Οι AC/DC τρομοκρατούν τους λύκους - Πώς διώχνουν τους θηρευτές από τα κοπάδια

Οι ήχοι, ή καλύτερα οι ασυνήθιστοι ή αυτοί που δεν έχουν ακούσει ξανά, φαίνεται πως φοβίζουν, προς το παρόν, τους γκρίζους λύκους και τους διώχνουν μακριά από τα υποψήφια θύματά τους.

Οι βιολόγοι του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ διαπιστώνουν ότι οι επιτυχίες του κλασικού ροκ συγκροτήματος AC / DC, Thunderstruck και Hells Bells, που ακούγεται από drones, εμποδίζει τους λύκους να φτάσουν στα κοπάδια βοοειδών κοντά στα σύνορα της Καλιφόρνιας και του Όρεγκον.

Δεν είναι όμως μόνο οι Αυστραλοί ρόκερς, οι ήχοι των οποίων τρομοκρατούν τους θηρευτές, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με ήχους από τις ταινίες του Χόλιγουντ.

Ο τραγουδιστής Brian Johnson και ο κιθαρίστας Angus Young του θρυλικού ροκ συγκροτήματος AC/DC εμφανίζονται στη σκηνή στο sold-out Veltins-Arena στο Gelsenkirchen της Γερμανίας-2024 ΑΡ

«Οι λύκοι φοβούνται τα νέα πράγματα», δήλωσε στο Associated Press ο Amaroq Weiss, υπέρμαχος των λύκων στο Κέντρο Βιολογικής Ποικιλότητας. «Ξέρω ότι στην ανθρώπινη φαντασία, οι άνθρωποι σκέφτονται τους λύκους ως μεγάλα, τρομακτικά πλάσματα που δεν φοβούνται τίποτα».

Δεν είναι έτσι, διαπίστωσαν οι ερευνητές. Άλλες μελωδίες, ανθρώπινες φωνές και κλιπ της Scarlett Johansson και του Adam Driver από την επιτυχημένη ταινία του 2019, "Marriage Story", κάνουν τους λύκους να φεύγουν φοβισμένοι.

Κάποτε κυνηγημένοι σχεδόν μέχρι εξαφάνισης, οι γκρίζοι λύκοι επιστρέφουν σε μεγάλους αριθμούς στα Βόρεια Βραχώδη Όρη, το Αϊντάχο και το Εθνικό Πάρκο Yellowstone χάρη στις προσπάθειες διατήρησης, αφαιρώντας τους από τον κατάλογο των απειλούμενων ειδών από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Η επιστροφή των λύκων έχει δημιουργήσει προβλήματα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δοκίμασαν τα πάντα, από ηλεκτρικούς φράχτες μέχρι σκύλους φύλαξης και περιπολίες με άλογα για να προστατεύσουν τα κοπάδια τους - κανένα δεν αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικό.

Μόνο το 2022, γκρίζοι λύκοι σκότωσαν περίπου 800 οικόσιτα ζώα σε 10 πολιτείες.

Τα drones μεταφέροντας ήχο όμως, μέχρι στιγμής, έχουν κρατήσει τους τετράποδους κυνηγούς μακριά.

Οι ερευνητές ωστόσο παραδέχονται ότι είναι πιθανό οι λύκοι να αγνοήσουν τον θόρυβο και να αναγνωρίσουν ότι η πράξη δεν είναι πάμφθηνη - με τα drones να κοστίζουν περίπου 20.000 δολάρια το καθένα, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος της εκπαίδευσης και της απασχόλησης πιλότων για την εκτέλεση της επιχείρησης.

Τα drones είναι επίσης λιγότερο αποτελεσματικά σε δασικές περιοχές, όπου βρίσκονται πολλά ράντσα.

Διαβάστε επίσης