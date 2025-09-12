Τζόρτζιο Αρμάνι: Άνοιξε η διαθήκη του - Τι θα απογίνει η αυτοκρατορία μόδας του

Η διαθήκη του εκλιπόντος σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι δίνει εντολή στους κληρονόμους να πουλήσουν το 15% των μετοχών του ιταλικού οίκου μόδας εντός 18 μηνών και αργότερα να μεταβιβάσουν ένα επιπλέον 30% έως 54,9% στον ίδιο αγοραστή μεταξύ τριών και πέντε ετών μετά τον θάνατό του, σύμφωνα με αντίγραφο της διαθήκης που περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Εναλλακτικά, θα πρέπει να επιδιωχθεί μια αρχική δημόσια προσφορά, ανέφερε η διαθήκη, η οποία τονίζει επίσης ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον γίγαντα πολυτελών προϊόντων LVMH, την εταιρεία ομορφιάς L'Oreal και τον κολοσσό των γυαλιών EssilorLuxottica ή άλλους ομίλους.

Οι κληρονόμοι θα πρέπει να εξετάσουν άλλες εταιρείες μόδας και πολυτελών προϊόντων με τις οποίες η εταιρεία του Αρμάνι έχει εμπορικούς δεσμούς για μελλοντική πώληση. Ο Aρμάνι ήταν ο μοναδικός κύριος μέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε με τον εκλιπόντα συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι τη δεκαετία του 1970 και στην οποία διατήρησε σφιχτά τα ηνία - τόσο δημιουργικά όσο και διοικητικά - μέχρι το τέλος.

Δεν απέκτησε ποτέ παιδιά που θα μπορούσαν να κληρονομήσουν την επιχείρηση, η οποία απέφερε σχετικά σταθερά έσοδα 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024, αλλά είδε τα κέρδη της να συρρικνώνονται εν μέσω μιας ευρείας ύφεσης του κλάδου πολυτελείας.

Διαβάστε επίσης