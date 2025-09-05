Tζόρτζιο Αρμάνι: 7 στιγμές που «σφράγισαν» την κληρονομιά του
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο μεγάλος αντισυμβατικός της μόδας, έχτισε μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων δολαρίων που εκτείνεται από ρούχα και είδη ομορφιάς μέχρι προϊόντα σπιτιού. Ο Ιταλός μόδιστρος που έφυγε από τη ζωή στα 91 του ήξερε να «διαβάζει» την κάθε εποχή
Ο κόσμος του Tζόρτζιο Αρμάνι ήταν γεμάτος από κομψά ντυμένα υφάσματα και απαλά χρώματα και μία «ήσυχη πολυτέλεια» δεκαετίες πριν η τάση αποκτήσει όνομα και καταλάβει τον πλανήτη.
Σε μια βιομηχανία που χτίστηκε γύρω από τις έννοιες της καινοτομίας και της απαξίωσης, το έργο του παρέμεινε λίγο πολύ σταθερό για περίπου πέντε δεκαετίες.
Πριν από πολλούς από τους συνομηλίκους του, ο Aρμάνι φαινόταν να καταλαβαίνει ότι ο λαμπερός κόσμος του Χόλιγουντ, τόσο στην οθόνη όσο και στον πραγματικό κόσμο των διασημοτήτων, ήταν το τέλειο εφαλτήριο για το είδος της χαλαρής γοητείας που είχε.
Το Beverly Hills τον τίμησε με το πρώτο Walk of Style Award, αναγνωρίζοντας τον ως σχεδιαστή που συνέδεσε τη μόδα με τον κινηματογράφο και τη διασκέδαση. Ήταν μια στιγμή που επισφράγισε τον μύθο του πέρα από τον χώρο της μόδας.
Ο Αρμάνι σχεδίασε τα κοστούμια για περίπου 250 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των καθοριστικών για την εποχή κοστουμιών που φορούσε ο Ρίτσαρντ Γκιρ στην ταινία «American Gigolo» - ένα έργο που έκανε τόσο τον Γκιρ όσο και τον Αρμάνι γνωστά ονόματα στις ΗΠΑ.
Αρκετές γενιές διασημοτήτων, όπως η Τζόντι Φόστερ, η Τζούλια Ρόμπερτς και η Ζεντάγια, στράφηκαν στον Αρμάνι για ρούχα της σεζόν των βραβείων που μετέδιδαν τόσο στυλ όσο και ευφυΐα.
Στο αβίαστο ταλέντο του και τη διορατικότητα της Τέχνης του υποκλίθηκαν τα μεγαλύτερα ονόματα της σόουμπιζ, της πολιτικής και των Τεχνών που «έντυσαν» με τις δημιουργίες του όλες τις μεγάλες του στιγμές.
Το κοστούμι, συχνά σε ένα ενδιάμεσο «γκρι», ήταν το δομικό στοιχείο του σύμπαντος του Αρμάνι. Ενώ το ένδυμα ήταν παραδοσιακά άκαμπτο και σαν... πανοπλία, στα χέρια του Αρμάνι έγινε ένας χαλαρός, εύκολος δείκτης κομψότητας, είτε φοριόταν από άνδρες είτε από γυναίκες - ένα δυναμικό κοστούμι που μετέφερε τη δύναμή του ψιθυριστά.