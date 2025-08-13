Netflix: Στην κορυφή ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Wednesday» με 50 εκατομμύρια views

Εντυπωσιακό ντεμπούτο έκανε στο Netflix ο δεύτερος κύκλος της δημοφιλούς σειράς «Wednesday». Με 50 εκατομμύρια views μέσα σε πέντε ημέρες, τα τέσσερα επεισόδια της σειράς βρέθηκαν στη δεύτερη θέση της λίστας με τις πιο δημοφιλείς αγγλόφωνες σειρές της πλατφόρμας. Ο πρώτος κύκλος της ίδιας σειράς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας αλλά για εκείνον διατέθηκαν όλα τα επεισόδια μαζί, ενώ για τον τωρινό, μόνο τα τέσσερα πρώτα επεισόδια διατέθηκαν στις 4 Αυγούστου και τα υπόλοιπα τέσσερα θα τα δούμε από τις 3 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το τρέιλερ:

Ένα ακόμη στοιχείο για τις επιλογές των χρηστών της πλατφόρμας είναι ότι ο πρώτος κύκλος της «Wednesday» είναι ο δεύτερος πιο δημοφιλής τίτλος της, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται ο πρώτος κύκλος του «Squid Game».

Ειδικότερα για την εβδομάδα 4-10 Αυγούστου, ο δεύτερος κύκλος της «Wednesday» ήταν ο δημοφιλέστερος στο Netflix και η παντοδυναμία του φάνηκε στο γεγονός ότι η σειρά ήταν Νο 1 σε views σε 91 χώρες. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο πρώτος κύκλος της σειράς που προφανώς πολλοί είδαν για να θυμηθούν τί συνέβη σε εκείνα τα επεισόδια και στην τρίτη θέση βρέθηκε «Ο αδάμαστος» με 7,2 εκατομμύρια views στην τέταρτη εβδομάδα του στο μενού των επιλογών.

Όσον αφορά στις ταινίες, το «My Oxford year» κτύπησε κορυφή την ίδια εβδομάδα με 27,2 εκατομμύρια views και στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «KPop Demon Hunters» με 25,9 εκατομμύρια views.