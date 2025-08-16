Τραγωδία στην Αλγερία: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

Δεκαοχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε ρέμα στο Αλγέρι, ανακοίνωσε την Παρασκευή η αλγερινή υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στο προάστιο Μοχαμεντία της αλγερινής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών, «18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.