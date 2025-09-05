Ηνωμένο Βασίλειο: 18χρονος έγινε ένας από τους νεότερους οδηγούς τρένων σε όλη την χώρα

Ένα 18χρονο αγόρι έκανε το όνειρο του πραγματικότητα, αφού έγινε ένας από τους νεότερους οδηγούς τρένων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο λόγος για τον Λόγκαν Σμόλγουντ, ο οποίος μια ζωή αγαπάει τα τρένα.

Για μερικά παιδιά, η ερώτηση «τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις» είναι αντικείμενο ανησυχίας και αβεβαιότητας. Για άλλα, είναι κάτι που ξέρουν από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Λόγκαν, αφού από μικρός έκανε συλλογή τρένων.

Ο Λόγκαν από μικρός έκανε συλλογή τρένων BBC

«Πάντα αγαπούσα τα τρένα... Πάντα έλεγα ότι όταν μεγαλώσω, θα γίνω μηχανοδηγός», δήλωσε ο Σμόλγουντ στο BBC. «Ο προπάππους μου δούλευε στα ορυχεία και πάντα τον γοήτευαν τα τρένα. Μου έδωσε ένα μοντέλο Silver Link [ένα είδος τρένου] από κάρβουνο και νομίζω ότι αυτό ήταν που με ενέπνευσε».

Γεννημένος στο Lanchester, στην κομητεία Durham, στην βορειοανατολική Αγγλία, είναι πολύ συνηθισμένο να λέει κανείς ότι ο παππούς του δούλευε στα ορυχεία. Είναι κάπως γραφικό, κάπως καταθλιπτικό — θυμίζει μια εποχή που οι συνθήκες εργασίας για τις μεσαίες και κατώτερες τάξεις ήταν βρώμικες και επικίνδυνες.

Αλλά ο Σμόλγουντ φέρει αυτό το γραφικό στοιχείο και την κληρονομιά της οικογένειάς του με υπερηφάνεια.

Ο Λόγκαν άρχισε να εργάζεται στη γραμμή Weardale ως εθελοντής τον περασμένο Απρίλιο BBC

Ο Λόγκαν άρχισε να εργάζεται στη γραμμή Weardale ως εθελοντής τον περασμένο Απρίλιο, αφού αποφοίτησε από το Newcastle College Rail Academy με δίπλωμα στην Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης.

«Η γραμμή Weardale έχει τρένα που λατρεύω και διαθέτει μικρές ατμομηχανές για τα μεγαλύτερα ντιζελοκίνητα, κάτι που είναι ένα από τα πράγματα που με ελκύουν. Μου αρέσει πολύ να εργάζομαι εκεί», είπε ο Λόγκαν στο BBC.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μεγάλη έλλειψη μηχανοδηγών τρένων, με αποτέλεσμα ο υπουργός Μεταφορών της χώρας να μείωσε την απαιτούμενη ηλικία εργασίας από τα 20 έτη στα 18, νομοθεσία που ο Σμόλγουντ άρπαξε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί.