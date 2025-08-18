Τεράστια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για τους ομήρους στη Γάζα

Εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί ζητούν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των απαχθέντων

Τεράστια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για τους ομήρους στη Γάζα

Η αστυνομία χρησιμοποιεί κανόνι νερού για να διαλύσει διαδηλωτές που μπλοκάρουν δρόμο κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και ζητώντας από την ισραηλινή κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της να καταλάβει την πόλη της Γάζας και άλλες περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας, στην Ιερουσαλήμ, Κυριακή 17 Αυγούστου 2025. 

AP
Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί κατέκλυσαν το βράδυ της Κυριακής το κέντρο του Τελ Αβίβ, ζητώντας από την κυβέρνησή τους να προχωρήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που θα εξασφαλίζει την επιστροφή των ομήρων. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης από την αρχή του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

«Φέρτε τους πίσω»

Με συνθήματα όπως «Φέρτε τους πίσω όλους» και «Σταματήστε τον πόλεμο», οι διαδηλωτές γέμισαν την εμβληματική «πλατεία των ομήρων», όπου εδώ και σχεδόν δύο χρόνια συγκεντρώνονται οικογένειες για να ζητήσουν την απελευθέρωση των αγαπημένων τους που κρατούνται από τη Χαμάς.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, που διοργάνωσε την κινητοποίηση, έκανε λόγο για συμμετοχή σχεδόν 500.000 ανθρώπων. Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν φωτογραφίες απαχθέντων, ισραηλινές σημαίες και κίτρινες σημαίες – το χρώμα σύμβολο των ομήρων.

Οργή και εκκλήσεις για συμφωνία

«Απαιτούμε μια συνολική και υλοποιήσιμη συμφωνία, καθώς και το τέλος του πολέμου. Απαιτούμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει, τα παιδιά μας», δήλωσε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν παρουσίασε ποτέ ουσιαστική πρόταση για συνολική συμφωνία. Η Νίρα Σαραμπί, σύζυγος ενός εκτελεσμένου ομήρου, υπογράμμισε: «Οφείλουμε να σταματήσουμε αυτή τη χωρίς τέλος και τρομακτική πτώση στην άβυσσο. Αυτό πρέπει να τελειώσει».

Αντιδράσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε κατηγορώντας όσους ζητούν τερματισμό του πολέμου ότι «ενισχύουν τη θέση της Χαμάς και απομακρύνουν την απελευθέρωση των ομήρων». Αντίθετα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ τόνισε πως «αυτό που εξασθενεί τη Χαμάς είναι να βλέπει ότι είμαστε ενωμένοι».

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις θα επικεντρωθούν στην Πόλη της Γάζας, με στόχο την ήττα της Χαμάς και την απελευθέρωση των απαχθέντων. Οι οικογένειες, ωστόσο, εξέφρασαν φόβους ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο τους συγγενείς τους.

Συμβολισμοί και επεισόδια

Ημέρα έντονου συμβολισμού ήταν η ανάρτηση μίας τεράστιας ισραηλινής σημαίας με φωτογραφίες απαχθέντων στην πλατεία του Τελ Αβίβ. Παράλληλα, σημειώθηκαν αποκλεισμοί δρόμων, καμένα ελαστικά και περιορισμένες συμπλοκές με την αστυνομία. Η έκκληση για πανεθνική απεργία δεν βρήκε μεγάλη ανταπόκριση.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ πρόβαλαν και νέο βίντεο ομήρου – του Ματάν Ζανγκάουκερ, εμφανώς εξασθενημένου – το οποίο, σύμφωνα με την οικογένειά του, γυρίστηκε από τη Χαμάς αλλά βρέθηκε από τον στρατό.

Διχασμός στην κοινωνία

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε ότι «όλος ο λαός του Ισραήλ θέλει οι αδελφοί και οι αδελφές μας να επιστρέψουν στο σπίτι» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να πιέσει τη Χαμάς. Παρά ταύτα, δεν έλειψαν και οι φωνές σκεπτικισμού.

«Ασφαλώς είναι καιρός να μπει τέλος στον πόλεμο, όλοι είναι κουρασμένοι. Αλλά το πώς θα τελειώσει δεν είναι στο χέρι μας, είναι στο χέρι της Χαμάς. Όλες αυτές οι διαδηλώσεις, σε τι χρησιμεύουν;», διερωτήθηκε ο Πάτρικ Μενάς, επενδυτής ακινήτων.

