Σαμίρ Χουλίλε: Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας, πιθανός κυβερνήτης στη μεταπολεμική Γάζα

Το όνομα του Παλαιστίνιου επιχειρηματία Σαμίρ Χουλίλε εξετάζεται σε παρασκηνιακό επίπεδο για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας, όπως αποκαλύπτουν τα τελευταία 24ωρα ισραηλινές εφηρίδες και αναδημοσίευσε σήμερα (13/8) η ιταλική Corriere della Sera.

Οι συνομιλίες που διεξήγαγε η Shomrim - μια ισραηλινή ΜΚΟ που εργάζεται για την ενίσχυση της ισραηλινής δημοκρατίας - με άτομα που εμπλέκονται στην πρωτοβουλία, καθώς και έγγραφα που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκαλύπτουν ένα σχέδιο για την προσέλκυση μιας προσωπικότητας που θα λειτουργούσε υπό την αιγίδα του Αραβικού Συνδέσμου, θα ήταν αποδεκτή τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα βοηθούσε στην προετοιμασία της μεταπολεμικής Γάζας.

Ο ρόλος του λομπίστα Αρι Μπεν-Μενασέ

Η υποψηφιότητα του Χουλίλε προωθείται εν μέρει από τον αμφιλεγόμενο λομπίστα Άρι Μπεν-Μενασέ, έναν Ισραηλoκαναδό επιχειρηματία, σύμβουλο ασφαλείας και συγγραφέα και πρώην υπάλληλο της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραήλ, ο οποίος υποστηρίζει τον διορισμό του. Η πρωτοβουλία λέει, έχει αποκτήσει δυναμική τις τελευταίες εβδομάδες μετά από συναντήσεις στις ΗΠΑ και μία σειρά από επαφές του Χουλιλέ στην Αίγυπτο.

Κάτοικος της Ραμάλα και εκπαιδευμένος οικονομολόγος, ο Χουλιλέ είναι μια γνωστή πολιτική και επιχειρηματική προσωπικότητα στην Παλαιστινιακή Αρχή. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει ανώτερες θέσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή και εκτεταμένους επιχειρηματικούς δεσμούς. Ο Σαμίρ Χουλιλέ θα μπορούσε να προσελκύσει τόσο τον Νετανιάχου όσο και τον Τραμπ, ενώ έχει την έγκριση του Αραβικού Συνδέσμου.

Πίσω του βρίσκεται ο Μπεν-Μενασέ, ο οποίος στο σχέδιό του αναφέρει -όπως ήταν αναμενόμενο- την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκαν το 2000 στα ανοικτά των ακτών της Λωρίδας της Γάζας. Γεννημένος στο Ιράν από οικογένεια Ιρακινών Εβραίων, υπηρέτησε για ένα διάστημα στις ισραηλινές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες , ζει στον Καναδά και από εκεί προσπαθεί να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις που εξακολουθούν να τον ακούν, και εργάζεται ως επίσημα εγγεγραμμένος λομπίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που οι Αμερικανοί παραμένουν καχύποπτοι μετά την παράπλευρη εμπλοκή του στο σκάνδαλο Ιράν-Κόντρα και τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν, τις οποίες ο Μπεν-Μενασέ δεν παραλείπει να επιδεικνύει.

Τώρα, σύμφωνα με την οργάνωση «Shomrim» (Φύλακες), είναι ο υποκινητής της επιχείρησης απεγκλωβισμού ενός Παλαιστίνιου επιχειρηματία από το γραφειοκρατικό τέλμα της Παλαιστινιακής Αρχής και της προώθησης της υποψηφιότητάς του για κυβερνήτης της Γάζας στο τέλος ενός ατελείωτου πολέμου. «Ο Σαμίρ Χουλιλέ αντιπροσωπεύει το είδος του τεχνοκράτη που μπορεί να ταιριάξει γάντι στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον Λευκό Οίκο»

Ποιος είναι ο Σαμίρ Χουλίλε

O Χουλίλε ζει στη Ραμάλα και είναι γνωστός οικονομολόγος, πολιτικός και οικονομικό ηγετικό στέλεχος στην Παλαιστινιακή Αρχή, ανέφερε η Yedioth Ahronoth. Έχει θητεύσει σε πολλές υψηλόβαθμες θέσεις και θεωρείται επίσης έμπιστος του Αμερικανοπαλαιστίνιου δισεκατομμυριούχου Μπασάρ Μάσρι, ο οποίος είναι γνωστός για τις καλές επαφές του με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2005, διετέλεσε γενικός γραμματέας της παλαιστινιακής κυβέρνησης και αργότερα αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Εμπορίου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής της Παλαιστίνης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Εμπορίου της Παλαιστίνης, διευθύνων σύμβουλος της PADICO —της μεγαλύτερης εταιρείας χαρτοφυλακίου της Παλαιστίνης— και πρόεδρος του Παλαιστινιακού Χρηματιστηρίου.

Ως οικονομολόγος, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης παλαιστινιακής επενδυτικής εταιρείας και έχει διατελέσει σε ορισμένους πολιτικούς ρόλους, αλλά όχι αρκετά ορατούς ώστε ο Νετανιάχου να τον θεωρήσει σύμβολο της Αρχής: ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι δεν θέλει να αφήσει τον έλεγχο της Λωρίδας στον πρόεδρο Αμπού Μάζεν και τους οπαδούς του.

Ο Μπεν-Μενασέ δήλωσε στο Shomrim ότι το σχέδιο υποστηρίζεται από τον Αραβικό Σύνδεσμο και θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη αμερικανικών και αραβικών δυνάμεων στην περιοχή, την εξασφάλιση εγγυήσεων από τα Ηνωμένα Έθνη για ειδικό καθεστώς και τη διάθεση ενός αεροδρομίου και ενός λιμανιού στο Σινά στους Αιγύπτιους.

Τα $ 53 δις και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου

Ο Χουλιλέ ακούγεται πιο επιφυλακτικός, λέγοντας ότι «το πρώτο ουσιαστικό βήμα είναι η επίτευξη εκεχειρίας». Λέει ότι βλέπει τον εαυτό του περισσότερο ως διευθυντή παρά ως κυβερνήτη, επιβλέποντας έργα ανοικοδόμησης: «Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 53 δισεκατομμύρια δολάρια». Ως επιχειρηματίας που δεν έχει φορέσει ποτέ στολή παραλλαγής, γνωρίζει ότι η πιο περίπλοκη προσπάθεια θα είναι η αποκατάσταση της τάξης στα 363 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ο Χουλιλέ αποκλείει την ένοπλη παρουσία της Παλαιστινιακής Αρχής και απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς. Αυτό ικανοποιεί τον Νετανιάχου, αλλά δεν αναφέρει ποιος θα εγγυηθεί την ασφάλεια του πληθυσμού, που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και ,μαστίζεται από συμμορίες.

Ο αναλυτής Γκάμπριελ Μίτσελ αναρωτιέται γιατί η ιστορία γύρω από την υποψηφιότητα της Χουλιλέ ήρθε τώρα στην επιφάνεια. «Είναι σαφές ότι υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών, που προσπαθούν να επηρεάσουν το μέλλον της Γάζας. Ομάδες που βλέπουν τους εαυτούς τους ως ανταγωνιστές».

Τα δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση αποτελούν κίνητρο για να κινηθούν και να τοποθετηθούν γρήγορα όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Ο Μπεν-Μενασέ αναφέρει επίσης στο έργο την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα ανοικτά των ακτών της Λωρίδας : ανακαλύφθηκαν το 2000, αλλά δεν αναπτύχθηκαν ποτέ λόγω των διαρκών πολέμων και των διαιρέσεων μεταξύ της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Αρχής με έδρα τη Ραμάλα.