Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του σχεδιαστή μόδας

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε χθες Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών. Ο «βασιλιάς της μόδας» είχε φροντίσει να εξασφαλίσει διάδοχο. Ο σχεδιαστής ίδρυσε τον οίκο μόδας Giorgio Armani το 1975, και ο ίδιος ήταν ο αποκλειστικός διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, δημιουργικός διευθυντής και στη συνέχεια ιδιοκτήτης μιας πολύ εκτεταμένης επιχείρησης αξίας 23 δισεκατομμυρίων ευρώ την ημέρα του θανάτου του, γράφει στους Times του Λονδίνου ο Τομ Κίνγκτον, ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στη Ρώμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες κληρονόμοι της τεράστιας περιουσίας του θα είναι οι πέντε έμπιστοι άνθρωποι που στάθηκαν στο πλευρό του από την αρχή. H μικρότερη αδελφή του, Ροζάνα, οι ανιψιές του Σιλβάνα και Ρομπέρτα, καθώς και ο ανιψιός του Αντρέα Καμεράνα, οι οποίοι κατέχουν ανώτερες θέσεις στον όμιλο. Μαζί τους και ο έμπιστός του, Πανταλέο Ντελ Όρκο, ο οποίος ήταν ο τελευταίος σύντροφός του στη ζωή.

Η Πάολα Πόλο, συντάκτρια μόδας στην ιταλική Corriere della Sera, δήλωσε: «Σχεδίασε τον θάνατό του και κατέγραψε τα πάντα γραπτώς, έτσι ώστε η αυτοκρατορία του να διατηρηθεί ενωμένη».

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε ήδη μιλήσει για τη διαδοχή του στην αυτοβιογραφία του «Giorgio Armani, per amore» (2022), όπου αφηγείται την προσωπική του πορεία, τα νεανικά του χρόνια και τις εμπειρίες του στον χώρο της μόδας. Στο βιβλίο του εξηγούσε ότι είχε προετοιμάσει ένα σχέδιο με ρεαλισμό και διακριτικότητα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες, καθώς ζούσε.

Αργότερα, σε συνέντευξη στην Corriere della Sera, τόνιζε πως όποιος τον διαδεχθεί οφείλει να συνεχίσει την κληρονομιά του. Το 2023 διέρρευσαν πληροφορίες ότι η εταιρεία θα μπορούσε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ποιος θα αναλάμβανε τα ηνία, μέλη της οικογένειάς του ή ο σύντροφός του και επικεφαλής του ανδρικού σχεδιαστικού τμήματος, Λέο Ντελ’ Όρκο.

Η Ιταλίδα δημοσιογράφος Τζούλια Κριβέλι σχολίασε ότι, σε αντίθεση με άλλες εταιρείες όπως η Luxottica, ο Αρμάνι πιθανότατα δεν είχε ορίσει επίσημο διάδοχο, αφού διατηρούσε τον πλήρη έλεγχο μέχρι τέλους. Παράλληλα, εκτός από την επιχείρησή του, κατείχε και σημαντική προσωπική περιουσία, από ακίνητα σε Ιταλία και εξωτερικό μέχρι το προσωπικό του σούπερ γιοτ.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times λίγο πριν φύγει από τη ζωή, μιλούσε για «οργανική» μετάβαση εξουσίας, ώστε να αποφευχθεί μια ρήξη. Ωστόσο, ο θάνατός του μάλλον δημιούργησε ακριβώς αυτήν την τομή. Όποιος τον διαδεχθεί θα πρέπει να ανταποκριθεί στο βάρος μιας τεράστιας φήμης. Σπουδαίες προσωπικότητεςτον αποχαιρέτησαν ως «θρύλο», ενώ η Άννα Γουίντουρ μίλησε για τη μοναδικότητα του οράματός του.

Ο θάνατός του θεωρήθηκε ιστορική στιγμή για την ιταλική μόδα, καθώς σηματοδότησε το τέλος μιας γενιάς σχεδιαστών. Ο δημοσιογράφος Άλντο Κατσούλο θυμήθηκε ότι σε συνέντευξή τους ο Αρμάνι είχε αναφερθεί για πρώτη φορά ανοιχτά στην ομοφυλοφιλία του, μιλώντας με συγκίνηση για τον πρώτο του σύντροφο.

Τέλος, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, είχε αποκτήσει το ιστορικό εστιατόριο La Capannina στο Φόρτε ντέι Μάρμι – τον τόπο όπου τη δεκαετία του 1960 γνώρισε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, συνεργάτη και σύντροφό του, που έφυγε πρόωρα το 1985. Όπως σχολίασε η δημοσιογράφος Σουζάνα Πόλο, αυτή ήταν η τελευταία του ρομαντική χειρονομία, μια επιστροφή στις ρίζες.

