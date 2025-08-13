Untamed: Bασίζεται σε αληθινή ιστορία η σειρά του Netflix; Η σκοτεινή ιστορία του Πάρκου Γιοσέμιτι

Η μίνι σειρά του Netflix με τίτλο «Αδάμαστος» (Untamed), που έκανε πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου, εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στον έλεγχο και το απόλυτο χάος της φύσης. Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες σημείωσε 24,6 εκατομμύρια προβολές και μετά την εντυπωσιακή του απήχηση σε κοινό και κριτικούς, το Netflix ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της σειράς για δεύτερη σεζόν.

Όλα ξεκινούν όταν εντοπίζεται το πτώμα μιας γυναίκας βαθιά μέσα στην απαγορευμένη ζώνη του Πάρκου Γιοσέμιτι. Οι ομοσπονδιακές αρχές αναλαμβάνουν την υπόθεση, με κεντρικό πρόσωπο τον πράκτορα Κάιλ Τέρνερ της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, τον οποίο υποδύεται ο Έρικ Μπάνα, που καλείται να διαλευκάνει τον θάνατο, την πτώση δηλαδή μίας νεαρής γυναίκας από τον διάσημο βράχο El Capitan Όμως το τοπίο δεν υπακούει στη λογική και ούτε οι κάτοικοί του. Αντί για απαντήσεις, ο πράκτορας βρίσκει ένα πλέγμα από σιωπές, φόβους και ένα μυστήριο που ξεπερνά τον ανθρώπινο νόμο. Η ίδια η φύση μοιάζει να προστατεύει τα μυστικά της.

Η σειρά του Netflix είναι μυθοπλασία, βασίζεται όμως σε πραγματικά γεγονότα και κινδύνους που υπάρχουν στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι. Τα γεγονότα έχουν πραγματική βάση, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, έχουν καταγραφεί στο Πάρκο τουλάχιστον 30 θάνατοι από αναρρίχηση από το 1905 μέχρι το 2023. Σύμφωνα με την Roberts & Spiegel, μια δικηγορική εταιρεία που ασχολείται με τραυματισμούς «την τελευταία δεκαετία, έχουν σημειωθεί 7 θάνατοι από αναρρίχηση στις βραχώδεις επιφάνειες του πάρκου. Εικάζεται ότι τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν αυξηθεί για τους αναρριχητές λόγω της αυξημένης δημοτικότητας της χρονικά περιορισμένης αναρρίχησης, της αύξησης της επιρροής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των συμφωνιών χορηγίας».

Ο συν-δημιουργός της σειράς, Μαρκ Λ. Σμιθ, επιβεβαίωσε ότι η πρόθεσή τους ήταν να αναδείξουν τους κινδύνους που κρύβει το πανέμορφο, αλλά ταυτόχρονα απειλητικό τοπίο του πάρκου. Καθώς οι θεατές παρακολουθούν, μπορεί να αναρωτιούνται: Είναι το Untamed αληθινή ιστορία; Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Η εκτενέστερη απάντηση όμως είναι πιο περίπλοκη - πολλά από αυτά που απεικονίζονται στη σειρά, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων στο Γιοσέμιτι, βασίζονται στην αλήθεια. «Όλοι σκέφτονται το Γιοσέμιτι ως αυτό το όμορφο μέρος με τη θέα και τα τοπία, αλλά προσπαθούσαμε να θίξουμε τους κινδύνους που βρίσκονται λίγο πιο πέρα από αυτό», δήλωσε ο Σμιθ

Η Σκοτεινή Ιστορία του Γιοσέμιτι

Τα βίαια εγκλήματα, όπως απεικονίζονται στο Untamed, είναι σπάνια αλλά έχουν σημειωθεί δολοφονίες στο πάρκο, Οι πιο διαβόητες ήταν οι «Δολοφονίες στο Γιοσέμιτι» το 1999, όταν τρεις επισκέπτες του πάρκου - η Carole Sund, 42 ετών, η κόρη της, Juli, 15 ετών, και η φίλη της, Silvina Pelosso, 16 ετών - σκοτώθηκαν. Μήνες αργότερα, μια άλλη γυναίκα, η 26χρονη Τζόι Άρμστρονγκ, δολοφονήθηκε επίσης. Η ιστορία της είναι ίσως η πιο κοντινή στην ιστορία της δολοφονημένης γυναίκας στο επίκεντρο του Untamed. Και οι τέσσερις γυναίκες δολοφονήθηκαν από τον λεγόμενο «Δολοφόνο του Γιοσέμιτι Παρκ», τον Cary Stayner , ο οποίος αργότερα ομολόγησε.

Σύμφωνα με το Outside, «Η Joie Ruth Armstrong ήταν μια 26χρονη φυσιοδίφης που εργαζόταν στο Ινστιτούτο Γιοσέμιτι. Φίλοι και οικογένεια την περιέγραφαν ως δυναμική και ζωηρή. Ήταν το είδος του ατόμου που θα ενοχλούσε τους φίλους της για την ανακύκλωση επειδή ήταν τόσο παθιασμένη με το περιβάλλον. Εκείνο το καλοκαίρι, είχε ανέβει στην κορυφή του όρους Shasta και εν μέρει τα διαβόητα τείχη του El Capitan. Ζούσε σε μια απομακρυσμένη καλύβα στην περιοχή Foresta του πάρκου, με θέα στην κοιλάδα Γιοσέμιτι και τη Σιέρα Νεβάδα. Το φορτηγό της ήταν παρκαρισμένο έξω από την καλύβα και είχε ετοιμάσει τα πράγματά της για μια επερχόμενη επίσκεψη στην περιοχή. Η φίλη της ανησύχησε όταν δεν εμφανίστηκε και τηλεφώνησε στο πάρκο για να δηλώσει την εξαφάνισή της.

Ο Στάινερ ομολόγησε ότι σκότωσε και τις τέσσερις γυναίκες. Είχε ένα τραγικό παρελθόν με το πάρκο. Δεκαετίες νωρίτερα, το 1972, ο 7χρονος αδερφός του, Στίβεν είχε πέσει θύμα απαγωγής. Πολλοί πίστευαν ότι ήταν νεκρός, αλλά κρατήθηκε αιχμάλωτος για οκτώ χρόνια, πριν δραπετεύσει με ένα άλλο νεαρό αγόρι. Ο Στάινερ κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε θάνατο το 2002. Ακόμα βρίσκεται σε πτέρυγα μελλοθάνατων στις κρατικές φυλακές του Σαν Κουέντιν.

Συνοπτικά, ενώ η πλοκή του Untamed είναι έργο μυθοπλασίας, οι συνδημιουργοί Mark L Smith και Elle Smith εμπνεύστηκαν να γράψουν τη σειρά αφού τους στάλθηκαν άρθρα σχετικά με το Τμήμα Ερευνητικών Υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πάρκων, σύμφωνα με τους Los Angeles Times. Στο πλαίσιο της έρευνάς του, ο Έρικ Μπάνα μίλησε επίσης με δασοφύλακες της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων που του είπαν «πόσο τρελές» μπορεί να είναι οι δουλειές τους και πόσο σύνθετο το έργο τους. «Όταν αναμειγνύεις ναρκωτικά, ανθρώπους που προέρχονται από κάθε είδους διαφορετικό υπόβαθρο και έχουν διαφορετικά δικαιώματα στους χώρους όπου βρίσκονται, το αποτέλεσμα είναι πραγματικά ενδιαφέρον», είπε ο ηθοποιός

