ΗΠΑ: Αναστέλλουν ανθρωπιστικές βίζες σε Παλαιστινίους της Γάζας - Η εμπλοκή πασίγνωστης influencer

Η παρέμβαση της Λόρα Λούμερ, στενής επιρροής στον Ντόναλντ Τραμπ, οδηγεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε αιφνίδια απόφαση

Η Laura Loomer influencer και στενή σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ

AP
Η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει επ’ αόριστον τις ανθρωπιστικές βίζες που χορηγούνταν σε κατοίκους της Γάζας για ιατρικούς λόγους. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όλες οι αιτήσεις εισόδου «παγώνουν» έως ότου ολοκληρωθεί πλήρης έρευνα για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Η απόφαση αυτή φέρει την υπογραφή του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και δημοσιοποιήθηκε με ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργείου στο X.

Η καταγγελία της Λόρα Λούμερ

Η εξέλιξη συνδέεται με δημόσιες αναρτήσεις της Λόρα Λούμερ, η οποία ισχυρίστηκε ότι Παλαιστίνιοι που μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες «εργάζονται για οργανώσεις φιλικές προς τη Χαμάς». Η Λούμερ κατονόμασε τη ΜΚΟ Heal Palestine, που παρουσιάζεται ως ένωση η οποία οργανώνει ταξίδια ασθενών από τη Γάζα στις ΗΠΑ για ιατρική περίθαλψη.

Η ίδια ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τομ Κότον, πρόεδρο της Επιτροπής Υπηρεσιών Πληροφοριών, προκειμένου να διερευνηθεί πώς εκδόθηκαν οι συγκεκριμένες βίζες. «Κάποιος πρέπει να απολυθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ», υπογράμμισε, κατηγορώντας το Κατάρ ότι «μετέφερε Παλαιστινίους στις ΗΠΑ με την Qatar Airways».

Πολιτικές πιέσεις και αντιδράσεις

Τη θέση της Λούμερ ενίσχυσε και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα, Ράντι Φάιν, ο οποίος μίλησε για «απαράδεκτη» πολιτική θεωρήσεων εισόδου και δεσμεύτηκε να ζητήσει «άμεση απέλαση» όσων Παλαιστινίων έλαβαν βίζα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβάσεις της Λούμερ οδηγούν σε αποφάσεις υψηλού επιπέδου. Τον περασμένο Απρίλιο, μετά από δικές της ενέργειες, απομακρύνθηκαν ο διευθυντής της NSA Τίμοθι Χο και η αναπληρώτριά του Γουέντι Νομπλ. Επίσης, στα τέλη Ιουλίου το Πεντάγωνο ακύρωσε την πρόσληψη αξιωματούχου ως καθηγήτριας στη στρατιωτική σχολή του Γουέστ Πόιντ.

Ενίσχυση της επιρροής Τραμπ

Η υπόθεση δείχνει την αυξανόμενη επιρροή που έχουν δημόσια πρόσωπα με πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στις κυβερνητικές αποφάσεις. Η Λούμερ, η οποία δηλώνει ότι έχει απευθείας επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται να παίζει ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την εξωτερική και εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Η αναστολή των ανθρωπιστικών θεωρήσεων για κατοίκους της Γάζας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις Ουάσινγκτον–Κατάρ, καθώς και την εικόνα της αμερικανικής διπλωματίας σε ζητήματα ανθρωπιστικής πολιτικής.

