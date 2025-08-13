Untamed: Bασίζεται σε αληθινή ιστορία η σειρά του Netflix; Η σκοτεινή ιστορία του Πάρκου Γιοσέμιτι

H δημοφιλής σειρά του Netflix «Αδάμαστος» (Untamed) είναι μυθοπλασία, αλλά βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και κινδύνους που υπάρχουν στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι.

Newsbomb

Untamed: Bασίζεται σε αληθινή ιστορία η σειρά του Netflix; Η σκοτεινή ιστορία του Πάρκου Γιοσέμιτι

O Έρικ Μπάνα στον «Αδέσμευτο»

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μίνι σειρά του Netflix με τίτλο «Αδάμαστος» (Untamed), που έκανε πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου, εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στον έλεγχο και το απόλυτο χάος της φύσης. Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες σημείωσε 24,6 εκατομμύρια προβολές και μετά την εντυπωσιακή του απήχηση σε κοινό και κριτικούς, το Netflix ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της σειράς για δεύτερη σεζόν.

Όλα ξεκινούν όταν εντοπίζεται το πτώμα μιας γυναίκας βαθιά μέσα στην απαγορευμένη ζώνη του Πάρκου Γιοσέμιτι. Οι ομοσπονδιακές αρχές αναλαμβάνουν την υπόθεση, με κεντρικό πρόσωπο τον πράκτορα Κάιλ Τέρνερ της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, τον οποίο υποδύεται ο Έρικ Μπάνα, που καλείται να διαλευκάνει τον θάνατο, την πτώση δηλαδή μίας νεαρής γυναίκας από τον διάσημο βράχο El Capitan Όμως το τοπίο δεν υπακούει στη λογική και ούτε οι κάτοικοί του. Αντί για απαντήσεις, ο πράκτορας βρίσκει ένα πλέγμα από σιωπές, φόβους και ένα μυστήριο που ξεπερνά τον ανθρώπινο νόμο. Η ίδια η φύση μοιάζει να προστατεύει τα μυστικά της.

Η σειρά του Netflix είναι μυθοπλασία, βασίζεται όμως σε πραγματικά γεγονότα και κινδύνους που υπάρχουν στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι. Τα γεγονότα έχουν πραγματική βάση, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, έχουν καταγραφεί στο Πάρκο τουλάχιστον 30 θάνατοι από αναρρίχηση από το 1905 μέχρι το 2023. Σύμφωνα με την Roberts & Spiegel, μια δικηγορική εταιρεία που ασχολείται με τραυματισμούς «την τελευταία δεκαετία, έχουν σημειωθεί 7 θάνατοι από αναρρίχηση στις βραχώδεις επιφάνειες του πάρκου. Εικάζεται ότι τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν αυξηθεί για τους αναρριχητές λόγω της αυξημένης δημοτικότητας της χρονικά περιορισμένης αναρρίχησης, της αύξησης της επιρροής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των συμφωνιών χορηγίας».

Ο συν-δημιουργός της σειράς, Μαρκ Λ. Σμιθ, επιβεβαίωσε ότι η πρόθεσή τους ήταν να αναδείξουν τους κινδύνους που κρύβει το πανέμορφο, αλλά ταυτόχρονα απειλητικό τοπίο του πάρκου. Καθώς οι θεατές παρακολουθούν, μπορεί να αναρωτιούνται: Είναι το Untamed αληθινή ιστορία; Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Η εκτενέστερη απάντηση όμως είναι πιο περίπλοκη - πολλά από αυτά που απεικονίζονται στη σειρά, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων στο Γιοσέμιτι, βασίζονται στην αλήθεια. «Όλοι σκέφτονται το Γιοσέμιτι ως αυτό το όμορφο μέρος με τη θέα και τα τοπία, αλλά προσπαθούσαμε να θίξουμε τους κινδύνους που βρίσκονται λίγο πιο πέρα από αυτό», δήλωσε ο Σμιθ

Η Σκοτεινή Ιστορία του Γιοσέμιτι

Τα βίαια εγκλήματα, όπως απεικονίζονται στο Untamed, είναι σπάνια αλλά έχουν σημειωθεί δολοφονίες στο πάρκο, Οι πιο διαβόητες ήταν οι «Δολοφονίες στο Γιοσέμιτι» το 1999, όταν τρεις επισκέπτες του πάρκου - η Carole Sund, 42 ετών, η κόρη της, Juli, 15 ετών, και η φίλη της, Silvina Pelosso, 16 ετών - σκοτώθηκαν. Μήνες αργότερα, μια άλλη γυναίκα, η 26χρονη Τζόι Άρμστρονγκ, δολοφονήθηκε επίσης. Η ιστορία της είναι ίσως η πιο κοντινή στην ιστορία της δολοφονημένης γυναίκας στο επίκεντρο του Untamed. Και οι τέσσερις γυναίκες δολοφονήθηκαν από τον λεγόμενο «Δολοφόνο του Γιοσέμιτι Παρκ», τον Cary Stayner , ο οποίος αργότερα ομολόγησε.

Σύμφωνα με το Outside, «Η Joie Ruth Armstrong ήταν μια 26χρονη φυσιοδίφης που εργαζόταν στο Ινστιτούτο Γιοσέμιτι. Φίλοι και οικογένεια την περιέγραφαν ως δυναμική και ζωηρή. Ήταν το είδος του ατόμου που θα ενοχλούσε τους φίλους της για την ανακύκλωση επειδή ήταν τόσο παθιασμένη με το περιβάλλον. Εκείνο το καλοκαίρι, είχε ανέβει στην κορυφή του όρους Shasta και εν μέρει τα διαβόητα τείχη του El Capitan. Ζούσε σε μια απομακρυσμένη καλύβα στην περιοχή Foresta του πάρκου, με θέα στην κοιλάδα Γιοσέμιτι και τη Σιέρα Νεβάδα. Το φορτηγό της ήταν παρκαρισμένο έξω από την καλύβα και είχε ετοιμάσει τα πράγματά της για μια επερχόμενη επίσκεψη στην περιοχή. Η φίλη της ανησύχησε όταν δεν εμφανίστηκε και τηλεφώνησε στο πάρκο για να δηλώσει την εξαφάνισή της.

Ο Στάινερ ομολόγησε ότι σκότωσε και τις τέσσερις γυναίκες. Είχε ένα τραγικό παρελθόν με το πάρκο. Δεκαετίες νωρίτερα, το 1972, ο 7χρονος αδερφός του, Στίβεν είχε πέσει θύμα απαγωγής. Πολλοί πίστευαν ότι ήταν νεκρός, αλλά κρατήθηκε αιχμάλωτος για οκτώ χρόνια, πριν δραπετεύσει με ένα άλλο νεαρό αγόρι. Ο Στάινερ κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε θάνατο το 2002. Ακόμα βρίσκεται σε πτέρυγα μελλοθάνατων στις κρατικές φυλακές του Σαν Κουέντιν.

Συνοπτικά, ενώ η πλοκή του Untamed είναι έργο μυθοπλασίας, οι συνδημιουργοί Mark L Smith και Elle Smith εμπνεύστηκαν να γράψουν τη σειρά αφού τους στάλθηκαν άρθρα σχετικά με το Τμήμα Ερευνητικών Υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πάρκων, σύμφωνα με τους Los Angeles Times. Στο πλαίσιο της έρευνάς του, ο Έρικ Μπάνα μίλησε επίσης με δασοφύλακες της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων που του είπαν «πόσο τρελές» μπορεί να είναι οι δουλειές τους και πόσο σύνθετο το έργο τους. «Όταν αναμειγνύεις ναρκωτικά, ανθρώπους που προέρχονται από κάθε είδους διαφορετικό υπόβαθρο και έχουν διαφορετικά δικαιώματα στους χώρους όπου βρίσκονται, το αποτέλεσμα είναι πραγματικά ενδιαφέρον», είπε ο ηθοποιός

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:52ΚΟΣΜΟΣ

Στο Βερολίνο ο Ζελένσκι για την τηλεδιάσκεψη με Μέρτς- Τραμπ - Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Δεν επιτρέπονται δώρα, αν χρειαστεί ο Γιόβιτς θα παίξει» - Όσα είπαν Νίκολιτς και Πήλιος

14:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πούμα επιτέθηκε σε 11χρονο κορίτσι στο σπίτι του - Κυνήγησε και την μητέρα του παιδιού

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Εφιαλτικές εικόνες στο χωριό Σταμνά - Καμένα ελαιόδεντρα και περιβόλια

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτιές: Μήνυμα συμπαράστασης Ανδρουλάκη στους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα - Δείτε βίντεο

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Καταστράφηκε ολοσχερώς γνωστή ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου – «Δεν θα ξανανοίξει ποτέ», λέει η ιδιοκτήτρια στο Newsbomb – Εικόνες που σοκάρουν

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Κίθ ΜακΝάλι: Αποκάλυψε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Τζίλιαν Άντερσον

14:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην αποστολή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά δεν παίζει ούτε με Μαυροβούνιο

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς σε Ήπειρο – Παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων

14:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Παλιά Φιλιππιάδα και Χίο

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παλιά Φιλιππιάδα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Ζηρού - Δείτε εικόνες

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα μετά την κηδεία της - «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Untamed: Bασίζεται σε αληθινή ιστορία η σειρά του Netflix; Ο «δολοφόνος του Πάρκου Γιοσέμιτι» και τα σκοτεινά μυστικά

14:05ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Κάηκαν 550 οχήματα που φυλάσσονταν στο Τελωνείο Πατρών

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση 74χρονου

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σοβαρό εργατικό ατύχημα για 53χρονο που έπεσε σε γκρεμό από ύψος 7 μέτρων

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:31ΕΛΛΑΔΑ

Καταστράφηκε ολοσχερώς γνωστή ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου – «Δεν θα ξανανοίξει ποτέ», λέει η ιδιοκτήτρια στο Newsbomb – Εικόνες που σοκάρουν

14:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Παλιά Φιλιππιάδα και Χίο

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα μετά την κηδεία της - «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Μελβούρνη: Το σπαρακτικό αντίο στην 39χρονη Ελληνοαυστραλή που δολοφονήθηκε - «Καλή αντάμωση κορούλα μου, στο φως των αγγέλων»

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα: Ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού τη στιγμή που αυτοκίνητα περνούν από κάτω

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από τον Αντιδήμαρχο Πάτρας: «Θα καίει η πόλη - Η κατάσταση είναι τραγική»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα – Η εξήγηση του δημοσιογράφου για το «να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ: «Δεν ήταν πολίτης απλός»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Το ξέσπασμα εθελόντριας για τη φωτιά στην Πάτρα: «Δεν προλάβαμε να τα σώσουμε όλα, ντροπή σας ξεφτίλες του πληκτρολογίου»

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική τελευταία συνάντηση: Πώς πέθανε η 33χρονη σχεδιάστρια του Μανχάταν στο πολυτελές γιοτ του μεγιστάνα 

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς σε Ήπειρο – Παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αχαΐα: Συναγερμός για κτηνοτρόφο που αγνοείται - Γύρισε να σώσει τα αιγοπρόβατά του

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Με «αντιπύρ» σταμάτησαν τη φωτιά σε Κερί και Λιθακιά στη Ζάκυνθο

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση 74χρονου

09:14ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος «επακούμβησης»: Ένα σαφές μάθημα για το μέλλον - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ