Μαζικές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών στην Αυστραλία - Καταδικάζει η κυβέρνηση

Διαδηλώσεις της March for Australia κατά των μεταναστών πραγματοποιήθηκαν στο Σίδνεϊ και σε άλλες πολιτειακές πρωτεύουσες και περιφερειακά κέντρα

Μαζικές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών στην Αυστραλία - Καταδικάζει η κυβέρνηση

Διαδήλωση κατά του μεταναστευτικού κύματος στη Μελβούρνη, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025. (Joel Carrett/AAP Image via AP)

AAP
Χιλιάδες Αυστραλοί συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις κατά των μεταναστών σε όλη τη χώρα σήμερα, τις οποίες καταδίκασε η κεντροαριστερή κυβέρνηση, λέγοντας πως σκοπός τους είναι να διαδώσουν το μίσος και ότι συνδέονται με νεοναζί.

Διαδηλώσεις της March for Australia κατά των μεταναστών πραγματοποιήθηκαν στο Σίδνεϊ και σε άλλες πολιτειακές πρωτεύουσες και περιφερειακά κέντρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο της οργάνωσης.

"Η μαζική μετανάστευση διέρρηξε τους δεσμούς που κρατούσαν ενωμένες τις κοινότητές μας", αναφέρει ο ιστότοπος. Σε ανάρτησή της χθες Σάββατο στο X, η οργάνωση αναφέρει ότι οι συγκεντρώσεις έχουν σκοπό να κάνουν "αυτό που οι πολιτικοί του κυρίαρχου ρεύματος δεν έχουν ποτέ το θάρρος να κάνουν: να απαιτήσουν ένα τέλος στη μαζική μετανάστευση".

Η οργάνωση αναφέρει επίσης ότι ανησυχεί για τον πολιτισμό, τους μισθούς, την κυκλοφορία, τη στέγαση και την παροχή νερού, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τις υποδομές, τα νοσοκομεία, την εγκληματικότητα και την απώλεια της κοινότητας.

Ένας στους δύο ανθρώπους στην Αυστραλία είτε γεννήθηκε στο εξωτερικό είτε έχει έναν γονιό που γεννήθηκε στο εξωτερικό.

Καταδικάζει τις διαδηλώσεις η κυβέρνηση

"Καταδικάζουμε απολύτως τη συγκέντρωση της March for Australia που πραγματοποιείται σήμερα. Δεν αυξάνει την κοινωνική αρμονία", δήλωσε ο Μάρεϊ Ουάτ, υφυπουργός της κυβέρνησης των Εργατικών, στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, απαντώντας σε ερώτηση για τη συγκέντρωση στο Σίδνεϊ, την πόλη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στη χώρα.

"Δεν υποστηρίζουμε τέτοιες συγκεντρώσεις που διαδίδουν το μίσος και διχάζουν την κοινότητά μας", είπε ο Ουάτ, υποστηρίζοντας ότι "οργανώθηκαν και προωθήθηκαν" από νεοναζιστικές ομάδες.

Διοργανωτές από το March for Australia δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια σχετικά με τις αναφορές σε νεοναζί.

Νόμοι που απαγορεύουν τον ναζιστικό χαιρετισμό και την έκθεση ή πώληση συμβόλων που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις τέθηκαν φέτος σε ισχύ στην Αυστραλία ως απάντηση σε σειρά αντισημιτικών επιθέσεων σε συναγωγές, κτήρια και αυτοκίνητα αφότου ξεκίνησσε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

«Χωρίς σημαντικά συμβάντα» η διαδήλωση

Περίπου 5.000-8.000 άνθρωποι, πολλοί κρατώντας σημαίες της Αυστραλίας, συγκεντρώθηκαν για το συλλαλητήριο στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με την Αυστραλιανή Ραδιοτηλεόραση. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κοντά στη διαδρομή για τον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ όπου 35.000 δρομείς πλημμύρισαν σήμερα τους δρόμους με σημείο τερματισμού την Όπερα της πόλης.

Σε κοντινή απόσταση επίσης διεξήχθη αντιδιαδήλωση από το Refugee Action Coalition, μια ακτιβιστική κοινοτική οργάνωση.

"Η εκδήλωσή μας δείχνει το βάθος της αποστροφής και της οργής για την ακροδεξιά ατζέντα της March for Australia", ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του συνασπισμού. Διοργανωτές είπαν πως εκατοντάδες άνθρωποι έλαβαν μέρος στην εκδήλωση αυτή.

Η αστυνομία ανέφερε ότι εκατοντάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο Σίδνεϊ σε μια επιχείρηση που ολοκληρώθηκε "χωρίς σημαντικά συμβάντα".

Μεγάλη συγκέντρωση της March for Australia πραγματοποιήθηκε στη Μελβούρνη, πρωτεύουσα της πολιτείας Βικτώρια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το ABC, σύμφωνα με το οποίο αστυνομικοί έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού κατά των διαδηλωτών. Η αστυνομία της Βικτώρια δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία αλλά είπε ότι θα δώσει λεπτομέρειες για τη συγκέντρωση αργότερα σήμερα.

Ο Μπομπ Κάτερ, επικεφαλής ενός μικρού κόμματος, συμμετείχε σε συγκέντρωση της March for Australia στο Κουίνσλαντ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του κόμματος, τρεις ημέρες αφότου ο βουλευτής απείλησε έναν δημοσιογράφο ο οποίος αναφέρθηκε στη λιβανέζικη καταγωγή του Κάτερ σε συνέντευξη Τύπου όταν συζητήθηκε το θέμα της συμμετοχής του Κάτερ στην εκδήλωση της March for Australia.

Ο Κάτερ ήταν "μαζί με εκατοντάδες υποστηρικτές" στη συγκέντρωση στην Τάουνσβιλ, ανέφερε η Courier-Mail του Μπρίσμπεϊν.

Στο Σϊδνεϊ, ένας διαδηλωτής της March for Australia, ο Γκλεν Άλτσιν, είπε πως θέλει μια "επιβράδυνση" στη μετανάστευση.

"Το θέμα είναι ότι η χώρα μας πλημμυρίζει και η κυβέρνησή μας φέρνει όλο και περισσότερους ανθρώπους μέσα", είπε ο Άλτσιν στο Ρόιτερς. "Οι συμπολίτες μας πασχίζουν να βρουν σπίτι, αναγκαζόμαστε να περιμένουμε επτά ώρες στα νοσοκομεία μας".

