Διεθνής Αμνηστία: Ζητά έρευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στο Λίβανο

«Η εκτεταμένη και εσκεμμένη καταστροφή πολιτικών ιδιοκτησιών και γεωργικών γαιών από τον στρατό του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για εγκλήματα πολέμου», κρίνει η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

Διεθνής Αμνηστία: Ζητά έρευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στο Λίβανο

Μέλη των ισραηλινών δυνάμεων παρακολουθούν πυρκαγιά μετά από ρουκέτα, που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, που έπληξε μια περιοχή κοντά στην πόλη Rosh Pinna, στο βόρειο Ισραήλ

Associated Press
Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία ζητεί σήμερα να αρχίσει να διενεργείται έρευνα για «εγκλήματα πολέμου» μετά τις «εκτεταμένες» καταστροφές που προκάλεσε ο στρατός του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

«Η εκτεταμένη και εσκεμμένη καταστροφή πολιτικών ιδιοκτησιών και γεωργικών γαιών από τον στρατό του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για εγκλήματα πολέμου», κρίνει η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

Κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε την 27η Νοεμβρίου 2024 έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες που διήρκεσαν πάνω από έναν χρόνο, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε χερσαίες μονάδες στο λιβανικό έδαφος.

Η συμφωνία προβλέπει την αποχώρηση των μαχητών του λιβανικού κινήματος από την περιοχή των συνόρων, την καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών του εκεί και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού. Στην άλλη πλευρά, το Ισραήλ υποχρεούται να αποσύρει τελείως τα στρατεύματά του — μολαταύτα, συνεχίζει να κατέχει τομείς των συνόρων που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

«Η καταστροφή από τον ισραηλινό στρατό σπιτιών, ιδιοκτησιών, γαιών και άλλων πολιτικών αγαθών στο νότιο Ισραήλ έκανε ολόκληρες περιοχές αδύνατο να κατοικηθούν και κατέστρεψε αναρίθμητες ζωές», σχολιάζει η Έρικα Γκεβάρα Ρόσας, γενική διευθύντρια έρευνας στη Διεθνή Αμνηστία.

Ανάλυση δεδομένων της περιόδου από την έναρξη της χερσαίας εισβολής τον Οκτώβριο του 2024 ως τα τέλη του Ιανουαρίου του 2025 που έκανε η ΜΚΟ υπέδειξε πως «πάνω από 10.000 κτιριακές δομές υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν», στην πλειονότητά τους μετά την 27η Νοεμβρίου.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν εκρηκτικά που τοποθετούνταν από στρατιώτες και μηχανήματα έργου για να καταστρέψουν πολιτικές υποδομές, ειδικά σπίτια, τζαμιά, νεκροταφεία, δρόμους, πάρκα, γήπεδα ποδοσφαίρου, σε 24 οικισμούς», τονίζεται στο κείμενο της οργάνωσης, που βασίστηκε σε βίντεο, φωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες που σημειώνει πως επαλήθευσε. «Σε κάποια βίντεο, στρατιωτικοί διακρίνονται να πανηγυρίζουν» τις καταστροφές που προκαλούν, σημειώνει.

Η Διεθνής Αμνηστία υπογραμμίζει πως «σε πολλές περιπτώσεις», οι πελώριες καταστροφές πολιτικών υποδομών «διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό παρά την προφανή απουσία στρατιωτικής επιτακτικής ανάγκης και κατά παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου». Προσθέτει πως το γεγονός «πως πολιτικό κτίριο μπορεί να χρησιμοποιήθηκε από εμπόλεμο μέρος δεν το κάνει αυτομάτως στρατιωτικό στόχο».

Τονίζει ακόμη πως υπέβαλε ερωτήσεις στις ισραηλινές αρχές.

Δεν έλαβε απάντηση.

Τον Μάρτιο, η Παγκόσμια Τράπεζα υπολόγισε ότι ο πόλεμος είχε οικονομικό κόστος για τον Λίβανο που ξεπέρασε τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Από το ποσό αυτό, τα 6,8 δισεκ. αντιστοιχούν σε υποδομές που καταστράφηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

