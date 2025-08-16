Κάθριν Κλαρκ: Χαρακτήρισε «γενοκτονία» την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Η Δημοκρατική Κάθριν Κλαρκ, φέρεται να χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα ως «γενοκτονία» κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ την Πέμπτη, σύμφωνα με βίντεο της εκδήλωσης που επικαλείται το POLITICO.

Απευθυνόμενη στο κοινό, η Κλαρκ κάλεσε σε δράση «για να γίνει η διαφορά εγκαίρως, είτε αυτό σημαίνει να σταματήσουμε την πείνα, τη γενοκτονία και την καταστροφή στη Γάζα, είτε ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να αποτρέψουμε την ανακατανομή εκλογικών περιφερειών που στερεί το δικαίωμα ψήφου από πολίτες με σκοπό τη διατήρηση της εξουσίας», όπως δήλωσε στο φόρουμ που διοργάνωσε η Friends Committee on National Legislation, μια μη κομματική Κουακερική οργάνωση.

Τα τελευταία εβδομάδες, Δημοκρατικοί από όλο το ιδεολογικό φάσμα έχουν ασκήσει αυξανόμενη κριτική στις μεθόδους του Ισραήλ, εν μέσω προειδοποιήσεων διεθνών οργανώσεων αρωγής για επικείμενο λιμό και αναφορών για διαρκώς αυξανόμενο αριθμό θυμάτων στη Γάζα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, έγραψε ότι «η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε σημείο καμπής» κατά τους πρώτους έξι μήνες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ήδη, οι Δημοκρατικοί που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την προεδρία το 2028 βρίσκονται υπό πίεση να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους για τη σύγκρουση.

Το γραφείο της Κλαρκ δεν ανακάλεσε τον χαρακτηρισμό, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η θέση της για τον πόλεμο στην περιοχή παραμένει αμετάβλητη.

«Η θέση της Κλαρκ για τον πόλεμο δεν έχει αλλάξει», δήλωσε η εκπρόσωπός της, Τζόι Λι, σε ανακοίνωση στο POLITICO. «Ο ισραηλινός και ο παλαιστινιακός λαός αξίζουν ασφάλεια και ειρήνη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την άμεση επιστροφή των ομήρων που κρατούνται και την ταχεία αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Η Λι πρόσθεσε: «Δεν θα έπρεπε να θεωρείται αμφιλεγόμενο να λέμε ότι τα ισραηλινά παιδιά δεν άξιζαν να απαχθούν και να δολοφονηθούν από τη Χαμάς, ούτε να λέμε ότι τα παλαιστινιακά παιδιά, που δεν έχουν καμία ευθύνη για τα εγκλήματα της Χαμάς, δεν πρέπει να πεθαίνουν από πόλεμο ή από πείνα. Ένα ασφαλές μέλλον για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους προϋποθέτει μια πραγματική λύση δύο κρατών και τον οριστικό τερματισμό κάθε προσπάθειας άρνησης του δικαιώματός τους να υπάρξουν».

Η παγκόσμια κατακραυγή για την κρίση στη Γάζα εντείνεται εδώ και μήνες και έχει κορυφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχεδιάζει πλήρη κατοχή της περιοχής, ενώ οι αναφορές για λιμοκτονία γίνονται όλο και πιο δραματικές.