορος με ένα χαμόγελο όταν είχε μια ιδιαίτερα αστεία επιστροφή.

«Ο Τζιμ υπηρέτησε επίσης τη χώρα μας στο στρατό και το Πολεμικό Ναυτικό έχασε έναν περήφανο απόφοιτο ακαδημίας και πιλότο δοκιμών.

Ο αστροναύτης Τζιμ Λόβελ φτάνει σε εκδήλωση που χρηματοδοτείται από την Louis Vuitton για τον εορτασμό της 40ης επετείου της προσελήνωσης στη Σελήνη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη. (2009) AP/Jason DeCrow

«Ο Jim Lovell ενσάρκωνε την τολμηρή αποφασιστικότητα και αισιοδοξία τόσο των εξερευνητών του παρελθόντος όσο και του μέλλοντος και θα τον θυμόμαστε πάντα» ήταν το συγκινητικό μήνυμα του αναπληρωτή διαχειριστής της NASA Sean Duffy.

Η σύζυγος του, Μέριλιν, πέθανε το 2023. Το ζευγάρι είχε 4 παιδιά.