Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες φωτογραφίες της Μελόνι αναρτήθηκαν σε πορνογραφική ιστοσελίδα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι αισθάνεται «αηδία» που φωτογραφίες της, αλλά και άλλων γυναικών, αναρτήθηκαν σε πορνογραφική ιστοσελίδα, ζητώντας τον άμεσο εντοπισμό των υπαιτίων και «την αυστηρότατη τιμωρία τους».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κάλεσε τις γυναίκες να γνωστοποιούν το ταχύτερο διαδικτυακούς ιστοτόπους που μοιράζονται εν αγνοία τους ιδιωτικές φωτογραφίες τους, αφότου τέθηκε στο στόχαστρο και η ίδια.

Η χώρα συγκλονίζεται τις τελευταίες ημέρες από αυτό το σκάνδαλο κλεμμένων φωτογραφιών γυναικών.

"Είμαι συγκλονισμένη από αυτό που συνέβη", δήλωσε η Μελόνι στην εφημερίδα Il Corriere della Sera, μετά την ανακάλυψη φωτογραφιών διάσημων Ιταλίδων--περιλαμβανομένης της Μελόνι αλλά και της επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης Έλι Σλέιν-- σε ένα πορνογραφικό σάιτ.

"Εκφράζω την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που υπέστησαν προσβολές, ύβρεις και η προσωπική ζωή των οποίων παραβιάστηκε", πρόσθεσε.

Πάνω από 700 χιλιάδες συνδρομητές

Οι φωτογραφίες αυτές, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες διακοπών που αποσπάστηκαν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετατράπηκαν σε σεξιστικές εικόνες, συνοδευόμενες από χυδαία και επιθετικά σχόλια.

Το διαδικτυακό φόρουμ "Phica" αριθμεί περισσότερους από 700.000 συνδρομητές.

Ο ιστότοπος ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι κλείνει, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου έπειτα από μήνυση που κατέθεσε η ευρωβουλευτής Αλεσάντρα Μορέτι, κατηγορώντας τους χρήστες του ότι παραβίασαν τους κανόνες του.

"Το Phica ήταν μια κοινότητα, με τα φωτεινά σημεία και τις σκιές του, αλλά κυρίως με την επιθυμία να δημιουργήσει έναν διαφορετικό χώρο", ανέφερε ο ιστότοπος στην κατακλείδα της ανακοίνωσής του.

Ενεργό από το 2005 το φόρουμ

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε μερικές ημέρες νωρίτερα όταν πολλές γυναίκες ενημέρωσαν σχετικά με την ομάδα "Mia Mogile" ("η σύζυγός μου" στα ιταλικά), του Facebook, στο οποίο άνδρες μοιράζονταν φωτογραφίες γυναικών, συχνά υποτιμητικές, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αντιμέτωπο με γενική κατακραυγή, το Facebook αποφάσισε γρήγορα να κλείσει αυτή την ομάδα.

"Έίναι αποθαρρυντικό να διαπιστώνουμε, εν έτει 2025, πως υπάρχουν ακόμη άτομα που θεωρούν φυσιολογικό και νόμιμο να καταπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και να τη θέτουν στο στόχαστρο σεξιστικών και χυδαίων προσβολών, κρυπτόμενοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο", είπε η Μελόνι που απαιτεί οι υπεύθυνοι να ταυτοποιηθούν και να τιμωρηθούν γρήγορα.

"Η καλύτερη άμυνα που διαθέτουμε (...) είναι να γνωστοποιούμε αμέσως" αυτές τις ενέργειες στις δυνάμεις της τάξης, είπε.

Το φόρουμ Phica ήταν ενεργό από το 2005. Άνδρες δημοσιοποιούσαν εκεί κυρίως σεξουαλικές φωτογραφίες κοριτσιών, μερικές φορές ηλικίας τεσσάρων ή πέντε ετών, ανέφεραν τα ιταλικά ΜΜΕ.

Η ιταλική αστυνομία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε "πολλές" γνωστοποιήσεις σχετικά με αυτόν και άλλους ιστοτόπους, αφότου ξέσπασε το σκάνδαλο.

