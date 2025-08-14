Τραγωδία στο K2: Ορειβάτης σκοτώθηκε στη δεύτερη ψηλότερη κορυφή του κόσμου

Μια ομάδα ορειβατών ξεκίνησε πεζή την Πέμπτη για την ανάκτηση της σορούς ενός Κινέζου ορειβάτη από το K2, μετά την ακύρωση των πτήσεων με ελικόπτερο λόγω κακών καιρικών συνθηκών, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Πακιστάν.

Η Guan Jing τραυματίστηκε από πτώση βράχων την Τρίτη κατά την κατάβαση, μία ημέρα μετά την κατάκτηση της κορυφής με την ομάδα της στην περιοχή Gilgit-Baltistan. Ο Faizullah Faraq, εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης, επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο βουνό, γνωστό για τις επικίνδυνες πλαγιές, τις συχνές κατολισθήσεις και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η σορός της βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 17.700 ποδιών, 330–500 πόδια πάνω από το προχωρημένο καταφύγιο, και δεν έχει ακόμη ανακτηθεί λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για πτήσεις ελικοπτέρου. Η Guan συμμετείχε σε αποστολή που διοργανώθηκε από εταιρεία του Νεπάλ.

Την Τετάρτη, ένας Νεπαλέζος Σέρπα, ο Τζάνγκμπου, επιχειρήθηκε να ανακτήσει τη σορό, αλλά τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε. Αργότερα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στο Σκάρντου, όπου λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Το K2, ύψους 8.611 μέτρων, είναι η δεύτερη υψηλότερη κορυφή του κόσμου και θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες για αναρρίχηση, με σημαντικά υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από το Έβερεστ. Στην ίδια οροσειρά Karakoram βρίσκονται επίσης κορυφές όπως το Broad Peak (8.051 μ.), με τις περιοχές γύρω από τους παγετώνες Baltoro και Godwin-Austen να προσφέρουν μοναδικό ορειβατικό τοπίο, παρά τις συχνές δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Γεωγραφικά, το Πακιστάν προσφέρει πλούσια ορειβατική εμπειρία, με πολλές κορυφές άνω των 7.000 μέτρων και τέσσερις από τις 14 κορυφές άνω των 8.000 μέτρων στον κόσμο. Παρά τη φυσική ομορφιά, η ορειβατική βιομηχανία έχει πληγεί από χρόνια βίας, μειώνοντας σημαντικά τις αποστολές και πλήττοντας τις τοπικές οικονομίες που στηρίζονται στον τουρισμό και την αναρρίχηση.

Ο Guan πέθανε κάτω από το Camp 1 κατά την κατάβαση, όπως μετέδωσε η εφημερίδα The Tourism Times of Nepal. Τα θανατηφόρα ατυχήματα είναι συνηθισμένα στο K2, όπου οι απότομες πλαγιές, η αραιή ατμόσφαιρα και οι ξαφνικές καταιγίδες καθιστούν ακόμη και τις συνηθισμένες καταβάσεις επικίνδυνες για τη ζωή. Τον περασμένο μήνα, ένας Πακιστανός ορειβάτης έχασε επίσης τη ζωή του σε κατολίσθηση στην ίδια περιοχή, ενώ το 2021, ο διάσημος Σκωτσέζος ορειβάτης Rick Allen σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο K2.

Η τραγωδία της Guan Jing ακολουθεί τον θάνατο δύο εβδομάδες πριν της Γερμανίδας ολυμπιονίκη Laura Dahlmeier, που έχασε τη ζωή της κατά την προσπάθειά της να αναρριχηθεί σε άλλη κορυφή της περιοχής. Η οικογένεια της Dahlmeier είχε δηλώσει στις αρχές ότι δεν θα πρέπει να διακινδυνεύσει κανείς τη ζωή του για την ανάκτηση της σορού της, οδηγώντας στην εγκατάλειψη των προσπαθειών διάσωσης.