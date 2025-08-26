Λίβανος: Έως την Κυριακή σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ

Γυναίκες υψώνουν τις γροθιές τους καθώς ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Naim Kassem εκφωνεί τηλεοπτική ομιλία στο Dahiyeh, ένα προάστιο στα νότια της Βηρυτού, Λίβανος, την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025 (AP Photo/Bilal Hussein).

Ο Λίβανος θα παρουσιάσει στις 31 Αυγούστου ένα σχέδιο για να πείσει τη Χεζμπολάχ να αποστρατιωτικοποιηθεί, δήλωσε την Τρίτη (26/08) ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία και τον Λίβανο, Τόμας Μπάρακ.

Το Ισραήλ θα υποβάλει μια αντιπρόταση όταν λάβει το σχέδιο του Λιβάνου, δήλωσε ο Μπάρακ μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στη Βηρυτό.

«Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να καταλάβει το Λίβανο και θα ήταν πρόθυμο να αποσυρθεί από τη χώρα, μόλις δούμε ποια είναι τα σχέδια για τον τερματισμό της δράσης της Χεζμπολάχ».

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο να προχωρήσει βήμα-βήμα», δήλωσε η αναπληρωτής ειδική απεσταλμένη Μόργκαν Όρταγκους. «Πρόκειται για μικρά βήματα της Βηρυτού. Για κάθε βήμα που θα κάνει η κυβέρνηση του Λιβάνου, θα ενθαρρύνουμε την ισραηλινή κυβέρνηση να πράξει το ίδιο».

Προηγούμενες συνομιλίες για τη μείωση των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέθεσε την πιθανότητα σταδιακής απόσυρσης του IDF από τον Λίβανο, καθώς και της αναστολής των αεροπορικών επιθέσεων στην περιοχή, σε περίπτωση που η Χεζμπολάχ συμφωνήσει με την εντολή της λιβανικής κυβέρνησης για αποστρατιωτικοποίηση.

Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ ενημέρωσε τον Μπάρακ ότι το Ισραήλ θα συμφωνούσε να σταματήσει σταδιακά τις στοχευμένες δολοφονίες και επιθέσεις και θα αποσυρόταν από διάφορα στρατηγικά σημεία στο νότιο Λίβανο, αλλά επέμεινε ότι διάφορα χωριά στα σύνορα θα παρέμεναν εκκενωμένα για να λειτουργούν ως ζώνη ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης