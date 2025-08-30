Αυστραλία: Για πέμπτη ημέρα συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό-θρίλερ

Ο ένοπλος δράστης διέφυγε σε πυκνή θαμνώδη έκταση - Αλπικές συνθήκες αντιμετωπίζουν οι αρχές

Αστυνομικό ελικόπτερο απογειώνεται από το οινοποιείο Feathertop στο Porepunkah της Βικτώριας, Αυστραλία, Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025. (Simon Dallinger/AAP Image μέσω AP)

AAP
Για πέμπτη ημέρα συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας της Αυστραλίας για τον εντοπισμό ενός ενόπλου που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς και τραυμάτισε έναν ακόμη σε αγροτική ιδιοκτησία στην πολιτεία της Βικτώριας.

Η αστυνομία βρίσκεται αντιμέτωπη με δύσκολες αλπικές μετεωρολογικές συνθήκες καθώς συνεχίζει να αναζητά τον δράστη που διέφυγε σε πυκνή θαμνώδη έκταση.

Εκατοντάδες αστυνομικοί βρίσκονται στο πεδίο σε αναζήτηση του 56χρονου Ντέζι Φρίμαν, πρώην Ντέσμοντ Φίλμπι, ο οποίος φέρεται να διαθέτει ειδικές ικανότητες κίνησης ανάμεσα στους θάμνους και να κατέχει διάφορα ισχυρά πυροβόλα όπλα, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η περιοχή των ερευνών περιλαμβάνει την πόλη Πορεπάνκα, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης, όπου ο Φρίμαν φέρεται να πυροβόλησε τους αστυνομικούς την Τρίτη, προτού διαφύγει πεζή μέσα στους θάμνους.

Χιόνι και πάγος στην περιοχή

Ο Τζόναθαν Χόου, μετεωρολόγος του Γραφείου Μετεωρολογίας, δήλωσε πως έχει εκδοθεί προειδοποίηση για δύσκολες καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με κρύο, ανέμους και χιόνι.

Μια πολύ κρύα νύχτα προμηνύεται για την περιοχή, ενδεχομένως με υαλόπαγο στους δρόμους μεταξύ άλλων, είπε ο Χάου. Ελάχιστη θερμοκρασία 0 βαθμών Κελσίου προβλέπεται για αύριο Κυριακή στην Πορεπάνκα, σύμφωνα με το γραφείο μετεωρολογίας.

Η πρωθυπουργός της Βικτώριας Τζασίντα Άλαν επισκέφτηκε την Παρασκευή το κοντινό αστυνομικό τμήμα της Ουανγκαράτα για να αποτίσει φόρο τιμής στους δύο αστυνομικούς που σκοτώθηκαν, τον αστυνομικό ερευνητή Νιλ Τόμσον, 59 ετών, και τον αστυφύλακα Βαντίμ ντε Βάαρτ, 35 ετών, εν μέσω "τεράστιας επιχείρησης" όπως τη χαρακτήρισε των αρχών για να συλλάβουν τον Φρίμαν.

"Η απώλειά τους δεν θα ξεχαστεί. Υπηρέτησαν με τιμή", είπε η Άλαν για τους αστυνομικούς, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Φρίμαν φέρεται να πυροβόλησε εναντίον μιας ομάδας δέκα αστυνομικών, στους οποίους περιλαμβάνονταν μέλη της ομάδας έρευνας σεξουαλικών εγκλημάτων, όταν έφθασαν στην ιδιοκτησία του στην Πορεπάνκα προκειμένου να εκτελέσουν ένταλμα έρευνας.

Αυστραλιανά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η αστυνομία πιστεύει πως ο Φρίμαν είναι κυρίαρχος πολίτης" (ή "πολίτης του κράτους'', ένας όρος που αναφέρεται σε άτομα τα οποία πιστεύουν ότι είναι "ανεξάρτητα" από τους νόμους και την εξουσία του κράτους, το οποίο και θεωρούν παράνομο).

