Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου ένοχος για κατηγορίες πραξικοπήματος κατά πλειοψηφία στην ιστορική δίκη

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο στέκεται στην είσοδο του σπιτιού του, όπου βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, στη Μπραζίλια της Βραζιλίας, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδικάστηκε κατά πλειοψηφία από το Ανώτατο Δικαστήριο την Πέμπτη για σχεδιασμό πραξικοπήματος με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Η απόφαση που ελήφθη με πλειοψηφία ενός πάνελ πέντε δικαστών στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καθιστά τον Μπολσονάρο τον πρώτο πρώην πρόεδρο στην ιστορία της χώρας που καταδικάζεται για επίθεση στη δημοκρατία.

Τρεις δικαστές μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει υπέρ της καταδίκης, ένας υπέρ της αθώωσης και ένας απομένει να ψηφίσει, αφήνοντας τον πρώην πρόεδρο στα πρόθυρα της φυλάκισης.

Η ετυμηγορία δεν ήταν ομόφωνη, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για προσφυγές κατά της απόφασης, φέρνοντας ενδεχομένως την ολοκλήρωση της δίκης πιο κοντά στην προεκλογική περίοδο των προεδρικών εκλογών του 2026, στις οποίες ο Μπολσονάρο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι υποψήφιος παρά το γεγονός ότι του απαγορεύτηκε να θέσει υποψηφιότητα.

Η αθωωτική ψήφος πυροδότησε επίσης ένα κύμα ανακούφισης μεταξύ των υποστηρικτών του πρώην προέδρου, οι οποίοι την χαιρέτισαν ως δικαίωση. «Όταν η συνοχή και το αίσθημα δικαιοσύνης υπερισχύουν της εκδίκησης και των ψεμάτων, δεν υπάρχει χώρος για σκληρές διώξεις ή μεροληπτικές κρίσεις», έγραψε η Μισέλ Μπολσονάρου, σύζυγος του πρώην προέδρου, αμέσως μετά.

Η πέμπτη ψήφος θα καθορίσει αν ο Μπολσονάρο θα μπορέσει ή όχι να ασκήσει έφεση κατά της ενδεχόμενης καταδίκης του. Εάν ο δικαστής κλίνει υπέρ του πρώην προέδρου, τότε θα μπορεί να προσφύγει στην ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Εάν ενταχθεί στην πλειοψηφία και η καταμέτρηση λήξει 4-1, ο Μπολσονάρο δεν θα μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

