Ο οίκος Αρμάνι... μετά τον Αρμάνι: Η περιουσία των 12,1 δισ.δολαρίων και η επόμενη ημέρα

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (4/9) σε ηλικία 91 ετών, ήταν ο μοναδικός κύριος μέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε με τον εκλιπόντα συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι τη δεκαετία του 1970 και στην οποία διατήρησε αυστηρό έλεγχο - τόσο της δημιουργικής όσο και της διοικητικής πτυχής - μέχρι το τέλος.

Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή του περιουσία ανέρχεται σε 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακρογωνιαίος λίθος του πλούτου του είναι η αυτοκρατορία μόδας που ίδρυσε το 1975. Πριν από τον θάνατό του, ήταν διευθύνων σύμβουλος και μοναδικός μέτοχος της εταιρείας που είχε επεκταθεί στη μουσική, τον αθλητισμό, τα προϊόντα σπιτιού και ομορφιάς και τα πολυτελή ιταλικά ξενοδοχεία.

Ήταν ιδιοκτήτης της ιταλικής ομάδας μπάσκετ Olimpia Milano, είχε επενδύσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία, ακίνητα και ήταν ιδιοκτήτης ενός γιοτ μήκους 60 μέτρων. Ο Όμιλος Armani, ο οποίος περιλαμβάνει την επωνυμία Giorgio Armani, την Emporio Armani και την A|X Exchange, ανέφερε έσοδα 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Δεν άφησε πίσω του παιδιά για να κληρονομήσουν την επιχείρηση, η οποία απέφερε σχετικά σταθερά έσοδα, αλλά είδε τα κέρδη της να συρρικνώνονται εν μέσω μιας ευρείας ύφεσης του κλάδου πολυτελείας.Η Ευρώπη παράγει σχεδόν το ήμισυ των εσόδων του ομίλου, με την Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο η καθεμία.

Οι προτάσεις εξαγοράς για τον κολοσσό

Παρά την επιβράδυνση, η εταιρεία παραμένει εξαιρετικά ελκυστική, λένε ειδικοί του κλάδου όπως ο Mάριο Ορτέλι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων πολυτελών ειδών Ortelli&Co. «Θα μπορούσε ο οίκος Αρμάνι να αποτελέσει έναν ενδιαφέροντα στόχο; Η απάντηση είναι απολύτως ναι, είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες μάρκες στον κόσμο, με ένα στυλιστικό όραμα που είναι σαφώς και μοναδικά καθορισμένο» δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι μια συμφωνία μεσοπρόθεσμα θα ήταν απίθανη.

Με την πάροδο των ετών, ο κατασκευαστής δημοφιλών κοστουμιών είχε δεχθεί πολλές προτάσεις, μεταξύ άλλων από τον από τον Τζον Ελκαν, γόνο της ιταλικής οικογένειας Ανιέλι το 2021 και μια άλλη από την πολυτελή μάρκα Gucci, όταν ο Mαουρίτσιο ήταν ακόμα στο τιμόνι. Ο Aρμάνι για τον οποίο οι ειδικοί του κλάδου λένε ότι ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός ιδιαίτερα απέναντι στους Γάλλους ανταγωνιστές, απέκλεισε επανειλημμένα οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία που θα μείωνε τον έλεγχό του και αρνήθηκε πεισματικά να εισαγάγει τον όμιλό του στο χρηματιστήριο.

Έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει τη συνέχεια και την ανεξαρτησία της επιχείρησής του, την οποία διηύθυνε με έμπιστα μέλη της οικογένειας και ένα δίκτυο μακροχρόνιων συναδέλφων. Έχει μία μικρότερη αδερφή, τη Ροζάνα, δύο ανιψιές, τη Σιλβάνα και τη Ρομπέρτα, και έναν ανιψιό, τον Αντρέα Καμεράνα, με τις ανιψιές και τον ανιψιό να κατέχουν όλους σημαντικούς ρόλους στον όμιλο. Το δεξί του χέρι, Πανταλέο Ντελ' Όρκο, θεωρείται επίσης μέλος της οικογένειας και και οι πέντε είναι πιθανοί κληρονόμοι. Ο «Λέο» όπως τον αποκαλούν είναι επί χρόνια βοηθός του και επικεφαλής της ανδρικής ένδυσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδιά του ενδέχεται να προκύψουν τις επόμενες εβδομάδες, όταν ανοιχτεί η διαθήκη του Αρμάνι. Σε αντίθεση με τους περισσότερους ανταγωνιστές του, οι οποίοι ενσωματώθηκαν σε μεγάλους ομίλους όπως η LVMH ή η Kering, ο Aρμάνι επέλεξε να διατηρήσει την εταιρεία του ιδιωτική, διασφαλίζοντας την πλήρη ανεξαρτησία της. Ωστόσο, η μεγαλύτερη δοκιμασία για την αυτοκρατορία του βρίσκεται μόλις μπροστά της: η μετάβαση στην εποχή μετά τον ιδρυτή της, διατηρώντας ταυτόχρονα την κληρονομιά και τις αξίες του.

Οι υποψήφιοι για τη διαδοχή

Ο Tζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος δεν είχε παιδιά ή σύζυγο, είχε προετοιμαστεί για τη διαδοχή. Ήδη από το 2016, είχε ιδρύσει το Ίδρυμα Giorgio Armani, στο οποίο θα περάσει ο έλεγχος του οίκου. Σκοπός του ιδρύματος είναι να διασφαλίσει τη συνέχεια και να προστατεύσει την ανεξαρτησία της εταιρείας από εξωτερικές εξαγορές. Ο σχεδιαστής είχε δηλώσει πως είχε επιλέξει τρεις υποψηφίους για την ηγεσία του ιδρύματος.

Ο σχεδιαστής είχε δηλώσει στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera το 2017 ότι ένας τέτοιος μηχανισμός ήταν απαραίτητος για να βοηθήσει τους κληρονόμους του να τα βγάλουν πέρα ​​και να αποφύγει την εξαγορά ή τη διάλυση του ομίλου.

Το ίδρυμα κατέχει επί του παρόντος ένα συμβολικό μερίδιο 0,1% στον όμιλο με έδρα το Μιλάνο, αλλά μετά τον θάνατό του αναμενόταν να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο, μαζί με τους άλλους κληρονόμους, είπε στην ίδια συνέντευξη.

Mε τον Πανταλέο ντελ Όρκο

Ο Aρμάνι είχε φροντίσει να δημιουργήσει ένα αυστηρό πλαίσιο για το μέλλον της εταιρείας του. Συνέταξε ένα σύνολο εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν πολλαπλές κατηγορίες μετοχών με διαφορετικά δικαιώματα ψήφου, θέτοντας σαφή όρια σε κάθε πιθανή αλλαγή ιδιοκτησίας. Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο δεν απαγορεύεται, αλλά απαιτεί την έγκριση της πλειοψηφίας των διευθυντών. Αυτό το γεγονός καθιστά μια πιθανή εξαγορά από κάποιον μεγάλο όμιλο εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, με τους όρους που είχε θέσει ο ιδρυτής.

Παρόλο που ο Αρμάνι έχει κάνει βήματα για να διασφαλίσει τη συνέχεια, ο θάνατός του πιθανότατα θα προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην αγορά. Αναλυτές του κλάδου, όπως ο Luca Solca της Bernstein, εκτιμούν ότι «μάρκες σαν αυτές σπάνια εμφανίζονται στην αγορά» και πως «αναμένει σημαντικό ενδιαφέρον» για την απόκτησή της.

Τέλος εποχής: Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες

Η εταιρεία, όπως και πολλές άλλες πολυτελείς μάρκες, έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα προκλήσεις. Οι πωλήσεις της μειώθηκαν και τα λειτουργικά της κέρδη συρρικνώθηκαν, κάτι που οδήγησε σε μεγαλύτερες επενδύσεις, όπως η ανακαίνιση καταστημάτων και η εσωτερική διαχείριση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο θάνατος του ιδρυτή της σηματοδοτεί το τέλος μίας ολόκληρης εποχής όπου ένας σχεδιαστής μπορούσε να είναι ταυτόχρονα και επιχειρηματίας, ελέγχοντας κάθε πτυχή του οίκου του. Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από μεγάλους ομίλους πολυτελείας, η ανεξαρτησία του οίκου Αρμάνι είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Ωστόσο, η ιστορία έχει δείξει πως ο θάνατος ενός εμβληματικού ιδρυτή δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος μιας μάρκας. Οίκοι όπως οι Balenciaga, Chanel, Dior, Givenchy και Saint Laurent, άνθισαν πολύ μετά τον θάνατο των δημιουργών τους, μεταμορφωμένοι σε παγκόσμιες επιχειρήσεις υπό νέες διοικήσεις.

Στην τελευταία του συνέντευξη στους Financial Times, ο Ιταλός μόδιστρος δήλωσε ότι επιθυμεί μια σταδιακή παράδοση στους στενότερους συνεργάτες και την οικογένειά του. «Τα σχέδιά μου για τη διαδοχή συνίστανται σε μια σταδιακή μετάβαση των ευθυνών που πάντα αναλάμβανα σε αυτούς που ήταν πιο κοντά μου... όπως ο Λέο ντ'Ορκο, τα μέλη της οικογένειάς μου και ολόκληρη η ομάδα εργασίας», δήλωσε στο ένθετο How To Spend It των FT.

Σε διοικητικό επίπεδο, ο όμιλος θα πρέπει να καλύψει τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου που κατείχε ο ίδιος, με πιθανές επιλογές να περιλαμβάνουν βετεράνους όπως ο Τζουζέπε Μαρσόκι και ο Ντανιέλε Μπαλεστράτσι. Η επιλογή της σωστής δημιουργικής δομής ωστόσο μπορεί να είναι πιο δύσκολη. Η ανιψιά του Σιλβάνα λόγου χάρη, συνεργάστηκε με τον θείο της στο σχεδιασμό των γυναικείων συλλογών, ενώ ο «Λίο» συνεργάστηκε μαζί του στις ανδρικές συλλογές.

Η πραγματική πρόκληση για την ιταλική αυτοκρατορία είναι να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο να διατηρήσει την κληρονομιά του ιδρυτή της και να προσαρμοστεί στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου της μόδας, αποδεικνύοντας ότι το όραμα του Αρμάνι παραμένει διαχρονικό.

