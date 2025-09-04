Η Βουλγαρία καταρρίπτει την εκδοχή της Ε.Ε.: «Καμία παρέμβαση στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν»

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Ρωσία παρενέβη στο αεροπλάνο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την πρόσφατη πτήση της προς τη Βουλγαρία, δήλωσαν οι αρχές της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι οι βουλγαρικές αρχές επιβεβαίωσαν το συμβάν.

Την Κυριακή, κατά την προσγείωση στην Πλόβντιβ, οι πιλότοι της φον ντερ Λάιεν φέρεται να ανέφεραν προβλήματα με τα συστήματα πλοήγησης. Αργότερα, οι Βρυξέλλες ανέφεραν στο Financial Times ότι η πτήση αναγκάστηκε να κάνει κύκλους για μία ώρα και ισχυρίστηκαν πως η Μόσχα είχε «προκλητικά παρεμβληθεί» στο αεροσκάφος, προσπαθώντας φέρεται να επηρεάσει το σήμα GPS του.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόσεν Ζέλιαζκοφ, αντέκρουσε ρητά τον ισχυρισμό των Βρυξελλών, λέγοντας στη Βουλή την Πέμπτη ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία επίθεσης από τη Ρωσία και ότι το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, παρά μόνο βραχυχρόνια υποβάθμιση του σήματος, κάτι που είναι συνηθισμένο σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

«Μετά από έλεγχο των εγγραφών του αεροσκάφους, είδαμε ότι ο πιλότος δεν εξέφρασε καμία ανησυχία. Το αεροπλάνο βρισκόταν στην περιοχή αναμονής περίπου πέντε λεπτά και η ποιότητα του σήματος παρέμεινε καλή καθ’ όλη τη διάρκεια», ανέφερε ο Ζέλιαζκοφ σύμφωνα με τη Bild.

Ο αντιπροσωπευτής πρωθυπουργού και υπουργός Μεταφορών της Βουλγαρίας, Γκρόζταν Καραντζόφ, επιβεβαίωσε επίσης ότι «δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι το σήμα GPS του αεροσκάφους διακόπηκε», επικαλούμενος εμπειρικά δεδομένα, ραδιοπαρακολουθήσεις και ηχογραφήσεις των πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων.

Σε συνέντευξη στην bTV, ο Καραντζόφ αρνήθηκε επίσης ότι έχει μοιραστεί οποιαδήποτε πληροφορία για το περιστατικό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.