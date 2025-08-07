«Wednesday»: Πρεμιέρα για τον δεύτερο κύκλο της σειράς στο Netflix - Πώς τη βαθμολόγησε ο Τύπος

Με αρκετά καλές κριτικές, 83% στο rottentomatoes.com και προσμονή για το υπόλοιπα τέσσερα επεισόδια, έκανε πρεμιέρα ο δεύτερος κύκλος της δημοφιλούς σειράς του Netflix, «Wednesday». Στον ομώνυμο ρόλο βλέπουμε την Τζένα Ορτέγκα, ενώ στα υπόλοιπα τέσσερα επεισόδια που θα είναι διαθέσιμα στις 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της η Lady Gaga η οποία φημολογείται ότι έχει γράψει και ένα τραγούδι για τη σειρά, με τίτλο «Dead Dance».

Το NME φιλοδώρησε με τέσσερα αστεράκια τον δεύτερο κύκλο αναφέροντας ότι «ένα αγωνιώδες φινάλε στη μέση του κύκλου, μας προετοιμάζει για τα επόμενα, εκρηκτικά τέσσερα επεισόδια τον Σεπτέμβριο με την Lady Gaga ως Ρόζαλιν Ρότγουντ. Ίσως αυτά τα επεισόδια να στείλουν τη σειρά σε καινούρια εδάφη καθώς τα τέσσερα πρώτα επεισόδια παρέμειναν σε γνώριμες και επιτυχημένες περιοχές».

Το Empire βαθμολογεί με τρία αστεράκια τα νέα επεισόδια και σημειώνει ότι «αξίζει το ενδιαφέρον σας και για να δείτε τον Στιβ Μπουσέμι να χορεύει το “Dancing in the dark”». Η Daily Telegraph αναφέρει πως «μια οποιαδήποτε άλλη σειρά δεν θα είχε την ίδια επιτυχία μετά από κενό σχεδόν τριών ετών αλλά τα νέα επεισόδια δείχνουν ότι η αναμονή άξιζε».

Ο μόνος που λείπει από το καστ είναι ο Πέρσι Χάινς Γουάιτ που στον πρώτο κύκλο υποδύθηκε τον Χαβιέ και αυτό γιατί ο ηθοποιός έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση με τον ίδιο να αρνείται το συμβάν.