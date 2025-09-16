Ο λόγος που ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει απαγορεύσει συζητήσεις για χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να έχει «απαγορεύσει» στη Βόρεια Κορέα οποιαδήποτε αναφορά σε χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε.
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να έχει δώσει εντολή στους ξεναγούς στο νέο παραθαλάσσιο θέρετρο της χώρας, στη Γουονσάν, να αποφεύγουν τη χρήση ορισμένων λέξεων όταν μιλούν με τουρίστες.
Η απαγόρευση ισχύει για τους λεγόμενους «δυτικοποιημένους» και «αγγλοποιημένους» όρους που είναι δημοφιλείς στη Δύση και στη γειτονική Νότια Κορέα, όπως τα χάμπουργκερ, το καραόκε και το παγωτό.
