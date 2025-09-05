Απίστευτο και όμως αληθινό: Ο Ράμσεϊ σκόραρε και ο Αρμάνι πέθανε - Συνεχίζεται η «κατάρα»

Οπαδοί του ποδοσφαίρου κατηγορούν την «κατάρα του Άαρον Ράμσεϊ» για τον θάνατο του θρυλικού σχεδιαστή, Τζόρτζιο Αρμάνι, καθώς λίγες ημέρες πριν είχε βάλει... γκολ!

Ο 34χρονος πρώην παίκτης των Άρσεναλ και Γιουβέντους σκόραρε για τους Πούμας στα τελευταία λεπτά αγώνα της Liga MX απέναντι στην Άτλας, προκαλώντας πανηγυρική σκηνή στη βροχή της Πόλης του Μεξικού. Μετά την είδηση του θανάτου του Αρμάνι, αρκετοί ποδοσφαιρόφιλοι έσπευσαν να υπογραμμίσουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο υποτιθέμενος «Θανάσιμος του Κάερφιλντι» είχε σκοράρει μόνο λίγες μέρες πριν.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε αγώνα της αγαπημένης του Ολίμπια Μιλάνο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένας χρήστης έγραψε στο X: «Καλό ταξίδι Τζόρτζιο Αρμάνι. Ήσουν θύμα της κατάρας του Άαρον Ράμσεϊ το 2025».

Μια μετάφραση άλλου δημοσιεύματος ανέφερε: «Θυμάστε την κατάρα του Άαρον Ράμσεϊ; Και πάλι θέμα. Ο Ουαλός σκόραρε για τους Πούμας στις 31 Αυγούστου, το πρώτο του γκολ για φέτος, και σήμερα ο θρυλικός στιλίστας Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή».

Κάποιοι αμφισβήτησαν την κατάρα, υποστηρίζοντας ότι το γκολ του Ράμσεϊ συνέβη πολύ κοντά στον θάνατο του Αρμάνι, όμως ο θάνατος διασημοτήτων αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια σειρά περίεργων συμπτώσεων που οδήγησαν τους οπαδούς να αστειεύονται για τη λεγόμενη «κατάρα» εδώ και χρόνια.

Στο παρελθόν, ο θάνατος του «Crafty Cockney» Έρικ Μπρίστοου ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά γκολ του Ράμσεϊ. Το 2011, η είδηση για τον θάνατο του τρομοκράτη της 11ης Σεπτεμβρίου, Οσάμα μπιν Λάντεν, δόθηκε μία μέρα μετά από γκολ του Ράμσεϊ με την Άρσεναλ κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρά το γεγονός ότι οι πραγματικές αιτίες αυτών των θανάτων ήταν ανεξάρτητες από τα γκολ του Ράμσεϊ, οι θεωρίες συνωμοσίας συνέχισαν να κυκλοφορούν, με τους χρήστες να συνδέουν τα γκολ του Ουαλού με τους θανάτους προσωπικοτήτων όπως ο Στιβ Τζομπς, ο Κολόνελ Καντάφι, η Γουίτνεϊ Χιούστον, ο Άλαν Ρίκμαν, ο Ντέιβιντ Μπόουι και ο Κιθ Φλιντ.

Ο ίδιος ο Ράμσεϊ είχε απορρίψει αυτές τις φήμες το 2015, χαρακτηρίζοντάς τες «γελοίες», προσθέτοντας ωστόσο με χιούμορ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είχε «καθαρίσει μερικούς κακούς».

Η πρόσφατη απώλεια του Τζόρτζιο Αρμάνι φέρνει ξανά στο προσκήνιο την παράξενη, αν και σατυρική, σύνδεση μεταξύ των γκολ του Ράμσεϊ και των θανάτων διασήμων, επιβεβαιώνοντας ότι η μυθολογία γύρω από τον Ουαλό μέσο συνεχίζει να γοητεύει και να ανησυχεί τους φιλάθλους.

