Jim Lovell: Πέθανε ο θρυλικός κυβερνήτης του Apollo 13
O συγκινητικός αποχαιρετισμός της NASA
Ο ηρωικός κυβερνήτης του Apollo 13 που οδήγησε το πλήρωμα με ασφάλεια πίσω στη γη μετά από διαστημική καταστροφή πέθανε σε ηλικία 97 ετών.
Ο Jim πέθανε στις 7 Αυγούστου, στο Lake Forest του Ιλινόις με τη NASA να ηγείται αφιερωμάτων για τον «αξέχαστο αστροναύτη».
«Η NASA στέλνει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του λοχαγού Jim Lovell, του οποίου η ζωή και το έργο ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.
Ο χαρακτήρας και το ακλόνητο θάρρος του Τζιμ βοήθησαν το έθνος μας να φτάσει στη Σελήνη και μετέτρεψε μια πιθανή τραγωδία σε επιτυχία από την οποία μάθαμε πάρα πολλά.
Θρηνούμε τον θάνατό του, ακόμη και όταν γιορτάζουμε τα επιτεύγματά του.
«Από δύο πρωτοποριακές αποστολές Gemini μέχρι τις επιτυχίες του Apollo, ο Jim βοήθησε το έθνος μας να σφυρηλατήσει ένα ιστορικό μονοπάτι στο διάστημα που μας μεταφέρει στις επερχόμενες αποστολές Artemis στη Σελήνη και πέρα από αυτήν.
«Γνωστός για την εξυπνάδα του, αυτός ο αξέχαστος αστροναύτης είχε το παρατσούκλι Smilin' Jim από τους συναδέλφους του αστροναύτες επειδή ήταν γρήγορος με ένα χαμόγελο όταν είχε μια ιδιαίτερα αστεία επιστροφή.
«Ο Τζιμ υπηρέτησε επίσης τη χώρα μας στο στρατό και το Πολεμικό Ναυτικό έχασε έναν περήφανο απόφοιτο ακαδημίας και πιλότο δοκιμών.
«Ο Jim Lovell ενσάρκωνε την τολμηρή αποφασιστικότητα και αισιοδοξία τόσο των εξερευνητών του παρελθόντος όσο και του μέλλοντος και θα τον θυμόμαστε πάντα» ήταν το συγκινητικό μήνυμα του αναπληρωτή διαχειριστής της NASA Sean Duffy.
Η σύζυγος του, Μέριλιν, πέθανε το 2023. Το ζευγάρι είχε 4 παιδιά.