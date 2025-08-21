Βραζιλία: Σχέδιο διαφυγής στην Αργεντινή από τον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου

Η αστυνομία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, τα οποία δείχνουν ότι σκεφτόταν να διαφύγει στην Αργεντινή και να ζητήσει πολιτικό άσυλο από τον πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι. Οι αποκαλύψεις αυτές φέρνουν νέα δεδομένα στην ήδη φορτισμένη πολιτική και δικαστική υπόθεση που τον βαραίνει.

Κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Την Τετάρτη, η βραζιλιάνικη αστυνομία προχώρησε σε επίσημες κατηγορίες κατά του Μπολσονάρο και ενός από τους γιους του για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Η υπόθεση αφορά την εκκρεμή δίκη του πρώην προέδρου για υποτιθέμενες παρανομίες, ενώ η έρευνα κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Στο στόχαστρο και στενοί συνεργάτες

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε και ο Σίλας Μαλαφάια, γνωστός ευαγγελικός πάστορας και στενός πολιτικός σύμμαχος του Μπολσονάρο. Οι αρχές κατέσχεσαν το διαβατήριό του, κίνηση που δείχνει πως οι ερευνητές επιδιώκουν να περιορίσουν τις πιθανότητες διαφυγής και άλλων προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

