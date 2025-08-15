Πήγε να… φορέσει τα παπούτσια του και τον τσίμπησε αράχνη – «Το χέρι μου έγινε σαν μπαλόνι»

Απρόσμενο και άκρως επίπονο περιστατικό έζησε ο 30χρονος Χιου Μαρς από το Περθ της Αυστραλίας, όταν επισκέφθηκε την Αγγλία για τον γάμο του ξαδέρφου του στο Stow–on–the–Wold, στην περιοχή του Cotswolds. Ο λόγος; Μία αράχνη που φαίνεται πως είχε κρυφτεί μέσα στα παπούτσια του για χρόνια και τον «ακολούθησε» από την Αυστραλία μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία.

Ο Μαρς, που εργάζεται ως φωτογράφος εκδηλώσεων, φορούσε τα παπούτσια του για πρώτη φορά εδώ και δύο ή τρία χρόνια, όταν παρατήρησε κάτι περίεργο μέσα στο αριστερό του παπούτσι λίγο πριν από τον γάμο. Αρχικά, νόμιζε πως ήταν χαρτί ή κάποιο κομμάτι υφάσματος. Όταν όμως το έβγαλε με το χέρι του, συνειδητοποίησε πως πρόκειται για ιστό αράχνης.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το χέρι του άρχισε να κοκκινίζει και να τον… πεθαίνει στη φαγούρα. Παρά το γρήγορο πλύσιμο, το επόμενο πρωί το χέρι του είχε πρηστεί υπερβολικά. «Σαν αερόστατο», όπως το περιέγραψε.

«Ήταν σαν να είχα βουτήξει το χέρι μου σε κάκτους. Λεπτές τρίχες είχαν κολλήσει στα δάχτυλά μου, από την άκρη μέχρι τις αρθρώσεις», είπε.

Δείτε εδώ το βίντεο.

Πιστεύει ότι πρόκειται για είδος Badumna insignis, γνωστό και ως «μαύρη αράχνη του σπιτιού», ένα συνηθισμένο αλλά παρεξηγημένο είδος στην Αυστραλία.

Η συγκεκριμένη αράχνη είναι γνωστή για το επώδυνο δάγκωμά της, το οποίο μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο τοπικό πρήξιμο, αλλά και συμπτώματα όπως ναυτία, ζαλάδα, εμετό και σε σπάνιες περιπτώσεις, νέκρωση του δέρματος.

Πάλι καλά για τον Χιου, η αράχνη ήταν ήδη νεκρή, τυλιγμένη σε ιστό μέσα στο παπούτσι. «Ήταν, ευτυχώς, μόνο οι τρίχες που κόλλησαν στο δέρμα μου, και όχι κάποιο δάγκωμα. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι πώς θα ήταν αυτό», επεσήμανε ακόμη.