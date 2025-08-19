Οι ΗΠΑ ακυρώνουν 6.000 φοιτητικές βίζες - Στόχος η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης

ΑΡΧΕΙΟ - Κινέζοι φοιτητές περιμένουν έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ για τις συνεντεύξεις τους για την έκδοση βίζας, στο Πεκίνο στις 2 Μαΐου 2012.

Οι αρχές των ΗΠΑ ακύρωσαν περισσότερες από 6.000 βίζες ξένων φοιτητών, στο πλαίσιο των αυστηρότερων μέτρων που υιοθέτησε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η απόφαση συνδέεται με την πρόθεση της Ουάσιγκτον να εντείνει την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του αντισημιτισμού.

Ο κυριότερος λόγος ήταν η «υπέρβαση της διάρκειας της εγκεκριμένης παραμονής τους» και «παραβιάσεις του νόμου», ανέφερε το στέλεχος αυτό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τονίζοντας πως στη «μεγάλη πλειονότητά τους» οι φοιτητές από τους οποίους αφαιρέθηκαν οι θεωρήσεις διαβατηρίων κατηγορήθηκαν για «επιθέσεις», «οδήγηση σε κατάσταση μέθης», «κλοπές» και «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Κάπου «4.000 από αυτές τις 6.000 βίζες ακυρώθηκαν επειδή οι επισκέπτες (οι φοιτητές κάτοχοί τους) παραβίασαν τον νόμο», επέμεινε.

Παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ακύρωσε επίσης τις βίζες πολλών φοιτητών που οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον περασμένο Μάρτιο, ανακοίνωνε πως ακυρώνει καθημερινά θεωρήσεις διαβατηρίων, τονίζοντας όσον αφορά ξένους φοιτητές που διαδηλώνουν για το ζήτημα πως «κάθε φορά που βρίσκω κάποιον από αυτούς τους παλαβούς, θα του αφαιρώ τη βίζα».

Με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε αυξημένους ελέγχους προσώπων που εισέρχονται στις ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν στάση «εχθρική έναντι των πολιτών τους, του πολιτισμού τους, της κυβέρνησής τους, των θεσμών τους ή των ιδρυτικών αρχών τους».

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ ενεπλάκη σε σειρά μαχών με πανεπιστήμια, ακυρώνοντας χιλιάδες βίζες και στρεφόμενη εναντίον πολύ γνωστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υποπτεύεται ότι εναντιώθηκαν σε αυτά που θεωρεί συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

