Tζόρτζιο Αρμάνι: 7 στιγμές που «σφράγισαν» την κληρονομιά του

O Τζόρτζιο Αρμάνι θα μείνει στην ιστορία της μόδας με χρυσά γράμματα

Ο κόσμος του Tζόρτζιο Αρμάνι ήταν γεμάτος από κομψά ντυμένα υφάσματα και απαλά χρώματα και μία «ήσυχη πολυτέλεια» δεκαετίες πριν η τάση αποκτήσει όνομα και καταλάβει τον πλανήτη.

Χαλαρές στιγμές και επευφημίες μετά την ένταση μίας ακόμη επίδειξης μόδας

Σε μια βιομηχανία που χτίστηκε γύρω από τις έννοιες της καινοτομίας και της απαξίωσης, το έργο του παρέμεινε λίγο πολύ σταθερό για περίπου πέντε δεκαετίες.

H ηθοποιός Τζούλια Ρόμπερτς με το αγαλματάκι που κέρδισε για την ταινία «Pretty Woman» στις «Χρυσές Σφαίρες» το 1990 AP

Πριν από πολλούς από τους συνομηλίκους του, ο Aρμάνι φαινόταν να καταλαβαίνει ότι ο λαμπερός κόσμος του Χόλιγουντ, τόσο στην οθόνη όσο και στον πραγματικό κόσμο των διασημοτήτων, ήταν το τέλειο εφαλτήριο για το είδος της χαλαρής γοητείας που είχε.

Το Beverly Hills τον τίμησε με το πρώτο Walk of Style Award, αναγνωρίζοντας τον ως σχεδιαστή που συνέδεσε τη μόδα με τον κινηματογράφο και τη διασκέδαση. Ήταν μια στιγμή που επισφράγισε τον μύθο του πέρα από τον χώρο της μόδας.

H Τζόντι Φόστερ με το Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Η Σιωπή των Αμνών» το 1992 AP

Ο Αρμάνι σχεδίασε τα κοστούμια για περίπου 250 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των καθοριστικών για την εποχή κοστουμιών που φορούσε ο Ρίτσαρντ Γκιρ στην ταινία «American Gigolo» - ένα έργο που έκανε τόσο τον Γκιρ όσο και τον Αρμάνι γνωστά ονόματα στις ΗΠΑ.

O Ρίτσαρτν Γκιρ στην ταινία σύμβολο «Αmerican Gigolo» με κοστούμι δια χειρός Αρμάνι

Αρκετές γενιές διασημοτήτων, όπως η Τζόντι Φόστερ, η Τζούλια Ρόμπερτς και η Ζεντάγια, στράφηκαν στον Αρμάνι για ρούχα της σεζόν των βραβείων που μετέδιδαν τόσο στυλ όσο και ευφυΐα.

O Aρμάνι (στο κέντρο) πλαισιωμένος από τα μοντέλα του στο τέλος της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου το 2104 AP

Στο αβίαστο ταλέντο του και τη διορατικότητα της Τέχνης του υποκλίθηκαν τα μεγαλύτερα ονόματα της σόουμπιζ, της πολιτικής και των Τεχνών που «έντυσαν» με τις δημιουργίες του όλες τις μεγάλες του στιγμές.

Η Σοφία Λόρεν συγχαίρει τον Αρμάνι σε επίδειξη μόδας το 1996 ΑP

Το κοστούμι, συχνά σε ένα ενδιάμεσο «γκρι», ήταν το δομικό στοιχείο του σύμπαντος του Αρμάνι. Ενώ το ένδυμα ήταν παραδοσιακά άκαμπτο και σαν... πανοπλία, στα χέρια του Αρμάνι έγινε ένας χαλαρός, εύκολος δείκτης κομψότητας, είτε φοριόταν από άνδρες είτε από γυναίκες - ένα δυναμικό κοστούμι που μετέφερε τη δύναμή του ψιθυριστά.

H συνεργασία με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που διαφήμισε τα εσώρουχα της σειράς Armani Underwear έμεινε στην pop κουλτούρα AP

