Τζόρτζιο Αρμάνι: Η μοίρα της «χρυσής αυτοκρατορίας» μετά τον θάνατό του

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι αγωνίστηκε για δεκαετίες να διατηρήσει την ανεξαρτησία του αυτοκρατορικού οίκου μόδας που ίδρυσε, ενώ ιταλικά σύμβολα όπως η Gucci και η Fendi εξαγοράστηκαν από μεγαλύτερες αλυσίδες πολυτελών προϊόντων. Οι κληρονόμοι του θα αποφασίσουν για το μέλλον της εταιρείας.

Ο Ιταλός πατριάρχης, του οποίου ο θάνατος σε ηλικία 91 ετών ανακοινώθηκε την Πέμπτη, εμπιστεύτηκε το μέλλον της Giorgio Armani SpA σε στενά μέλη της οικογένειας και συνεργάτες του, οι οποίοι θα χαράξουν τα επόμενα βήματα της εταιρείας που ίδρυσε το 1975.

Σθεναρός προστάτης της αυτοκρατορίας του κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Αρμάνι δήλωσε το 2024 στο Bloomberg News ότι δεν θα απέκλειε την πιθανότητα μιας δημόσιας προσφοράς ή πώλησης σε έναν μεγαλύτερο όμιλο μετά το θάνατό του. Η εκτιμώμενη καθαρή αξία του Armani, ύψους 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσώπευε κυρίως την αξία της εταιρείας του.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε την Πέμπτη να διατηρήσει το πνεύμα ανεξαρτησίας, συνεργασίας και το όραμα που δημιούργησε ο Αρμάνι, το οποίο ξεπερνούσε τα όρια της μόδας, «προβλέποντας τις εξελίξεις με εξαιρετική σαφήνεια και ρεαλισμό». Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες για το μέλλον, δεσμεύτηκε να προστατεύσει το έργο του Αρμάνι και να συνεχίσει την πορεία της εταιρείας προς τιμήν του.

«Η Giorgio Armani είναι μια εταιρεία με πενήντα χρόνια ιστορίας, χτισμένη με συναίσθημα και υπομονή», ανέφερε. «Ο Giorgio Armani πάντα είχε ως χαρακτηριστικό γνώρισμα την ανεξαρτησία – της σκέψης και της δράσης. Η εταιρεία είναι, τώρα και πάντα, μια αντανάκλαση αυτού του πνεύματος. Η οικογένειά του και οι υπάλληλοί του θα συνεχίσουν να προωθούν τον Όμιλο με σεβασμό και συνέχεια αυτών των αξιών.

Σε συνέντευξη τον Απρίλιο του 2024, ο Armani δήλωσε ότι δεν ήθελε να αποκλείσει καμία πιθανότητα, λέγοντας ότι θα εναπόκειται στους κληρονόμους του να αξιολογήσουν τις ευκαιρίες που θα προκύψουν στο μέλλον. Ενώ η ανεξαρτησία θα μπορούσε να συνεχίσει να προσδίδει αξία στην Armani, «αυτό που πάντα χαρακτήριζε την επιτυχία της δουλειάς μου είναι η ικανότητα να προσαρμόζομαι στις αλλαγές των καιρών».

Την εποχή εκείνη, ο Αρμάνι οραματιζόταν «μια ομάδα αξιόπιστων ανθρώπων που θα ήταν κοντά του και θα είχε επιλέξει ο ίδιος», όπως είπε ο ίδιος, αναφερόμενος στη διοίκηση του ιδρύματος της εταιρείας του, και συγκεκριμένα στον Λέο Ντελ'Όρκο, ο οποίος υποστήριζε τον σχεδιαστή στη διαχείριση της εταιρείας για χρόνια, καθώς και στις ανιψιές του Σιλβάνα και Ρομπέρτα Αρμάνι και στον ανιψιό του Αντρέα Καμεράνα. Ο Αρμάνι δεν είχε παιδιά.

Επανέλαβε αυτές τις απόψεις σε συνέντευξή του στη Financial Times την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι οραματίζεται μια «σταδιακή μετάβαση» των αρμοδιοτήτων του σε μέλη της οικογένειας και στενούς συνεργάτες, όπως ο Dell’Orco, που είναι επικεφαλής του τμήματος ανδρικών σχεδίων.

O Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών AP

Ένας εκπρόσωπος της Armani αρνήθηκε την Πέμπτη να σχολιάσει το μέλλον της εταιρείας.

Ο Αρμάνι, ο οποίος ξεκίνησε ως βιτρινιστής και κατάφερε να δημιουργήσει έναν από τους πιο γνωστούς οίκους πολυτελείας στον κόσμο, ήταν ένας πρακτικός αφεντικό που διατηρούσε σφιχτό έλεγχο στην εταιρεία του, καταφέρνοντας να παραμείνει ανεξάρτητος σε έναν κλάδο πολυτελείας που έχει συγκεντρωθεί όλο και περισσότερο σε όμιλους όπως ο LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ο οποίος κατέχει τις Loro Piana και Fendi, και ο Kering SA, ιδιοκτήτης της Gucci. Πρόσφατα, η Prada SpA — η οποία κατέχει τη δημοφιλή μάρκα Gen-Z Miu Miu — συμφώνησε να αγοράσει τη Versace.

Ο ιταλός μεγιστάνας της μόδας δημιούργησε μια εκτεταμένη επιχείρηση με διάφορες σειρές μόδας, καθώς και μακροπρόθεσμες άδειες που αποδίδονται στη L'Oreal SA για τα προϊόντα ομορφιάς και αρωμάτων της — το περίφημο Acqua di Gio — στην EssilorLuxottica SA για τα επώνυμα γυαλιά της, ενώ η Fossil Group πωλεί ρολόγια Emporio Armani.

«Προς το παρόν δεν προβλέπω εξαγορά από κάποιο μεγάλο όμιλο πολυτελών προϊόντων», δήλωσε ο Armani στο Bloomberg πέρυσι. «Αλλά, όπως είπα, δεν θέλω να αποκλείσω τίποτα εκ των προτέρων, γιατί αυτό θα ήταν μια «μη επιχειρηματική» ενέργεια».

Ο Armani ήταν πολύ δραστήριος κατά το τελευταίο έτος της ζωής του. Τον Οκτώβριο του 2024, φόρεσε ένα άψογο σμόκιν και παρουσίασε τη γυναικεία συλλογή του για την άνοιξη-καλοκαίρι 2025 στη Νέα Υόρκη.

Η επίδειξη συνέπεσε με τα εγκαίνια του κτιρίου Armani στη Madison Avenue, που εκτείνεται σε 12 ορόφους και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μπουτίκ, ένα εστιατόριο καθώς και διαμερίσματα Armani — ένα έργο που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ομάδα αρχιτεκτόνων της Armani, σύμφωνα με τον λογαριασμό της μάρκας στο Instagram.

Ωστόσο, ο όμιλος δεν έμεινε ανεπηρέαστος από την ύφεση στον τομέα των πολυτελών προϊόντων, η οποία έπληξε την περιουσία του Bernard Arnault, μετόχου πλειοψηφίας της LVMH, και της οικογένειας Pinault της Kering. Τον Ιούλιο, η Armani ανακοίνωσε πτώση 5% στις ετήσιες πωλήσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,3 δισ. ευρώ (2,7 δισ. δολάρια), λόγω της μακροοικονομικής αβεβαιότητας και της επιβράδυνσης της ζήτησης στην Κίνα.

«Δημιούργησε ένα μοναδικό στυλ, συνδυάζοντας το φως και τη σκιά, το οποίο ανέπτυξε σε μια μεγάλη και επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία και επέκτεινε την ιταλική κομψότητα σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε ο Arnault σε μια ανακοίνωση. «Ήταν επίσης ένας αληθινός φίλος και θαυμαστής της Γαλλίας. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Για την πρωτεύουσα της μόδας, το Μιλάνο, ο θάνατος του Αρμάνι σηματοδοτεί την αποχώρηση ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της πόλης και μιας σταθερής παρουσίας στην κοινωνία. Η επιρροή του εκτεινόταν στη μόδα, την αρχιτεκτονική, την επίπλωση, την φιλοξενία και τη φιλανθρωπία — ακόμη και στον αθλητισμό, με την ιδιοκτησία του Αρμάνι της ομάδας μπάσκετ Olimpia Milano. Το μινιμαλιστικό του στυλ, εν τω μεταξύ, κατέληξε να ορίζει την ιταλική κομψότητα στον κόσμο.

Το ίδρυμα που δημιούργησε θα αναλάβει τώρα την ευθύνη να προωθήσει τα φιλανθρωπικά του έργα, ιδιαίτερα στο Μιλάνο. Ο ενενηντάχρονος εργάστηκε σε συλλογές και έργα μέχρι τις τελευταίες του μέρες, ανέφερε η εταιρεία.

«Σε αυτή την εταιρεία, πάντα αισθανόμασταν σαν να ήμασταν μέλη μιας οικογένειας», ανέφερε.

