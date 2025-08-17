Ισραήλ: Προχωρά σε εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα

Παλαιστίνιοι ανεβασμένοι σε φορτηγό φορτωμένο με τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Mariam Dagga)

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να εκκενώσει βίαια χιλιάδες Παλαιστινίους από τη Γάζα, μετακινώντας τους προς το νότιο τμήμα της περιοχής. Από την Κυριακή 17 Αυγούστου, οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκινούν να απομακρύνουν αμάχους από όσα χαρακτηρίζουν «ζώνες μάχης», με το επιχείρημα ότι αυτό γίνεται για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού μέσω του εκπροσώπου Αβιχάι Αντραΐ, στους εκτοπισμένους θα παρασχεθούν σκηνές και εξοπλισμός στέγασης, οι οποίοι θα περάσουν από το σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ με τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ και διεθνών οργανώσεων. Η παράδοση θα γίνει μόνο αφού πρώτα επιθεωρηθεί από το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Δεν έχει γίνει σαφές αν ο εξοπλισμός προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό της πόλης της Γάζας –περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι– ούτε αν ο τελικός προορισμός τους θα είναι η Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Αντιδράσεις του ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ δεν αντέδρασε άμεσα, ωστόσο είχε ήδη προειδοποιήσει ότι μια ενδεχόμενη κατάληψη της πόλης της Γάζας θα οδηγήσει χιλιάδες οικογένειες σε απόγνωση. Εκπρόσωπος του OCHA τόνισε πως η μετεγκατάσταση αμάχων μόνο θα εντείνει τα δεινά, ενώ αναγνώρισε ως θετική την απόφαση να επιτραπεί ξανά η είσοδος εξοπλισμού στέγασης.

Το σχέδιο αυτό ανακοινώθηκε λίγο μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ο στρατός έχει το «πράσινο φως» να καταλάβει τη βόρεια πόλη της Γάζας και την Αλ Μαουάσι, που θεωρούνται τα τελευταία οχυρά της Χαμάς. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι οι άμαχοι θα οδηγηθούν σε «ασφαλείς ζώνες» πριν την επίθεση.

«Καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής»

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και ο ΟΗΕ απαντούν ότι καμία περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής, ούτε καν οι νότιες ζώνες που προορίζονται για τους εκτοπισμένους.

Η Ισλαμική Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, χαρακτήρισε την ανακοίνωση «επικίνδυνη και θρασύτατη παραβίαση των διεθνών συμβάσεων» και «μέρος της βίαιης επίθεσης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας».

Κλιμάκωση των επιχειρήσεων

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις ενέτειναν τους βομβαρδισμούς στα περίχωρα της πόλης. Στη Ζεϊτούν και τη Σετζάια κάτοικοι ανέφεραν σφοδρά πυρά από αεροπορία και άρματα μάχης. Drone χτύπησε ομάδα αμάχων σκοτώνοντας δύο, ενώ σε άλλη επίθεση σε σπίτι κοντά στο τζαμί αλ-Αλάμι τρεις τραυματίστηκαν και ένας σκοτώθηκε.

Ακόμα και καταυλισμός σκηνών στην Αλ Μαουάι, που είχε χαρακτηριστεί «ανθρωπιστική ζώνη», βομβαρδίστηκε. Εκεί σκοτώθηκαν ο Μοτασέμ αλ-Μπάτα, η σύζυγός του και η κόρη τους.

Διαβάστε επίσης