WSJ: Ισραήλ και ΗΠΑ διαπραγματεύονται μυστικά με χώρες για την επανεγκατάσταση Παλαιστινίων

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται μυστικά την επανεγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από τη Γάζα σε τρίτες χώρες.

Αυτό αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές, σημειώνοντας ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν συζητήσει το θέμα με τις αρχές της Λιβύης, του Νότιου Σουδάν, της Σομαλιλάνδης και της Συρίας, προσφέροντας να δεχτούν όσους Παλαιστίνιους συμφωνήσουν να εγκαταλείψουν τον θύλακα.

«Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πιέζουν επίσης την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει αντισταθεί σθεναρά στην ιδέα», γράφει η εφημερίδα.

Πηγές αναφέρουν ότι οι συνομιλίες με την Αίγυπτο σημαδεύτηκαν από έντονες ανταλλαγές αντιπαραθέσεων μεταξύ Ισραηλινών και Αιγύπτιων αξιωματούχων.

Ταυτόχρονα, οι συζητήσεις με τη Λιβύη και το Νότιο Σουδάν βρίσκονται σε εξέλιξη. Προηγούμενες προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με τη Συρία και τη Σομαλιλάνδη έχουν αποτύχει. Η κύρια δυσκολία είναι ότι οι χώρες που καλούνται να δεχτούν τους Παλαιστίνιους περνούν οι ίδιες σοβαρές κρίσεις και είναι απίθανο να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια μαζική εισροή εκτοπισμένων.

Ωστόσο, διπλωματικοί κύκλοι σημειώνουν ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα σύστημα κινήτρων για τέτοια κράτη: οικονομική υποστήριξη, βοήθεια στην οικονομική ανάκαμψη ή άλλα οφέλη σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία αποδοχής των Παλαιστινίων.

