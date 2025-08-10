Απίστευτη ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Εντοπίστηκε τάφος Φαραώ μετά από 3.500 χρόνια

Σε μια δυσπρόσιτη χαράδρα γνωστή ως «Wadi C», περίπου 2,4 χιλιόμετρα δυτικά της περίφημης Κοιλάδας των Βασιλέων, ερευνητές εντόπισαν μια σκαλισμένη στο βράχο, απότομη σκάλα, η οποία τους οδήγησε σε μια σημαντική ανακάλυψη, τον τάφο του Θούθμωσι Β΄, φαραώ που κυβέρνησε την Αίγυπτο πριν από περίπου 3.500 χρόνια. Πρόκειται για την πιο σημαντική ανακάλυψη στην περιοχή από το 1922, μετά από τον Χάουαρντ Κάρτερ που αποκάλυψε τον τάφο του Τουταγχαμών.

Η ταυτότητα του βασιλιά επιβεβαιώθηκε από επιγραφές που διασώθηκαν σε θραύσματα αλαβάστρινων αγγείων. Σε αυτά ήταν χαραγμένο το θρονικό του όνομα, καθώς και το όνομα της συζύγου του, της περίφημης Χατσεψούτ. Οι αρχαιολόγοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι λίγο μετά την ταφή, ο τάφος υπέστη σοβαρές φθορές λόγω ισχυρών πλημμυρών. Οι ιερείς της εποχής αναγκάστηκαν να τον ανοίξουν, να διασώσουν το σώμα του φαραώ και να το μεταφέρουν σε άγνωστη τοποθεσία.

Στο εσωτερικό του ταφικού συγκροτήματος βρέθηκε διάδρομος μήκους 29 μέτρων, που οδηγούσε σε τετράγωνο ταφικό θάλαμο. Η οροφή του ήταν διακοσμημένη με μπλε φόντο και χρυσά άστρα ένα μοτίβο που παραδοσιακά συνδέεται με τη βασιλική εξουσία. Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν σπάνια αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και αποσπάσματα από το Αμντουάτ το ιερό βιβλίο που περιγράφει τη νυχτερινή πορεία του Ήλιου στον Κάτω Κόσμο, και που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά στους τάφους των φαραώ.

Οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο ύπαρξης δεύτερου, άθικτου τάφου του Θούθμωσι Β΄ κάπου κοντά, ίσως με τη μούμια και τους βασιλικούς του θησαυρούς. Τα πρώτα στοιχεία από γεωραντάρ δείχνουν την παρουσία υπόγειας δομής που μοιάζει με είσοδο σε άλλο ταφικό χώρο. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να πρόκειται για ανακάλυψη αντίστοιχης σημασίας με εκείνη του τάφου του Τουταγχαμών.

Οι ανασκαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, οι αρχαιολόγοι ενισχύουν τα τοιχώματα του τάφου, αποκαθιστούν τα αγγεία που βρέθηκαν και εξερευνούν πιθανούς δρόμους, από όπου ίσως πέρασαν οι ιερείς για να μεταφέρουν το σώμα του βασιλιά στον νέο τόπο ανάπαυσής του.