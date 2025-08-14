Εφιαλτική πρόβλεψη σεισμολόγων: Έρχεται ο «μεγάλος σεισμός» - Πού θα χτυπήσουν 8 Ρίχτερ

Αν οι καταστροφικές ταινίες σας κάνουν να νιώθετε άβολα, ίσως να αποφύγετε φέτος ταινίες όπως τα 2012, San Andreas ή The Impossible.

Η ανησυχία για φυσικές καταστροφές γίνεται ολοένα πιο έντονη, καθώς πρόσφατα σεισμικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο υπενθυμίζουν τη δύναμη της φύσης.

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά από έναν ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ, ο οποίος προκάλεσε τσουνάμι και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 5.400 ανθρώπους, επιστήμονες προειδοποιούν για πιθανό μεγάλο σεισμό στις ΗΠΑ, ειδικά κατά μήκος του ρήγματος του Σαν Ανδρέας στην Καλιφόρνια.

Ερευνητές από το Caltech στο Πασαντίνα ανέλυσαν τον σεισμό της Μιανμάρ, που έπληξε τη ζώνη Sagaing στις 28 Μαρτίου 2025, με στόχο να κατανοήσουν πώς θα μπορούσε να συμβεί ένα παρόμοιο γεγονός στην Καλιφόρνια. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στα Proceedings of the National Academy of Sciences, χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες για την καταγραφή της μετατόπισης του εδάφους. Όπως εξηγεί η επικεφαλής ερευνήτρια Solène Antoine, η μέθοδος αυτή επέτρεψε να μετρηθούν οι μετακινήσεις εκεί όπου άλλες τεχνικές, όπως η ραντάρ-ιντερφερομετρία, αποτυγχάνουν.

Οι δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν ότι ο σεισμός της Μιανμάρ κάλυψε τελικά 500 χιλιόμετρα, με το έδαφος να μετατοπίζεται έως 3 μέτρα. Ο συν-συγγραφέας της μελέτης Jean–Philippe Avouac υπογραμμίζει ότι οι μελλοντικοί σεισμοί μπορεί να μην επαναλαμβάνουν παλαιότερα γνωστά γεγονότα και ότι οι διαδοχικές ρήξεις ενός ρήγματος μπορούν να απελευθερώσουν περισσότερη ενέργεια από όση έχει συσσωρευτεί.

Όσον αφορά τον San Andreas , οι επιστήμονες προσπαθούν να προβλέψουν αν ο «Μεγάλος Σεισμός» θα ακολουθήσει το μοτίβο του σεισμού του 1857 (7,7–7,9 Ρίχτερ) ή του 1906 (7,9 Ρίχτερ), που κατέστρεψε το 80% του Σαν Φρανσίσκο και στοίχισε τη ζωή σε 3.000 ανθρώπους. Οι εκτιμήσεις για ένα νέο γεγονός κυμαίνονται από σειρά μικρότερων σεισμών έως έναν καταστροφικό σεισμό 8,0 Ρίχτερ που θα επηρεάσει τις κομητείες San Bernardino, Riverside και Imperial.

Ο Avouac προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μοντέλο για την πιθανή συμπεριφορά του ρήγματος Σαν Ανδρέας, ωστόσο παραδέχεται ότι η διαδικασία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και απαιτεί χρόνο: «Δεν πρόκειται να γίνει σύντομα, γιατί ο υπολογισμός είναι ιδιαίτερα απαιτητικός», τονίζει.