Βουλγαρία: Δεν θα γίνει έρευνα για τις παρεμβολές στο αεροσκάφος της Φον Ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβαίνει σε δήλωση στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, στο Krynki της Πολωνίας, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Η Βουλγαρία δε θα ξεκινήσει έρευνα για τις παρεμβολές που επηρέασαν το GPS του αεροπλάνου στο οποίο επέβαινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την Κυριακή, σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της χώρας.

«Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει έρευνα», δήλωσε ο Ρόσεν Ζελιάσκοφ, λέγοντας πως οι παρεμβολές αυτές δεν «ταξινομήθηκαν ως υβριδικές απειλές ή απειλές κυβερνοεπίθεσης».

Χθες, Δευτέρα, εκπρόσωπος της Φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε πως το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε υπέστη "παρεμβολή σήματος GPS", ένα φαινόμενο συχνό σε αυτή την περιοχή της ανατολικής Ευρώπης, κατά την άφιξή της στη Βουλγαρία την Κυριακή. Είπε πως η Ρωσία ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από αυτήν την ενέργεια.

Breaking news: A suspected Russian interference attack targeting the president of the European Commission, Ursula von der Leyen, disabled GPS navigation services at a Bulgarian airport and forced the commission president’s plane to land using paper maps. https://t.co/FguqRHYCTY pic.twitter.com/d2FBcdnu9R — Financial Times (@FT) September 1, 2025

«Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος με την Ουκρανία, παρακολουθούμε αυτό που αποκαλείται ηλεκτρονικός πόλεμος», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της βουλγαρικής κυβέρνησης. «Αυτές οι παρεμβολές δεν στοχεύουν κάποιο συγκεκριμένο αεροσκάφος", διευκρίνισε, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο: δυστυχώς, είναι μία από τις συνέπειες τέτοιων στρατιωτικών συγκρούσεων».

Η βουλγαρική κυβέρνηση διευκρίνισε χθες Δευτέρα πως το σήμα GPS χάθηκε κατά τη φάση προσέγγισης στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ, χωρίς ωστόσο να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της προσγείωσης, που πραγματοποιήθηκε «χωρίς δυσκολία».

Ρούτε: «Σύνθετη εκστρατεία της Ρωσίας»

Από πλευράς του ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε, στον απόηχο του περιστατικού, σχολίασε πώς «Είμαστε όλοι στην ανατολική πλευρά τώρα, είτε ζείτε στο Λονδίνο είτε στο Ταλίν»".

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΝΑΤΟ εργάζεται για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές παρεμβολές σε πολιτικές πτήσεις. «Λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη», πρόσθεσε ο Ρούτε, «μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εργαζόμαστε μέρα και νύχτα για να το αντιμετωπίσουμε, να το αποτρέψουμε και να βεβαιωθούμε ότι δε θα το ξανακάνουν».

Ο Ρούτε δήλωσε ακόμη ότι η παρεμβολή ήταν μέρος μιας σύνθετης εκστρατείας της Ρωσίας με υβριδικές απειλές, όπως η κοπή υποθαλάσσιων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών στη Βαλτική Θάλασσα και μια κυβερνοεπίθεση στην υπηρεσία υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

"Πάντα μισούσα τη λέξη υβριδικό, επειδή ακούγεται τόσο χαριτωμένη, αλλά υβριδική είναι ακριβώς αυτή η παρεμβολή σε πολιτικά αεροσκάφη, με δυνητικά καταστροφικά αποτελέσματα", υπογράμμισε ο Ρούτε. «Η απειλή από τους Ρώσους αυξάνεται καθημερινά. Ας μην είμαστε αφελείς ως προς αυτό: αυτό μπορεί να αφορά μια μέρα και το Λουξεμβούργο, μπορεί να φτάσει και στην Ολλανδία», κατέληξε.

Η διάψευση της FlightRadar

Νωρίτερα πάντως η πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 αμφισβήτησε ευθέως τις καταγγελίες περί ρωσικής εμπλοκής στην πτήση που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τα δεδομένα της, ο πομπός του αεροσκάφους ανέφερε «καλή ποιότητα σήματος GPS από την απογείωση έως την προσγείωση».

We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.



This is what we can deduce from our data.



* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

Η εταιρεία τόνισε ότι η πτήση ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει 1 ώρα και 48 λεπτά και ολοκληρώθηκε σε 1 ώρα και 57 λεπτά.

Διαψεύδει και η Ρωσία

Από τη μεριά της, η Ρωσία απέρριψε τις κατηγορίες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, περιορίστηκε να πει ότι «η πληροφορία είναι λανθασμένη», χωρίς να αναπτύξει περαιτέρω τη θέση της Μόσχας.

