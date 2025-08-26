Ανθρωποκυνηγητό στην Αυστραλία: Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς

Ο ένοπλος πιστεύεται ότι είναι «κυρίαρχος πολίτης» - Θεωρεί πως είναι «ανεξάρτητος» από τον νόμο και το κράτος

Newsbomb

Ανθρωποκυνηγητό στην Αυστραλία: Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς

Η αστυνομία κοντά στο σημείο ενός πυροβολισμού στην ορεινή περιοχή Porepunkah στην πολιτεία της Βικτώριας, Αυστραλία, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025. (Simon Dallinger/AAP Image μέσω AP)

AAPIMAGE μέσω AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αυστραλιανή αστυνομία την Τρίτη (26/08) για τον εντοπισμό ενός ενόπλου, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς και τραυμάτισε έναν ακόμη, όταν εκείνοι επιχείρησαν να του επιδώσουν ένταλμα που αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε μια αγροτική έκταση στην πολιτεία της Βικτώριας, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία της Βικτώριας αναφέρει ότι ερευνά ένα ενεργό περιστατικό στην ορεινή πόλη Πορεπάνκα, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης, και καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Το τοπικό έντυπο The Age έγραψε ότι η αστυνομία επισκέφθηκε την ιδιοκτησία για να επιδώσει ένταλμα που αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, όταν δύο αστυνομικοί έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του ενόπλου και ένας τρίτος τραυματίστηκε σε ενέδρα που τους είχε στήσει.

Η Age έγραψε ότι βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί από την Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν στο σημείο και ότι ο ένοπλος διέφυγε μαζί με πολλά μέλη της οικογένειάς του, ανάμεσά τους και παιδιά.

Το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC μετέδωσε ότι η αστυνομία εκτιμά πως ο ένοπλος είναι "κυρίαρχος πολίτης" (ή "πολίτης του κράτους'', ένας όρος που αναφέρεται σε άτομα τα οποία πιστεύουν ότι είναι "ανεξάρτητα" από τους νόμους και την εξουσία του κράτους, το οποίο και θεωρούν παράνομο).

Ο Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αυστραλιανής Αστυνομίας Ρις Κέρσοου δήλωσε ότι υπάρχει "έντονη ανησυχία" για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Η πόλη Πορεπάνκα έχει πληθυσμό 1.000 κατοίκους.

"Σήμερα είναι μια ημέρα βαθιάς οδύνης και σοκ για την κοινότητά μας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους φίλους και στους συναδέλφους των δύο αστυνομικών που σκοτώθηκαν με τραγικό τρόπο στην Πορεπάνκα", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δήμαρχος Σάρα Νίκολας.

Οι δημόσιες εγκαταστάσεις σε όλη την πόλη, ανάμεσά τους βιβλιοθήκες, κέντρα ενημέρωσης και αποθήκες θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, πρόσθεσε η Νίκολας.

Η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου της Πορεπάνκα Τζιν Γκίλιες δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ABC Μελβούρνης ότι το σχολείο υποχρεώθηκε να κλείσει και περίπου 90 μαθητές παραμένουν στους εσωτερικούς του χώρους από τις 11:30 πμ τοπική ώρα. Το ABC δεν μετέδωσε έκτοτε αν ήρθη το lockdown. Επίσης κλειστό είναι το τοπικό αεροδρόμιο εξαιτίας της επείγουσας κατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Άγριο ξύλο οδηγού με επιβάτη σε αστικό λεωφορείο στη Βάρη - «Μα...α θα σε ισοπεδώσω»

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αγορές «πυροβολούν» τα γαλλικά assets – Yπό πίεση μετοχές και ομόλογα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Εθνική Οδό Διστόμου -Λιβαδειάς

12:12ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Υφαντής: Η στρατηγική συμφωνία με τη Νίκας και η ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Μιντιακοί κολοσσοί της Ιαπωνίας εναντίον ΑΙ: Nikkei και Asahi μήνυσαν την Perplexity για λογοκλοπή

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες στην Αριζόνα: Τεράστια αμμοθύελλα «κατάπιε» το Φοίνιξ - Δείτε βίντεο

12:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Οι αγώνες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Ισπανίδα ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί σε ηλικία 42 ετών

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Βέτο στα επιδόματα για Ουκρανούς πρόσφυγες άσκησε ο πρόεδρος της Πολωνίας

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψε ποιος είπε πρώτος «σ' αγαπώ» όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανθρωποκυνηγητό στην Αυστραλία: Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς - Τους έστησε ενέδρα - Διέφυγε μαζί με μέλη της οικογένειάς του

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληξη από την αστυνομία του Έξετερ: Επετειακό σήμα με UFO για τα 60 χρόνια από τον «θρύλο»του 1965

11:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Πρόταση στην Τζένοα για τον Βολιάκο

11:15ΚΟΣΜΟΣ

«Πρόθυμος» για συνάντηση και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ - «Έχουμε εξαιρετική σχέση»

11:13LIFESTYLE

Αναστασία: Ξεφαντώνει με Ικαριώτικο στην Πάρο σε νυχτερινή της έξοδο - Βίντεο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

11:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: Ανοίγουμε δημοτικό σχολείο στην Ψέριμο για τους δύο μαθητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Ισπανίδα ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί σε ηλικία 42 ετών

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Πατέρας έχει εξαφανιστεί εδώ και τρία χρόνια μαζί με τα παιδιά του - Κρύβεται στην άγρια φύση - Η απίστευτη ιστορία του «ανθρώπου των θάμνων»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Εθνική Οδό Διστόμου -Λιβαδειάς

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων - Έρευνες της Ασφάλειας για το πρόσωπο που είχε το υλικό

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες στην Αριζόνα: Τεράστια αμμοθύελλα «κατάπιε» το Φοίνιξ - Δείτε βίντεο

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Μοντέλο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία από μετανάστες ενώ προστάτευε γυναίκες: «Πού είναι ο νόμος; Πού είναι το κράτος;», φώναζε

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 400 ευρώ περισσότερα σε μισθωτούς και συνταξιούχους - Τι ισχύει με τις εισφορές

12:12ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Υφαντής: Η στρατηγική συμφωνία με τη Νίκας και η ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών

10:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα χέρια της Υφαντής η αλλαντοβιομηχανία Νίκας - Ανακοινώθηκε η συμφωνία

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σήμερα η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ