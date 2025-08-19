Οι ΗΠΑ ακυρώνουν 6.000 φοιτητικές βίζες - Στόχος η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης

Σκληρότεροι έλεγχοι, κατηγορίες για παραβιάσεις νόμου και αντισημιτισμό

Newsbomb

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν 6.000 φοιτητικές βίζες - Στόχος η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης

ΑΡΧΕΙΟ - Κινέζοι φοιτητές περιμένουν έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ για τις συνεντεύξεις τους για την έκδοση βίζας, στο Πεκίνο στις 2 Μαΐου 2012.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αρχές των ΗΠΑ ακύρωσαν περισσότερες από 6.000 βίζες ξένων φοιτητών, στο πλαίσιο των αυστηρότερων μέτρων που υιοθέτησε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η απόφαση συνδέεται με την πρόθεση της Ουάσιγκτον να εντείνει την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του αντισημιτισμού.

Ο κυριότερος λόγος ήταν η «υπέρβαση της διάρκειας της εγκεκριμένης παραμονής τους» και «παραβιάσεις του νόμου», ανέφερε το στέλεχος αυτό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τονίζοντας πως στη «μεγάλη πλειονότητά τους» οι φοιτητές από τους οποίους αφαιρέθηκαν οι θεωρήσεις διαβατηρίων κατηγορήθηκαν για «επιθέσεις», «οδήγηση σε κατάσταση μέθης», «κλοπές» και «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Κάπου «4.000 από αυτές τις 6.000 βίζες ακυρώθηκαν επειδή οι επισκέπτες (οι φοιτητές κάτοχοί τους) παραβίασαν τον νόμο», επέμεινε.

Παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ακύρωσε επίσης τις βίζες πολλών φοιτητών που οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον περασμένο Μάρτιο, ανακοίνωνε πως ακυρώνει καθημερινά θεωρήσεις διαβατηρίων, τονίζοντας όσον αφορά ξένους φοιτητές που διαδηλώνουν για το ζήτημα πως «κάθε φορά που βρίσκω κάποιον από αυτούς τους παλαβούς, θα του αφαιρώ τη βίζα».

Με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε αυξημένους ελέγχους προσώπων που εισέρχονται στις ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν στάση «εχθρική έναντι των πολιτών τους, του πολιτισμού τους, της κυβέρνησής τους, των θεσμών τους ή των ιδρυτικών αρχών τους».

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ ενεπλάκη σε σειρά μαχών με πανεπιστήμια, ακυρώνοντας χιλιάδες βίζες και στρεφόμενη εναντίον πολύ γνωστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υποπτεύεται ότι εναντιώθηκαν σε αυτά που θεωρεί συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:33ΚΟΣΜΟΣ

Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά ανοικτά της Βενεζουέλας για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Καθοριστικές ημέρες για την Ουκρανία

01:44ΚΟΣΜΟΣ

40 λεπτά στο τηλέφωνο Τραμπ και Πούτιν - Τι συζήτησαν

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν 6.000 φοιτητικές βίζες - Στόχος η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης

00:41ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τιμερής με συμμετοχή του - Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

00:41ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Νέες σφαγές τζιχαντιστών αφήνουν πίσω τους 52 νεκρούς - Με μασέτες και αξίνες οι δολοφονίες

00:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε τα καρφώματα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν το Ακρόπολις! - Δείτε βίντεο

00:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεσημασμένος για ληστείες ο νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα - Τι ερευνούν οι αρχές

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα - Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Ζαχαράκη για την απώλεια του Χρυσόστομου Σταμούλη: «Άφησε σπουδαία παρακαταθήκη με το έργο του»

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Διάσωση τραυματισμένου πεζοπόρου στο μονοπάτι του Ηλιοχωρίου

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στον Τύρναβο στην περιοχή Αμύγδαλο - Οι καπνοί έφτασαν στη Λάρισα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάργα: 41χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Ήταν πατέρας τριών παιδιών

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας με τις... σκιές που εγκαταστάθηκε στο Οβάλ Γραφείο

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Από Σουδάν και Αίγυπτο οι δύο συλληφθείς διακινητές μεταναστών που διασώθηκαν στη Γαύδο

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο φιάσκο στην Αλάσκα - Αποκάλυψη AXIOS για αίτημα Πούτιν, που τελικά το απέσυρε

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά στην περιοχή Γλύφα - Στη μάχη και οι κάτοικοι με πυροσβεστήρες και κλαδιά

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

22:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός τώρα στην Καρδίτσα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

22:45ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

00:41ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τιμερής με συμμετοχή του - Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Γυρνούσαν από γάμο οι επιβάτες των ΙΧ – Σοβαρά τραυματίας ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο φιάσκο στην Αλάσκα - Αποκάλυψη AXIOS για αίτημα Πούτιν, που τελικά το απέσυρε

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για το Birth Center: «Δεχόμαστε πόλεμο από παντού - Άλλος θα είχε ήδη φαλιρίσει»

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

20:56ΥΓΕΙΑ

Γιατί νυστάζουμε στον καναπέ και... ξυπνάμε όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι; - Ψυχολόγος εξηγεί

22:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός τώρα στην Καρδίτσα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

00:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεσημασμένος για ληστείες ο νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα - Τι ερευνούν οι αρχές

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Γουδή: Καρέ καρέ το δυστύχημα - Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανετράπη το ασθενοφόρο

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βγήκε να ταΐσει τις γάτες και της έστησε καρτέρι θανάτου – Γιατί τη σκότωσε ο 28χρονος

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Τι λέει η οικογένεια του δράστη για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης

01:44ΚΟΣΜΟΣ

40 λεπτά στο τηλέφωνο Τραμπ και Πούτιν - Τι συζήτησαν

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάργα: 41χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Ήταν πατέρας τριών παιδιών

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Την μαχαίρωσε 15 φορές - Ο δράστης ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτικές επαφές

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα - Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σκοινί οι σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας - Η απαίτηση Πούτιν για το Ντονμπάς και το δίλημμα Ζελένσκι για «σωτηρία» ή «προδοσία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ