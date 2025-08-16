Πορτογαλία: Νεκρός ο πρώην δήμαρχος της Γκουάρντα - Έχασε τη ζωή του στις φλόγες

Χιλιάδες πυροσβέστες μετέχουν εδώ και μέρες στην κατάσβεση των διαφόρων εστιών ανά τη χώρα

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που συνεχίζουν να μαίνονται στην Πορτογαλία άφησαν πίσω τους τον πρώτο νεκρό σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, στη Γκουάρντα, στα ανατολικά της χώρας. Την ανακοίνωση έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος γνωστοποίησε ότι διακόπτει τις διακοπές του για να επιστρέψει και να παρακολουθήσει από κοντά τη «σοβαρή κατάσταση» που επικρατεί στις αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, ο Μαρσέλο Ρεμπέλοντε Σόουζα εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στον πρόεδρο της κοινότητας της Γκουάρντα για τον θάνατο του πρώην δημάρχου Κάρλος Ντάμασο. Ο τελευταίος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να συμβάλει στην κατάσβεση πυρκαγιάς στον δήμο του. Ο Πρόεδρος ζήτησε τα συλλυπητήριά του να μεταφερθούν και στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Αργότερα, ο Πορτογάλος Πρόεδρος συμμετείχε σε σύσκεψη στην Εθνική Αρχή Εκτάκτων Καταστάσεων και Πολιτικής Προστασίας, καθώς η χώρα εξακολουθεί να πλήττεται από το κύμα πυρκαγιών που διαρκεί εδώ και πάνω από τρεις εβδομάδες. Χιλιάδες πυροσβέστες μάχονται καθημερινά για τον περιορισμό των πολλαπλών εστιών ανά τη χώρα.

Η κυβέρνηση, ακολουθώντας και το παράδειγμα της Ισπανίας, ενεργοποίησε τον «Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ζήτησε την αποστολή τεσσάρων πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, τα οποία θα παραμείνουν στη χώρα έως τις 18 Αυγούστου.

Μετά τις τραγικές πυρκαγιές του 2017, που κόστισαν τη ζωή σε 119 ανθρώπους, η Πορτογαλία αύξησε σημαντικά τις δαπάνες της για την πρόληψη και ενίσχυσε τον προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Χάρη σε αυτά τα μέτρα, την περίοδο 2018-2023 η μέση καμένη έκταση περιορίστηκε σε περίπου 545.000 στρέμματα ετησίως – μόλις το ένα τρίτο σε σχέση με την περίοδο 2001-2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας διαχείρισης δασικών πυρκαγιών (AGIF).

Ωστόσο, οι μεγάλες φωτιές του Σεπτεμβρίου 2024 ανέτρεψαν αυτήν τη θετική πορεία, ανεβάζοντας την ετήσια καμένη έκταση στα 1.380.000 στρέμματα, τέσσερις φορές περισσότερα από το 2023. Το 2024 σημαδεύτηκε επίσης από τον θάνατο 12 ανθρώπων, εννέα πυροσβεστών και τριών πολιτών, τον βαρύτερο απολογισμό από το 2017.

