Άνδρας υποδυόταν τον Τζάστιν Μπίμπερ και ξόδεψε 10.000 δολάρια σε κλαμπ στο Λας Βέγκας

Ένας άνδρας που υποδυόταν τον δημοφιλή τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ κατάφερε να χρεώσει ένα κλαμπ στο Λας Βέγκας, 10.000 δολάρια, καταφέρνοντας με μεγάλη επιτυχία να τους κάνει να πιστέψουν πως είναι πράγματι ο καναδός ποπ - σταρ.

Μάλιστα, για να γίνει ακόμη πιο πειστικός ανέβηκε και στην σκηνή του νυχτερινού κέντρου για να τραγουδήσει, όπως αναφέρει η New York Post.

Το πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στο πεντάστερο Wynn Las Vegas, όπου ο DJ Gryffin από το Λος Άντζελες έδινε παράσταση στο XS Nightclub.

Ο Gryffin ενημερώθηκε ότι ο Μπίμπερ, βρισκόταν στην πόλη και ήθελε να κάνει μια έκπληξη κατά τη διάρκεια της παράστασης του το Σάββατο βράδυ. Πιστεύοντας ότι ήταν ο πραγματικός Μπίμπερ, τον προσκάλεσε στο DJ booth, σύμφωνα με το TMZ.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά μέσα δείχνει τον άνδρα που υποδυόταν τον Μπίμπερ να να τραγουδάει μια εκδοχή του χιτ από το 2015, «Sorry», μπροστά σε ένα γεμάτο νυχτερινό κλαμπ, όπου όλοι φαινόταν να αγνοούν την απάτη.

Ο απατεώνας, που ταυτοποιήθηκε ως ο 29χρονος Dylan Desclos, τραγούδησε μερικά τραγούδια του Bieber πριν το προσωπικό του Wynn συνειδητοποιήσει την αλήθεια και τον διώξει από τη σκηνή.

Ο Gryffin ονόμασε χαριτολογώντας το φάρσα «Beibergate» σε μια ανάρτηση στο Instagram, εξηγώντας ότι «ο σκοτεινός χώρος και η δυνατή μουσική δεν βοήθησαν».

Ο Gryffin μοιράστηκε ένα βίντεο που τον δείχνει να ενθουσιάζεται με την εμφάνιση του ψεύτικου Bieber πριν μάθει τα νέα για την καταστροφική απάτη.

«Σκέφτηκα κυριολεκτικά: «Έχει παχύνει πολύ από τότε που κυκλοφόρησε το άλμπουμ»», είπε ο Gryffin στο τέλος του βίντεο.