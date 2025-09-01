Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπατζίδικο ο δήμιος του IRIS

Ο Μοχάμεντ Εμουάζι, όπως ήταν το όνομά του, αποτελούσε τον «υπ'αριθμόν 1» στόχο των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας

Δημήτρης Δρίζος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του διαβόητου εκτελεστή του ISIS, γνωστού ως «Τζιχάντι Τζον».

Ο Μοχάμεντ Εμουάζι, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, εξουδετερώθηκε από βρετανικό drone το 2015, ενώ κρατούσε ένα κεμπάπ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που μίλησε στη βρετανική εφημερίδα The Sun.

Η παρακολούθηση και το μοιραίο λάθος

Ο Εμουάζι εντοπίστηκε ύστερα από συνδυασμένη δράση της MI6 και της GCHQ, με τις υπηρεσίες πληροφοριών να χαρτογραφούν τις κινήσεις του στη Ράκα της Συρίας. Για έξι εβδομάδες οι αναλυτές παρακολουθούσαν το καθημερινό του πρόγραμμα: έφευγε από το τζαμί, κατευθυνόταν σε ένα συγκεκριμένο κτίριο και έμενε εκεί τρία με τέσσερα λεπτά. Το κτίριο αποδείχτηκε ότι ήταν ένα τοπικό κεμπαπτζίδικο.

Η στιγμή της επίθεσης ήρθε όταν ο Εμουάζι βγήκε από το κατάστημα κρατώντας φαγητό. Μαζί του βρισκόταν ένα μικρό αγόρι, και οι πράκτορες περίμεναν μέχρι να απομακρυνθεί παίζοντας ποδόσφαιρο, ώστε να μην υπάρξουν παράπλευρες απώλειες. Όταν το παιδί επιχείρησε να επιστρέψει, η επιχείρηση κινδύνευσε να ματαιωθεί, όμως ο δρόμος είχε μπλοκαριστεί από οχήματα. Τότε δόθηκε η εντολή: ο «Τζιχάντι Τζον» εξουδετερώθηκε από πύραυλο Hellfire.

Από τα προάστια του Λονδίνου στο Ισλαμικό Κράτος

Ο Μοχάμεντ Εμουάζι γεννήθηκε στο Κουβέιτ και έφτασε με την οικογένειά του στη Βρετανία σε ηλικία έξι ετών. Μεγάλωσε στο δυτικό Λονδίνο, υποστήριζε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπαιζε ποδόσφαιρο στη γειτονιά και οι γείτονες τον θυμούνται ως ευγενικό και ντροπαλό μαθητή. Στο σχολείο του, μάλιστα, ήταν ο μοναδικός μουσουλμάνος της τάξης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δέχτηκε bullying στο γυμνάσιο, ενώ σπούδασε Πληροφορική και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Westminster. Εκεί φαίνεται ότι ήρθε σε επαφή με κύκλους ριζοσπαστικού Ισλάμ που σταδιακά τον επηρέασαν. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ταξίδεψε σε Αφρική και Μέση Ανατολή, υπό το μικροσκόπιο βρετανικών και αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η μεταμόρφωση σε «δήμιο» του ISIS

Το όνομα του Εμουάζι έγινε παγκοσμίως γνωστό τον Αύγουστο του 2014, όταν εμφανίστηκε στο βίντεο αποκεφαλισμού του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζέιμς Φόλεϊ. Ακολούθησαν νέες εκτελέσεις, ανάμεσά τους ο Στίβεν Σότλοφ και ο Βρετανός εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση Ντέιβιντ Χέινς. Συνολικά, η ομάδα των λεγόμενων «Beatles του ISIS» εκτέλεσε τουλάχιστον 29 ομήρους.

Ο Εμουάζι χρησιμοποιούσε εξελιγμένες τεχνολογίες κρυπτογράφησης, VPN και κατέστρεφε κάθε ηλεκτρονική συσκευή μετά τη χρήση. Επιπλέον, συχνά κινούνταν ανάμεσα σε γυναίκες και παιδιά, ώστε να καταστήσει δύσκολη κάθε αεροπορική επιχείρηση εναντίον του.

Οι συνεργοί και οι νέες ανησυχίες

Σήμερα, το ζήτημα της παρακαταθήκης των «Beatles» επανέρχεται στην επικαιρότητα. Ο Ελ Σαφί Ελσέιχ, γνωστός ως «Τζιχάντι Ρίνγκο», έχει υποβάλει αίτημα να μεταφερθεί σε βρετανική φυλακή, επικαλούμενος την επιθυμία να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του. Καταδικάστηκε σε οκτώ φορές ισόβια από αμερικανικό δικαστήριο και κρατείται στο Κολοράντο, ωστόσο η προοπτική μεταγωγής του στη Βρετανία προκαλεί οργή στις οικογένειες των θυμάτων.

Η Μπέθανι, κόρη του Ντέιβιντ Χέινς, χαρακτήρισε το αίτημα «εξευτελιστική προσβολή» και προειδοποίησε ότι και άλλα μέλη της τρομοκρατικής ομάδας, όπως ο Αλεξάντα Κότεϊ, μπορεί να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Η φωνή που τον πρόδωσε

Παρά την προσπάθειά του να κρύβεται, η χαρακτηριστική βρετανική προφορά του Εμουάζι ήταν τελικά αυτή που επέτρεψε στις υπηρεσίες να τον ταυτοποιήσουν. Όπως αποκάλυψε το 2019 ο Ρόμπερτ Χάνιγκαν, πρώην επικεφαλής της GCHQ, «η φωνή του ήταν το κλειδί».

Κι έτσι, ο άνθρωπος που σόκαρε τον κόσμο με τα βίντεο των αποκεφαλισμών, τελικά βρήκε το τέλος του όπως ακριβώς ζούσε τα τελευταία χρόνια: υπό συνεχή παρακολούθηση, κυνηγημένος, κι εν τέλει εξουδετερωμένος από μια επιχείρηση ακριβείας.

