Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στο Μιλάνο - Εικόνες

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι

Πλήθος κόσμου συρρέει από το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου για να αποτίσει φόρο τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από την ζωή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία του θρυλικού Ιταλού σχεδιαστή, η σορός του δημιουργού θα είναι σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και θα είναι ανοιχτή από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στη Via Bergognone 59, μέσα στο Armani/Teatro.

Η ιδιωτική κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι θα τελεστεί την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου. Παρόντες θα είναι πρόσωπα του στενού οικογενειακού και φιλικού κύκλου του σχεδιαστή, κατόπιν επιθυμίας του ίδιου.

Δείτε εικόνες από το λαϊκό προσκύνημα:

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι AP

