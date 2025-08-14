Πρώτη εμφάνιση: Η πρώτη τρομερή λύκαινα επιστρέφει από την εξαφάνιση μετά από 12.000 χρόνια

Έχουν περάσει πάνω από 12.000 χρόνια από τότε που οι τελευταίοι τρομεροί λύκοι εξαφανίστηκαν από τη Γη.

Αλλά οι κορυφαίοι θηρευτές, που έγιναν διάσημοι από το Game of Thrones, μεγαλώνουν για άλλη μια φορά την αγέλη τους.

Πέρυσι, η Colossal Biosciences επανέφερε το είδος της εποχής των παγετώνων από την εξαφάνιση.

Τώρα, η πρώτη θηλυκή τρομερή λύκαινα παρουσιάστηκε στους δύο μεγαλύτερους αδελφούς της για πρώτη φορά.

Τα αρσενικά κουτάβια, ο Ρωμύλος και ο Ρέμος, πλησιάζουν τώρα τον ένα χρόνο και έχουν μεγαλώσει πολύ περισσότερο από τους γκρίζους λύκους παρόμοιας ηλικίας.

Η θηλυκή τρομερή λύκαινα, που πήρε το όνομα Khaleesi από τον χαρακτήρα του Game of Thrones, είναι μόλις έξι μηνών και πολύ μικρότερη από τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια της.

Pupdate 004 is here. Queen Khaleesi meets her brothers, Romulus and Remus, for the first time, starting her journey into the dire wolf pack. Gentle sniffs, grass chases, and playful log games mark the beginning of a bond you don’t want to miss.



? https://t.co/GJXc7wPmKO pic.twitter.com/Brs3OeYeyb — Colossal Biosciences® (@colossal) August 13, 2025

Η Khaleesi είχε μεγαλώσει ξεχωριστά για την παρακολούθηση της υγείας της και την ατομική της ανάπτυξη, αλλά η Colossal Biosciences αποφάσισε ότι είχε έρθει επιτέλους η ώρα για μια οικογενειακή επανένωση.

Σε ένα αξιολάτρευτο νέο βίντεο, μπορείτε να παρακολουθήσετε την Khaleesi και τα αδέρφια της να παίζουν χαρούμενα μαζί, καθώς οι εκπαιδευτές τους παρακολουθούν προσεκτικά.

Σε αυτό το βίντεο, η Khaleesi βγαίνει σε έναν μεγάλο περιφραγμένο χώρο στο καταφύγιο άγριας ζωής 2.000 στρεμμάτων, όπου της δίνεται η ευκαιρία να συναντήσει τον αδελφό της, Romulus, για πρώτη φορά.

Δεδομένου ότι ο Ρωμύλος είναι πολύ μεγαλύτερος από τον Χαλίσι, το μικρότερο θηλυκό ήταν αρχικά λίγο αβέβαιο.

Αφού εισήχθησαν ο Χαλίσι και ο Ρωμύλος, ο Ρωμύλος απομακρύνθηκε και ο Ρέμος μεταφέρθηκε στον περίβολο.

Έπειτα, τελικά, επετράπη σε όλο το τρίο να παίξει μαζί ως ομάδα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μια αγέλη αρσενικών και θηλυκών τρομερών λύκων βρίσκεται μαζί εδώ και πάνω από 12.000 χρόνια.

Αντί να επιτρέψει στους τρομερούς λύκους να αναπαραχθούν, η Colossal Biosciences θέλει να τροποποιήσει τους λύκους από διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς, έτσι ώστε η αγέλη να έχει μεγαλύτερη γενετική ποικιλομορφία.

Μόλις η αγέλη περιέχει πολλαπλούς τρομερούς λύκους σε διαφορετικές ηλικίες, θα πρέπει να αρχίσουν να αναδύονται φυσικές δυναμικές και ιεραρχίες της αγέλης.

Αυτή τη στιγμή, ο Ρέμους, ο μικρότερος από τους δύο αρσενικούς, φαίνεται να αναδεικνύεται ως ο ηγέτης.