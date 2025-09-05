Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του σχεδιαστή μόδας

Οι πέντε έμπιστοι άνθρωποι που θα κληρονομήσουν την περιουσία του σχεδιαστή

Newsbomb

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του σχεδιαστή μόδας
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε χθες Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών. Ο «βασιλιάς της μόδας» είχε φροντίσει να εξασφαλίσει διάδοχο. Ο σχεδιαστής ίδρυσε τον οίκο μόδας Giorgio Armani το 1975, και ο ίδιος ήταν ο αποκλειστικός διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, δημιουργικός διευθυντής και στη συνέχεια ιδιοκτήτης μιας πολύ εκτεταμένης επιχείρησης αξίας 23 δισεκατομμυρίων ευρώ την ημέρα του θανάτου του, γράφει στους Times του Λονδίνου ο Τομ Κίνγκτον, ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στη Ρώμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες κληρονόμοι της τεράστιας περιουσίας του θα είναι οι πέντε έμπιστοι άνθρωποι που στάθηκαν στο πλευρό του από την αρχή. H μικρότερη αδελφή του, Ροζάνα, οι ανιψιές του Σιλβάνα και Ρομπέρτα, καθώς και ο ανιψιός του Αντρέα Καμεράνα, οι οποίοι κατέχουν ανώτερες θέσεις στον όμιλο. Μαζί τους και ο έμπιστός του, Πανταλέο Ντελ Όρκο, ο οποίος ήταν ο τελευταίος σύντροφός του στη ζωή.

Η Πάολα Πόλο, συντάκτρια μόδας στην ιταλική Corriere della Sera, δήλωσε: «Σχεδίασε τον θάνατό του και κατέγραψε τα πάντα γραπτώς, έτσι ώστε η αυτοκρατορία του να διατηρηθεί ενωμένη».

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε ήδη μιλήσει για τη διαδοχή του στην αυτοβιογραφία του «Giorgio Armani, per amore» (2022), όπου αφηγείται την προσωπική του πορεία, τα νεανικά του χρόνια και τις εμπειρίες του στον χώρο της μόδας. Στο βιβλίο του εξηγούσε ότι είχε προετοιμάσει ένα σχέδιο με ρεαλισμό και διακριτικότητα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες, καθώς ζούσε.

Αργότερα, σε συνέντευξη στην Corriere della Sera, τόνιζε πως όποιος τον διαδεχθεί οφείλει να συνεχίσει την κληρονομιά του. Το 2023 διέρρευσαν πληροφορίες ότι η εταιρεία θα μπορούσε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ποιος θα αναλάμβανε τα ηνία, μέλη της οικογένειάς του ή ο σύντροφός του και επικεφαλής του ανδρικού σχεδιαστικού τμήματος, Λέο Ντελ’ Όρκο.

Η Ιταλίδα δημοσιογράφος Τζούλια Κριβέλι σχολίασε ότι, σε αντίθεση με άλλες εταιρείες όπως η Luxottica, ο Αρμάνι πιθανότατα δεν είχε ορίσει επίσημο διάδοχο, αφού διατηρούσε τον πλήρη έλεγχο μέχρι τέλους. Παράλληλα, εκτός από την επιχείρησή του, κατείχε και σημαντική προσωπική περιουσία, από ακίνητα σε Ιταλία και εξωτερικό μέχρι το προσωπικό του σούπερ γιοτ.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times λίγο πριν φύγει από τη ζωή, μιλούσε για «οργανική» μετάβαση εξουσίας, ώστε να αποφευχθεί μια ρήξη. Ωστόσο, ο θάνατός του μάλλον δημιούργησε ακριβώς αυτήν την τομή. Όποιος τον διαδεχθεί θα πρέπει να ανταποκριθεί στο βάρος μιας τεράστιας φήμης. Σπουδαίες προσωπικότητεςτον αποχαιρέτησαν ως «θρύλο», ενώ η Άννα Γουίντουρ μίλησε για τη μοναδικότητα του οράματός του.

Ο θάνατός του θεωρήθηκε ιστορική στιγμή για την ιταλική μόδα, καθώς σηματοδότησε το τέλος μιας γενιάς σχεδιαστών. Ο δημοσιογράφος Άλντο Κατσούλο θυμήθηκε ότι σε συνέντευξή τους ο Αρμάνι είχε αναφερθεί για πρώτη φορά ανοιχτά στην ομοφυλοφιλία του, μιλώντας με συγκίνηση για τον πρώτο του σύντροφο.

Τέλος, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, είχε αποκτήσει το ιστορικό εστιατόριο La Capannina στο Φόρτε ντέι Μάρμι – τον τόπο όπου τη δεκαετία του 1960 γνώρισε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, συνεργάτη και σύντροφό του, που έφυγε πρόωρα το 1985. Όπως σχολίασε η δημοσιογράφος Σουζάνα Πόλο, αυτή ήταν η τελευταία του ρομαντική χειρονομία, μια επιστροφή στις ρίζες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνδρας κυκλοφορούσε με μπαλτά μέσα στον προαστιακό

22:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία 4-0 (Ημίχρονο): Απίθανη Εθνική, τέσσερα γκολ και 20-1 τελικές!

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ημέρα που οι Navy SEALs σκότωσαν αθώους στη Βόρεια Κορέα - Η αποτυχημένη «κατασκοπική» επιχείρηση για την υποκλοπή επικοινωνιών του Κιμ

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα τηλέφωνα θα χτυπήσουν ταυτόχρονα την Κυριακή σε δοκιμή του συστήματος συναγερμού

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Απάτες από Ρομά που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Στα χέρια της ΕΛΑΣ 19χρονος

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

21:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: H Α.Ι μπορεί να αλλάξει ριζικά την εκπαίδευση και οι μαθητές μας να επωφεληθούν

21:48LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η επίσημη ανακοίνωση για τη νέα εκπομπή

21:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 05/09/25: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα «χέρια» του Αρείου Πάγου η υπόθεση Τσιχλάκη - Νέα εξέλιξη στη δίκη

21:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Δόθηκε η εκκίνηση στο Ιστορικό Ράλι Ακρόπολις κάτω από τον ιερό βράχο

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του σχεδιαστή μόδας

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στελεχών των σωμάτων ασφαλείας

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Η βρετανική οικονομία οδεύει προς τον γκρεμό: Εφιάλτης επιστροφής στο ΔΝΤ;

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Ζαχαράκη: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας «πλανήτης» πάνω στον οποίο ήδη «κατοικούμε»

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ξεκινά «σύντομα» το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Συνάντηση με τους ψαράδες για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Λευκορωσία: Η ενδεκάδα της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νέο βίντεο ομήρων δημοσίευσε η Χαμάς - 20 αιχμάλωτοι παραμένουν ζωντανοί

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2025: Ξεκίνησαν τα εναέρια ακροβατικά των Rafale που κόβουν την ανάσα - Το Newsbomb ήταν εκεί και μίλησε με τους πιλότους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

22:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία 4-0 (Ημίχρονο): Απίθανη Εθνική, τέσσερα γκολ και 20-1 τελικές!

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα τηλέφωνα θα χτυπήσουν ταυτόχρονα την Κυριακή σε δοκιμή του συστήματος συναγερμού

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Τι συνέβη στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» με τους Εβραίους τουρίστες - Η κόντρα συνεχίζεται

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Προσοχή Αδιέξοδο!» - Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό σοκ αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του σχεδιαστή μόδας

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Καυσίμων - Απειλές για τη ζωή τους δέχονται όσοι τολμούν και μιλούν

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Αντίπαρος: Φωτογράφιζε κορίτσια σε παραλία γυμνιστών – Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους οι λουόμενοι

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2025: Ξεκίνησαν τα εναέρια ακροβατικά των Rafale που κόβουν την ανάσα - Το Newsbomb ήταν εκεί και μίλησε με τους πιλότους

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ: Άνδρας απειλούσε να πέσει στο κενό

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ