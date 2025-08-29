Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες φωτογραφίες της Μελόνι αναρτήθηκαν σε πορνογραφική ιστοσελίδα

«Αηδιασμένη και συγκλονισμένη» η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Newsbomb

Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες φωτογραφίες της Μελόνι αναρτήθηκαν σε πορνογραφική ιστοσελίδα
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι αισθάνεται «αηδία» που φωτογραφίες της, αλλά και άλλων γυναικών, αναρτήθηκαν σε πορνογραφική ιστοσελίδα, ζητώντας τον άμεσο εντοπισμό των υπαιτίων και «την αυστηρότατη τιμωρία τους».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κάλεσε τις γυναίκες να γνωστοποιούν το ταχύτερο διαδικτυακούς ιστοτόπους που μοιράζονται εν αγνοία τους ιδιωτικές φωτογραφίες τους, αφότου τέθηκε στο στόχαστρο και η ίδια.

Η χώρα συγκλονίζεται τις τελευταίες ημέρες από αυτό το σκάνδαλο κλεμμένων φωτογραφιών γυναικών.

"Είμαι συγκλονισμένη από αυτό που συνέβη", δήλωσε η Μελόνι στην εφημερίδα Il Corriere della Sera, μετά την ανακάλυψη φωτογραφιών διάσημων Ιταλίδων--περιλαμβανομένης της Μελόνι αλλά και της επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης Έλι Σλέιν-- σε ένα πορνογραφικό σάιτ.

"Εκφράζω την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που υπέστησαν προσβολές, ύβρεις και η προσωπική ζωή των οποίων παραβιάστηκε", πρόσθεσε.

Πάνω από 700 χιλιάδες συνδρομητές

Οι φωτογραφίες αυτές, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες διακοπών που αποσπάστηκαν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετατράπηκαν σε σεξιστικές εικόνες, συνοδευόμενες από χυδαία και επιθετικά σχόλια.

Το διαδικτυακό φόρουμ "Phica" αριθμεί περισσότερους από 700.000 συνδρομητές.

Ο ιστότοπος ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι κλείνει, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου έπειτα από μήνυση που κατέθεσε η ευρωβουλευτής Αλεσάντρα Μορέτι, κατηγορώντας τους χρήστες του ότι παραβίασαν τους κανόνες του.

"Το Phica ήταν μια κοινότητα, με τα φωτεινά σημεία και τις σκιές του, αλλά κυρίως με την επιθυμία να δημιουργήσει έναν διαφορετικό χώρο", ανέφερε ο ιστότοπος στην κατακλείδα της ανακοίνωσής του.

Ενεργό από το 2005 το φόρουμ

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε μερικές ημέρες νωρίτερα όταν πολλές γυναίκες ενημέρωσαν σχετικά με την ομάδα "Mia Mogile" ("η σύζυγός μου" στα ιταλικά), του Facebook, στο οποίο άνδρες μοιράζονταν φωτογραφίες γυναικών, συχνά υποτιμητικές, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αντιμέτωπο με γενική κατακραυγή, το Facebook αποφάσισε γρήγορα να κλείσει αυτή την ομάδα.

"Έίναι αποθαρρυντικό να διαπιστώνουμε, εν έτει 2025, πως υπάρχουν ακόμη άτομα που θεωρούν φυσιολογικό και νόμιμο να καταπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και να τη θέτουν στο στόχαστρο σεξιστικών και χυδαίων προσβολών, κρυπτόμενοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο", είπε η Μελόνι που απαιτεί οι υπεύθυνοι να ταυτοποιηθούν και να τιμωρηθούν γρήγορα.

"Η καλύτερη άμυνα που διαθέτουμε (...) είναι να γνωστοποιούμε αμέσως" αυτές τις ενέργειες στις δυνάμεις της τάξης, είπε.

Το φόρουμ Phica ήταν ενεργό από το 2005. Άνδρες δημοσιοποιούσαν εκεί κυρίως σεξουαλικές φωτογραφίες κοριτσιών, μερικές φορές ηλικίας τεσσάρων ή πέντε ετών, ανέφεραν τα ιταλικά ΜΜΕ.

Η ιταλική αστυνομία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε "πολλές" γνωστοποιήσεις σχετικά με αυτόν και άλλους ιστοτόπους, αφότου ξέσπασε το σκάνδαλο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γρεβενά: Καίει στον Άγιο Κοσμά - Ήχησε το 112

18:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ας περιμένουν οι γυναίκες»: Γίνεται κόμικ η θρυλική ταινία του Σταύρου Τσιώλη

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο διάσημος Ρώσος συνθέτης Ροντιόν Στσεντρίν

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικό χάος στην Ταϊλάνδη: Καθαίρεση της πρωθυπουργού αποφάσισε το Συνταγματικό Δικαστήριο

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα και Ισπανία οι πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ευρώπης σε ποιότητα αέρα - Λόγω των πυρκαγιών

18:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Δώστε μου τον Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα νικήσουμε τους Ρόκετς»

18:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαμπαλένκα Vs Τζόκοβιτς: Το σερβίς της Λευκορωσίδας που έκανε τον «Νόλε» να... σταυροκοπιέται!

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα προκύψουν μόνο μετά από συμφωνία ειρήνευσης»

18:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκο» Τραμπ στην παρουσία Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακάλεσε τις βίζες Παλαιστίνιων αξιωματούχων

18:05WHAT THE FACT

Tiktokers έπαιξαν 10.000$ να βάλει το πρώτο καλάθι ο Αντετοκούνμπο και πήγαν «κουβά»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπεία στη Σούδα: Τουρίστας με αγάπη για τη θάλασσα δήλωσε ο 26χρονος Αζέρος

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από το Κογκρέσο περικοπές ύψους 5 δισ. δολαρίων από τη διεθνή βοήθεια

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αντί για κλήσεις, η τροχαία μοιράζει… κράνη

17:50ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία διακόπτει πλήρως τις οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ - Κλείνει τον εναέριο χώρο σε ισραηλινά αεροσκάφη

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες φωτογραφίες της Μελόνι και άλλων γυναικών αναρτήθηκαν σε πορνογραφική ιστοσελίδα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του «Έντικ» - Βίντεο

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Τρέλα» Σορτς για το «Telekom Center Athens» - «Νιώθεις την ενέργεια κατευθείαν»

17:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:50ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο διάσημος Ρώσος συνθέτης Ροντιόν Στσεντρίν

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του «Έντικ» - Βίντεο

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε το βράδυ της Πέμπτης η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γρεβενά: Καίει στον Άγιο Κοσμά - Ήχησε το 112

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche το μοιραίο βράδυ

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Παίρνουν το παιδί που κλείδωσαν στο μπαλκόνι από τη μητέρα - Μεταφέρεται στον πατέρα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστική κρίση: Η «τρίτη οδός» που δείχνει η Ελβετία - Ούτε αγορά, ούτε ενοικίαση

16:35ΚΑΙΡΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για το Ρεύμα του Ατλαντικού: Σημάδια κατάρρευσης και χειμώνα μηνών στην Ευρώπη

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αρπαγή 3χρονου Βρετανού από δημοφιλές θέρετρο - Φόβοι ότι μεταφέρθηκε στη Ρωσία

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τρύφων Σαμαράς στο Newsbomb.gr: «Γνώρισα χθες την ιδιοκτήτρια της Porsche - Θα συνεργαζόμασταν»

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία διακόπτει πλήρως τις οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ - Κλείνει τον εναέριο χώρο σε ισραηλινά αεροσκάφη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ