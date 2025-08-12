Αρχαιολογική ανακάλυψη: Σπάνια ψηφιδωτή επιγραφή αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην Ουλπιάνα, μια αρχαία πόλη που βρίσκεται στην περιοχή της Δαρδανίας (Κοσυφοπέδιο), έφεραν στο φως ένα σπάνιο ψηφιδωτό αφιέρωμα στον βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α ́ (527-565 μ.Χ.) και τη σύζυγό του, Θεοδώρα.

Το εύρημα, είναι το δεύτερο του είδους του που αποκαλύφθηκε στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η Ουλπιάνα, μια ακμάζουσα πόλη στη ρωμαϊκή επαρχία της Δαρδανίας, άκμασε από τον πρώτο έως τον έκτο αιώνα μ.Χ. Η πόλη καταστράφηκε από σεισμό γύρω στο 518 μ.Χ., αλλά ξαναχτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιουστινιανού, ο οποίος γεννήθηκε στην περιοχή.

Η πρώτη επιγραφή, που βρέθηκε πριν από δύο χρόνια, κατέγραψε την ανοικοδόμηση της πόλης ως Justiniana Secunda.

Το νεοανακαλυφθέν ψηφιδωτό μνημονεύει την κατασκευή επισκοπικής βασιλικής και είναι μία από τις μόνες γνωστές αφιερώσεις στον Ιουστινιανό στον τόπο καταγωγής του.

Η αρχαιολογική ανασκαφή διεξήχθη από τους Christophe Goddard, Hajdari Arben και Milot Berisha ως μέρος της επιστημονικής έρευνας στον αρχαιολογικό χώρο της Ulpiana.

Οι ανασκαφές στην Ulpiana και στο Dresnik διεξάγονται σε δημόσια γη που απαλλοτριώθηκε πέρυσι, καθιστώντας δυνατές ευρύτερες ανασκαφές.