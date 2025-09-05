Tζόρτζιο Αρμάνι: Το χρώμα - φετίχ που έγινε σήμα κατατεθέν του - Γιατί το αγαπούσε

Για όσους έχουν φετίχ με τους δημιουργικούς διευθυντές, όπως αποκαλούνται εδώ και αρκετά χρόνια αυτοί που βρίσκονται στο τιμόνι των εμπορικών σημάτων μόδας, ο τρόπος που ντύνονται είναι συχνά το πιο προσιτό παράθυρο στον εσωτερικό τους κόσμο.

Το κλισέ είναι ότι πολλοί σχεδιαστές ντύνονται στα μαύρα - απλά μπλουζάκια και παντελόνια, υποτίθεται για να ξεφύγουν από την πολυπλοκότητα της εργασίας με τα ρούχα άλλων ανθρώπων και της ανάγκης να τα φαντάζονται.

Στη συνέχεια, με την πάροδο του χρόνου, κάποιοι έχουν προσθέσει λεπτομέρειες (γυαλιά ηλίου, ένα συγκεκριμένο μοντέλο αθλητικών παπουτσιών), ενώ άλλοι φορούν τις δικές τους δημιουργίες, ίσως από τα αρχεία - τις πρώτες ενσαρκώσεις της μάρκας τους.

Ο Giorgio Armani, από την άλλη πλευρά, φορούσε μπλε.

Αν σκεφτείτε την ιταλική μόδα, είναι πολύ πιθανό να σας έρθει στο μυαλό μια φωτογραφία του Αρμάνι ντυμένου στα μπλε. Μερικές φορές σε συνδυασμό με μαύρο, καταρρίπτοντας τον χρυσό κανόνα της επαρχιακής κομψότητας, αλλά όπως το μπλε και το μαύρο μαζί, τις περισσότερες φορές μπλε και μπλε, το μπλε Giorgio.

Σίγουρα, υπάρχουν αξιομνημόνευτες φωτογραφίες του στην παραλία, με ολόλευκο το σκούτερ του, ή με γκρι ή γκριζέ κοστούμι, υπάρχει το δερμάτινο μπουφάν στο εξώφυλλο του Time, με το πουκάμισο ανοιχτό στο στήθος, αξιοζήλευτα ιταλικό, αλλά αν κοιτάξετε πίσω στις εικόνες του Armani στη δουλειά, τελικά το μπλε πουλόβερ, το μπλε σακάκι, το μπλε παντελόνι είναι οι σταθερές. Αντιπροσωπεύουν την αυτοπεποίθηση, το κοστούμι επιβεβαίωσης, τη στρατιωτική στολή.

Σε όλες τις εξόδους του μετά από κάθε επίδειξη, όταν χαιρετούσε το κοινό, το οποίο ακόμα και σε αυτά τα χρόνια χωρίς μαγεία του έδινε βροντερά χειροκροτήματα - ένα συναίσθημα που, ακούγοντάς το, μπορούσες να νιώσεις πώς ήταν αυτός ο κόσμος όταν το προνόμιο να είσαι μέρος του ήταν άθικτο - εμφανιζόταν πλαισιωμένος από τα γκρίζα μαλλιά του, τραβηγμένα προς τα πίσω ακριβώς όπως έπρεπε, χωρίς λάμψη ή πρήξιμο, το μαυρισμένο δέρμα του, τα πολύ μπλε μάτια του και τη μπλε στολή του. Το μπλε έχει διαποτίσει πενήντα χρόνια συλλογών Armani, από ανδρικά και γυναικεία έτοιμα ενδύματα (η συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2011, για παράδειγμα) μέχρι την υψηλή ραπτική (η πρόσφατη συλλογή Privé Φθινόπωρο-Χειμώνας 2022-2023), συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών στολών, το μεγάλο του πάθος, επειδή οι Azzurri, σε κάθε κλάδο, είναι επίσης μπλε επειδή σε ένα συγκεκριμένο σημείο της καριέρας τους φορούσαν Armani, και φορούσαν μπλε.

Ένα χρώμα που ήταν ίσως το πιο κοντινό στον άνθρωπο, στον Τζόρτζιο, αυτό με το οποίο μας αρέσει να φανταζόμαστε ότι ένιωθε πιο άνετα κάνοντας αυτό που έκανε καλύτερα: τη δουλειά του. Εν μέρει θρησκευτική τελετουργία, εν μέρει στρατιωτική προσκόλληση στη ρουτίνα, το πουλόβερ που φοράει πάνω από τζιν, σορτς, πάνω από τους ώμους του, σε γυμνό δέρμα ή πάνω από ένα πουκάμισο, είναι παρόλα αυτά μπλε, είναι παρόλα αυτά Armani.

Διαβάστε επίσης