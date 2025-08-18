Λωρίδα της Γάζας: «Ναι» της Χαμάς στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Αντιπροσωπεία της Χαμάς ανέφερε σήμερα (18/08) ότι η παραστρατιωτική οργάνωση αποδέχθηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός που τής παρουσιάστηκε την Κυριακή (17/08) από μεσολαβητές.

Η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι αποδέχεται την πρόταση για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων, σύμφωνα με πηγή της Χαμάς στο Al Jazeera.

Αυτή ήταν μία αναθεωρημένη εκδοχή της τελευταίας απάντησης της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις, που αφορούσε ένα πλαίσιο συμφωνίας για 60 ημέρες κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του καταριανού καναλιού Al Arabi.

Ωστόσο, το Al Arabiya μετέδωσε ότι η πρόταση αντιπροσωπεύει έναν συμβιβασμό μεταξύ μίας πλήρους κατάπαυσης του πυρός –δηλαδή το τέλος του πολέμου– και μίας προσωρινής ανακωχής, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων και σταδιακή αποχώρηση του IDF από τη Γάζα.